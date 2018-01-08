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māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē
Natural
Ietverta 125 ml pudelīte
Krūts piena sūknim ir unikāls dizains, tāpēc piens izdalās viegli tieši no krūts pudelītē, pat ja sēžat taisni. Tas nozīmē, ka atsūknēšanas laikā varat sēdēt ērtāk, jums nav jānoliecas uz priekšu, lai nodrošinātu, ka viss piens ieplūst pudelītē. Ērtāka sēdēšana un atslābināšanās atsūknēšanas laikā dabiskā veidā nodrošina vieglāku piena plūsmu.
Tiklīdz ir ieslēgts, sūknis automātiski sāk darboties maigās stimulēšanas režīmā, lai veidotu piena plūsmu. Pēc tam izvēlieties no 3 atsūknēšanas iestatījumiem, lai piena plūstu pēc iespējas ērtāk.
Mūsu masāžas spilvenam ir jauna, mīksta velveta tekstūra, kas rada ādai siltuma sajūtu, veicot ērtu un saudzīgu piena plūsmas stimulēšanu. Spilvens ir izstrādāts tā, lai tas maigi atveidotu zīdaiņa zīšanu, palīdzot stimulēt piena plūsmu.
Godalgas
4.8
no 5
145
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
EnEmamma
08/01/2018
Latvija
Lielisks palīgs
Maigs, ērts, kompakts palīgs, kad nepieciešams atslaukt pienińu. Ērts arī tāpēc, ka pańemams līdzi, ja nav pieejama elektrība, jo darbojas arī uz baterijām. Atslaukšanas režīmi lieliski un saudzīgi sagatavo krūti no min uz max slaukšanas ātrumu, kas ir ljoti līdzīgi bērna zīšanai. Iesaku
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF332/01 Comfort Single elektriskais krūts piena sūknis
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF332/01 Comfort Single elektriskais krūts piena sūknis
MamaMI
14/02/2018
Lietuva
Puikus pagalbininkas maitinant vaiką
Avent elektrinis pientraukis tapo man nepakeičiamu pagalbininku maitinant vaiką. Puikus dizainas,paprasta priežiūra. Kainos ir kokybės santykis labai geras. Maloniai veikia tik šiek tiek per garsiai.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF332/01 Elektrinis pientraukis „Comfort Single“
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF332/01 Elektrinis pientraukis „Comfort Single“
WaidaStatkeviciene17
19/06/2016
Lietuva
labai praktiskas ir reikalingas maitinanciai mamytei
Nepakeiciamas prietaisas namuose atsiradus kudikiui.be jo tiesiog neissiverstume.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF332/01 Elektrinis pientraukis „Comfort Single“
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF332/01 Elektrinis pientraukis „Comfort Single“
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011