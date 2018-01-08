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  • Vairāk ērtību, vairāk piena
  • Vairāk ērtību, vairāk piena
  • Vairāk ērtību, vairāk piena
  • Vairāk ērtību, vairāk piena
  • Vairāk ērtību, vairāk piena
  • Vairāk ērtību, vairāk piena
  • Vairāk ērtību, vairāk piena
  • Vairāk ērtību, vairāk piena
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  • Vairāk ērtību, vairāk piena
  • Vairāk ērtību, vairāk piena
  • Vairāk ērtību, vairāk piena
  • Vairāk ērtību, vairāk piena
  • Vairāk ērtību, vairāk piena
  • Vairāk ērtību, vairāk piena
  • Vairāk ērtību, vairāk piena
  • Vairāk ērtību, vairāk piena
  • Vairāk ērtību, vairāk piena
  • Vairāk ērtību, vairāk piena

Izbeigta ražošana

Philips AventComfort Single elektriskais krūts piena sūknis

SCF332/01

4.8
| (145) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu

1 godalga

Vairāk ērtību, vairāk piena
Kad jūtaties ērti un mierīgi, piens izdalās viegli. Tāpēc mēs radījām mūsu visērtāko krūts piena sūkni: apsēdieties ērti bez nepieciešamības noliekties uz priekšu un ļaujiet mūsu masāžas spilventiņam saudzīgi stimulēt piena plūsmu.
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Piena sūknis ar masāžas spilventiņu

Vairāk ērtību, vairāk piena

  • Natural

  • Ietverta 125 ml pudelīte

Ērtāka poza noslaukšanas laikā, ko nodrošina unikālais dizains

Ērtāka poza noslaukšanas laikā, ko nodrošina unikālais dizains

Krūts piena sūknim ir unikāls dizains, tāpēc piens izdalās viegli tieši no krūts pudelītē, pat ja sēžat taisni. Tas nozīmē, ka atsūknēšanas laikā varat sēdēt ērtāk, jums nav jānoliecas uz priekšu, lai nodrošinātu, ka viss piens ieplūst pudelītē. Ērtāka sēdēšana un atslābināšanās atsūknēšanas laikā dabiskā veidā nodrošina vieglāku piena plūsmu.

Sūknim ir maigas stimulēšanas režīms un 3 noslaukšanas iestatījumi

Sūknim ir maigas stimulēšanas režīms un 3 noslaukšanas iestatījumi

Tiklīdz ir ieslēgts, sūknis automātiski sāk darboties maigās stimulēšanas režīmā, lai veidotu piena plūsmu. Pēc tam izvēlieties no 3 atsūknēšanas iestatījumiem, lai piena plūstu pēc iespējas ērtāk.

Mīksts masāžas spilvens, kas rada siltu sajūtu

Mīksts masāžas spilvens, kas rada siltu sajūtu

Mūsu masāžas spilvenam ir jauna, mīksta velveta tekstūra, kas rada ādai siltuma sajūtu, veicot ērtu un saudzīgu piena plūsmas stimulēšanu. Spilvens ir izstrādāts tā, lai tas maigi atveidotu zīdaiņa zīšanu, palīdzot stimulēt piena plūsmu.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.8

no 5

145

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

3
2

08/01/2018

Latvija

Latvija

Lielisks palīgs

Maigs, ērts, kompakts palīgs, kad nepieciešams atslaukt pienińu. Ērts arī tāpēc, ka pańemams līdzi, ja nav pieejama elektrība, jo darbojas arī uz baterijām. Atslaukšanas režīmi lieliski un saudzīgi sagatavo krūti no min uz max slaukšanas ātrumu, kas ir ljoti līdzīgi bērna zīšanai. Iesaku

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF332/01 Comfort Single elektriskais krūts piena sūknis

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF332/01 Comfort Single elektriskais krūts piena sūknis

14/02/2018

Lietuva

Lietuva

Puikus pagalbininkas maitinant vaiką

Avent elektrinis pientraukis tapo man nepakeičiamu pagalbininku maitinant vaiką. Puikus dizainas,paprasta priežiūra. Kainos ir kokybės santykis labai geras. Maloniai veikia tik šiek tiek per garsiai.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF332/01 Elektrinis pientraukis „Comfort Single“

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF332/01 Elektrinis pientraukis „Comfort Single“

19/06/2016

Lietuva

Lietuva

labai praktiskas ir reikalingas maitinanciai mamytei

Nepakeiciamas prietaisas namuose atsiradus kudikiui.be jo tiesiog neissiverstume.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF332/01 Elektrinis pientraukis „Comfort Single“

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF332/01 Elektrinis pientraukis „Comfort Single“

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
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