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Izbeigta ražošana
SHE3700BL/00
8,6 mm skaļruņi/nosl. konstr.
Ausīs ievietojamas
Ausu uzgaļi ir pieejami 3 izmēros – mazi, vidēji un lieli – personalizētam valkāšanas komfortam
Augstas kvalitātes spīdīgs un krāsains pārklājums izskatās lieliski un nodrošina papildu aizsardzību.
Philips Vibes ausīs ievietojamām austiņām ir kompakta konstrukcija, kurā iebūvēti efektīvi skaļruņi. Tie nodrošina komfortu un rada dzidru skaņu un iespaidīgus basus.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
orel56
25/05/2019
Slovenija
odličen
Z slušalkami sem zelo zadovoljen, dober zvok ter oblika slušalk.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3700BL Slušalke
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3700BL Slušalke