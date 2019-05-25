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Izbeigta ražošana
SHE3700PK/00
Iespaidīgi bīti, saviļņojoši basi
Īpaši mazas, taču ar iespaidīgiem basiem apveltītās Philips Vibes ieliekamās austiņas ar ovāliem ieliktņiem ērtībām un vakuuma metālisku pārklājumu elegantam izskatam un papildu aizsardzībai.
8,6 mm skaļruņi/nosl. konstr.
Ausīs ievietojamas
Augstas kvalitātes spīdīgs un krāsains pārklājums izskatās lieliski un nodrošina papildu aizsardzību.
Ausu uzgaļi ir pieejami 3 izmēros – mazi, vidēji un lieli – personalizētam valkāšanas komfortam
Īpaši mazas austiņas, kas perfekti ieguļ ausīs, izveidojot izolāciju pret ārējo troksni.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
orel56
25/05/2019
Slovenija
odličen
Z slušalkami sem zelo zadovoljen, dober zvok ter oblika slušalk.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3700BL Slušalke
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3700BL Slušalke