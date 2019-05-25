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  • Iespaidīgi bīti, saviļņojoši basi
  • Iespaidīgi bīti, saviļņojoši basi
  • Iespaidīgi bīti, saviļņojoši basi
  • Iespaidīgi bīti, saviļņojoši basi
  • Iespaidīgi bīti, saviļņojoši basi
  • Iespaidīgi bīti, saviļņojoši basi
  • Iespaidīgi bīti, saviļņojoši basi
  • Iespaidīgi bīti, saviļņojoši basi
  • Iespaidīgi bīti, saviļņojoši basi
  • Iespaidīgi bīti, saviļņojoši basi

Izbeigta ražošana

Austiņas

SHE3700RD/00

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Pieejams

Balta
Balta
Gaiši zils
Gaiši zils
Melna
Melna
Rozā
Rozā
Sarkans
Sarkans
Zila
Zila
Iespaidīgi bīti, saviļņojoši basi
Īpaši mazas, taču ar iespaidīgiem basiem apveltītās Philips Vibes ieliekamās austiņas ar ovāliem ieliktņiem ērtībām un vakuuma metālisku pārklājumu elegantam izskatam un papildu aizsardzībai.
Skatīt visas priekšrocības

Kompakta konstrukcija ar vakuuma metālisku aizsardzību

Iespaidīgi bīti, saviļņojoši basi

  • 8,6 mm skaļruņi/nosl. konstr.

  • Ausīs ievietojamas

3 maināmi gumijas uzgaļi valkāšanas ērtībām

3 maināmi gumijas uzgaļi valkāšanas ērtībām

Ausu uzgaļi ir pieejami 3 izmēros – mazi, vidēji un lieli – personalizētam valkāšanas komfortam

Krāsains spīdīgs pārklājums, kas izskatās lieliski un aizsargā

Krāsains spīdīgs pārklājums, kas izskatās lieliski un aizsargā

Augstas kvalitātes spīdīgs un krāsains pārklājums izskatās lieliski un nodrošina papildu aizsardzību.

Iespaidīgi basi un dzidra skaņa, pateicoties efektīviem skaļruņiem

Iespaidīgi basi un dzidra skaņa, pateicoties efektīviem skaļruņiem

Philips Vibes ausīs ievietojamām austiņām ir kompakta konstrukcija, kurā iebūvēti efektīvi skaļruņi. Tie nodrošina komfortu un rada dzidru skaņu un iespaidīgus basus.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

25/05/2019

Slovenija

Slovenija

odličen

Z slušalkami sem zelo zadovoljen, dober zvok ter oblika slušalk.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3700BL Slušalke

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3700BL Slušalke

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.