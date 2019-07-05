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Izbeigta ražošana
SHE3705BL/00
Pieejams
Iespaidīgi bīti, saviļņojoši basi
Īpaši mazas, taču ar iespaidīgiem basiem apveltītās Philips MyJam Vibes ieliekamās austiņas ar ovāliem ieliktņiem ērtībām un vakuuma metālisku pārklājumu elegantam izskatam un papildu aizsardzībai.
8,6 mm skaļruņi/nosl. konstr.
Ausīs ievietojamas
Īpaši mazas austiņas, kas perfekti ieguļ ausīs, izveidojot izolāciju pret ārējo troksni.
Ausu uzgaļi ir pieejami 3 izmēros – mazi, vidēji un lieli – personalizētam valkāšanas komfortam
Ovāls skaņas kanāla ieliktnis nodrošina ergonomisku komfortu, precīzi atbilstot auss formai.
3.0
no 5
1
Apskats
HelgaNOLF
05/07/2019
Україна
Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((
Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3705BK Навушники з мікрофоном
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3705BK Навушники з мікрофоном