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Izbeigta ražošana

BASS+Austiņas ar mikrofonu

SHE4305BL/00

4.8

| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Zila
Zila

Izjūti! BASS+

Baudiet pārsteidzoši spēcīgu skaņu no mazas, izturīgas ierīces. Philips BASS+ austiņas ar skaļruņiem, kas īpaši noregulēti zemfrekvences skaņām, nodrošina lielisku skaņas izolāciju un stabili turas uz ausīm, lai jūs varētu pilnībā izjust izteiksmīgus basus.

Skatīt visas priekšrocības

Izjūti! BASS+

  • 12,2 mm skaļruņi/slēgta konstr.

  • Ausīs ievietojamas

Ergonomisks dizains maksimālam komfortam

Ergonomisks dizains maksimālam komfortam

Ergonomiska konstrukcija ar ovāliem un leņķī izvietotiem kanāliem komfortablai, dabiskai valkāšanai. Jūs varat pilnīgā komfortā klausīties mūziku stundām ilgi.

Tālvadība brīvroku zvaniem un mūzikai

Tālvadība brīvroku zvaniem un mūzikai

Ērta tālvadība sniedz iespēju atskaņot/pauzēt ierakstus un atbildēt uz zvaniem, vienkārši nospiežot pogu.

Plāni, stabili ausu ieliktņi

Plāni, stabili ausu ieliktņi

Plānā ausī ievietojamā konstrukcija perfekti iekļaujas ausī, austiņas turas stabili un nekad neizkrīt.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.8

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

19/04/2019

Polska

Polska

Świetne słuchawki

Słuchawki grają naprawdę świetnie, mimo iż kosztują bardzo niewiele. Dźwięk jest czysty, bardzo wyraźny, nasycony. Słychać zarówno basy, jak i środek oraz soprany i co najważniejsze pasma nie zachodzą na siebie. Bardzo dobra jest szczegółowość odwzorowania wokali. Pod tym względem można ten model spokojnie porównać do tych z wyższej półki. Jeśli chodzi o ergonomię to również jest super, słuchawki mają nieco inny kształt niż większość innych. Jednocześnie zapewnia on idealne dopasowanie do ucha, dzięki czemu słuchawki nie wypadają z małżowiny przy poruszaniu głową. Ogólnie jestem mega zadowolony - polecam wszystkim. Jestem w szoku, że tak tanie słuchawki mogą tak świetnie grać.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem

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11/04/2019

Україна

Україна

Качественные наушники на каждый день

Хороший звук, удобные, стильные. Пользуюсь давно, до сих пор все устраивает. Хорошая цена.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE4305BK Навушники з мікрофоном

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10/04/2019

Україна

Україна

Хороший звук та красивий дизайн

Всі мої наушники не проживали більше 3-5 місяців, ламався один наушник, потім десь заламувалися. Ці у мене вже майже рік і працюють прекрасно!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE4305WT Навушники з мікрофоном

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE4305WT Навушники з мікрофоном

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā