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TAH4000WT/00
Pieejams
Dabiska skaņa. Dinamiski basi
Ērti pieguļ ausīm
Nomaināmi komponenti
Līdz pat 70 stundu atskaņošanas laiks
Īpaši pielāgotie 32 mm dziņi un dinamiskie basi kopā sniedz pilnu un bagātīgu skanējumu pat mazā skaļumā. Skatoties filmu vai spēlējot spēles, ierīces lietotnē varat ieslēgt zema latentuma režīmu.
Mīksti PU ādas ausu spilventiņi un mīksta pielāgojama galvas stīpa nodrošinās izcili ērtu valkāšanu. Lai panāktu labāku akustisko izolāciju un komfortu, varat nomainīt laika gaitā nodilušos mīkstos putu poliuretāna ausu spilventiņus. Uzlādējamās litija jonu baterijas darbmūža beigās varat to nomainīt.
Saderība ar jaunākajām Bluetooth® 6.0 ierīcēm nodrošinās satura straumēšanu bez kaitinošām skaļuma svārstībām, un jūs varēsit vienlaikus pievienot līdz pat divām ierīcēm. Atbalsta arī Android Fast Pair un Microsoft Swift Pair.
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