TAH7508WT/97
Baudiet ik mirkli
Padariet savu darbu vai spēles pilnīgākas ar šīm troksni slāpējošajām bezvadu austiņām. Skaņa tajās ir dzidra, turklāt, skatoties filmas vai spēlējot spēles, tā nebūs aizkavēta.Skatīt visas priekšrocības
Adaptīvā trokšņa slāpēšana ātri reaģē uz apkārtējo vidi, lai slāpētu ārējos trokšņus, tostarp vēju, reāllaikā. Ja vēlaties dzirdēt, kas notiek apkārt, informētības režīms nodrošina iespēju sadzirdēt ārējās skaņas. Ātrā informētība pastiprina balsis, lai jūs varētu sarunāties, nenoņemot austiņas.
Apaļie ausu spilventiņu balsti un eleganti veidotais rāmis piešķir šīm pāri ausīm liekamajām austiņām unikālu stilu. No viskoelastīgajām putām veidotie ausu spilventiņi gādā par komfortu ilgās klausīšanās sesijās, turklāt tos var nolocīt un iebīdīt uz iekšu, lai ērti glabātu kabatā vai somā.
Baudiet bagātīgu skaņu no 40 mm skaļruņiem un labu pasīvo trokšņu izolāciju, ko nodrošina pāri ausīm liekamā konstrukcija. Lai pilnībā izjustu jūsu iecienīto basa skaņdarbu jaudu, nepalielinot skaļumu, vienkārši aktivizējiet dinamiskos basus, izmantojot daudzfunkciju pogu vai Philips Headphones lietotni.
Varēsiet klausīties saturu ilgāk nekā dienu, pat ja aktivizējat trokšņu slāpēšanu. Nepieciešamas tikai 2 stundas, lai veiktu pilnu uzlādi ar USB-C kabeli, un ātra 15 minūšu uzlāde nodrošina papildu 3 darbības stundas. Varat arī izmantot USB-C kabeli, lai pieslēgtos jebkurai viedierīcei ar USB-C pieslēgvietu.
Zvana laikā jūsu balss skanēs skaidri. Īpašs mikrofons uztver jūsu balss skaņu, kamēr trokšņa mazināšanas algoritms slāpē daļu no apkārtējās pasaules radītajiem fona trokšņiem.
Uzlabota Bluetooth savienojamība nodrošina stabilāku savienojumu vienmērīgai straumēšanai, turklāt varat vienlaikus izveidot savienojumu ar divām Bluetooth ierīcēm (iOS vai Android). Klausieties atskaņošanas sarakstu vai savu iecienīto apraidi bez kaitinošajiem skaņas traucējumiem.
Vai mēdzat aizmirst izslēgt austiņas? Iestatiet taimeri palīglietotnē, un tās izslēgsies automātiski. Lietotnē varat arī pārvaldīt pievienotās ierīces vai izslēgt adaptīvo trokšņa slāpēšanu un pārņemt līmeņu vadību. Ir arī dažādi iepriekš iestatīti skaņas stili: “Balss” ir lieliski piemērota aplādēm!
Mūzika vai aplādes? Ar šīm bezvadu austiņām jūsu iemīļotās skaņas var baudīt pilnvērtīgi. Silta, detalizēta skaņa ar bagātīgiem basiem no lielajiem skaļruņiem, kas ir pielāgoti Philips skanējumam.
