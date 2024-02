Pārnēsājams USB-C uzlādes ietvars. Līdz 24 stundām ilgs darbības laiks

Dodieties ceļā ar vairākām uzlādēm kabatā. No vienas uzlādes jūs iegūstat līdz 6 stundām ilgu atskaņošanas laiku un 18 papildu stundas no pilnībā uzlādētā ietvara. Īsa 15 minūšu uzlāde ietvarā jums nodrošina stundu ilgu atskaņošanas laiku. Ietvara pilna uzlāde ar C tipa USB kabeli aizņem 2 stundas.