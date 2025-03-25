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  • Nevainojami tīras grīdas visā mājoklī ar vienu uzlādes reizi
  • Nevainojami tīras grīdas visā mājoklī ar vienu uzlādes reizi
  • Nevainojami tīras grīdas visā mājoklī ar vienu uzlādes reizi
  • Nevainojami tīras grīdas visā mājoklī ar vienu uzlādes reizi
  • Nevainojami tīras grīdas visā mājoklī ar vienu uzlādes reizi
  • Nevainojami tīras grīdas visā mājoklī ar vienu uzlādes reizi
  • Nevainojami tīras grīdas visā mājoklī ar vienu uzlādes reizi
  • Nevainojami tīras grīdas visā mājoklī ar vienu uzlādes reizi
  • Nevainojami tīras grīdas visā mājoklī ar vienu uzlādes reizi
  • Nevainojami tīras grīdas visā mājoklī ar vienu uzlādes reizi
  • Nevainojami tīras grīdas visā mājoklī ar vienu uzlādes reizi
  • Nevainojami tīras grīdas visā mājoklī ar vienu uzlādes reizi
  • Nevainojami tīras grīdas visā mājoklī ar vienu uzlādes reizi
  • Nevainojami tīras grīdas visā mājoklī ar vienu uzlādes reizi

7000. sērijaBezvada putekļsūcējs Pet

XC7055/01

4.7
| (44) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu

1 godalga

Nevainojami tīras grīdas visā mājoklī ar vienu uzlādes reizi
Vai vēlies tīru grīdu bez mājdzīvnieku spalvām visā mājoklī? Iepazīsties ar savu jauno palīgu – Philips 7000. sērijas bezvada putekļsūcēju "Pet". Maksimāla tīrība un minimāls akumulatora jaudas patēriņš (2), pateicoties PowerCyclone 12 motoram, ar kuru var iztīrīt visu mājokli ar vienu uzlādes reizi (8).
Skatīt visas priekšrocības

Līdz 80 min (1), maksimāla jauda visā mājoklī

Nevainojami tīras grīdas visā mājoklī ar vienu uzlādes reizi

  • Izcila sūkšana ar PowerCyclone 12

  • TriActive Smart uzgalis pielāgojas grīdai

  • Maks. darb.laiks – 80 min, eko iest.(1)

  • Iekļauts Aqua modulis mitrajai uzkopšanai

  • Rokas ierīce, 4 pied. spalvām / ar LED

PowerCyclone 12: maksimālā sūkšanas jauda ar visilgāko darbības laiku (7)

PowerCyclone 12: maksimālā sūkšanas jauda ar visilgāko darbības laiku (7)

PowerCyclone 12 un PowerBlade digitālais motors darbojas kopā, lai energoefektīvi ģenerētu liela ātruma gaisa plūsmu (līdz 1080 L/min (4)). PowerCyclone 12 tehnoloģiju ir iedvesmojusi aviācijas inženierija, lai izcili notīrītu putekļus un netīrumus. Tas nodrošina jaudīgu tīrīšanu uz visām grīdām bez akumulatora izlādēšanās.

TriActive Smart LED uzgalis atpazīst grīdas veidu un pielāgojas tam

TriActive Smart LED uzgalis atpazīst grīdas veidu un pielāgojas tam

TriActive Smart LED uzgalis ir konstruēts ar trīskāršu darbību, lai vienā piegājienā notīrītu līdz 99,9% (5) putekļu un netīrumu no visu veidu grīdām. Automātiskā iestatīšana pielāgo sūkšanas jaudu atbilstoši grīdas veidam un ļauj pielāgot LED lampiņu spilgtumu, lai varētu saskatīt pat vismazāko puteklīti. Var izvēlēties arī kādu no 3 dažādiem ātruma režīmiem, kurus iespējams pilnībā kontrolēt. Uzgalis notīra līdz 0 mm pie malām un stūros.

Daudzpusība, ko nodrošina rokas ierīce, LED un uzgaļi mājdzīvnieku spalvām

Daudzpusība, ko nodrošina rokas ierīce, LED un uzgaļi mājdzīvnieku spalvām

Viegli sasniegt visas vietas, konfigurējot putekļsūcēju atbilstoši savām vajadzībām. Putekļsūcēju var bez pūlēm pārvērst par rokas ierīci un pievienot kādu no piederumiem ar LED, lai tīrīšanas laikā pamanītu ik puteklīti. Mājdzīvnieku spalvu tīrīšanas uzgalis palīdz savākt garas un smalkas spalvas, viegli tās notīrot no dažādām virsmām, tostarp dīvāniem un mājdzīvnieku gultām, tā gādājot par mājokļa tīrību. Garais šauru spraugu tīrīšanas uzgalis palīdz sasniegt šauras vietas. Kombinēto “divi vienā” tipa uzgali var viegli izmantot kā mīkstu birsti saudzējamu virsmu noslaucīšanai vai platu šauru spraugu tīrīšanas uzgali.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.7

no 5

44

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

3

25/03/2025

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Тяне дуже гарно

Пилосос супер. (після Bosch). Акумулятора хватає на 2-кімнатну квартиру, ще й залишається 30-40 відсотків. Турбо режим практично не потрібен, хватає і звичайного. Тяне дуже гарно. Єдине що, щітка гучна.

Plusi

Тяне дуже гарно. Зручний.

Mīnusi

Гучна щітка. Заряджається довго.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua

15/11/2023

Україна

Україна

Улюблений пилосос

Користуватись пилососом - одне задоволення: дуже просто і зручно. Багато насадок, є мийка. Круто, що акумулятор знімається. Підсвітка в пилососі, то бомба! І турбощітка прикольна, має різні щетинки, на фото видно добре. Пилососом дуже задоволена!

Plusi

Працює 80 хвилин на одному заряді, потужний, мийка

Mīnusi

нема

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua

06/11/2023

Україна

Україна

Потужний , легкий та зручний.

Придбали новий безпровідний пилосос, здивував нас потужністю, маневрений та змінює швидкість в залежності від поверхні. Також присутній контейнер для вологого прибирання.

Plusi

Зємний акумулятор, легкий та потужний.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua

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Atrunas

  1. (1) Eko režīms, tikai rokas ierīce

  2. (2) Uz cietā seguma grīdām ar turbo iestatījumu

  3. (3) Uz cietā grīdas seguma ar sausās tīrīšanas uzgali

  4. (4) Turbo režīmā

  5. (5) Uz cietā seguma grīdām ar turbo iestatījumu, viens gājiens ir viena kustība uz priekšu un atpakaļ

  6. (6) Tikai rokas ierīce

  7. (7) Turbo režīms, tikai rokas ierīce

  8. (8) Pamatojoties uz 360 m2 lielu mājokļa platību ar cietā seguma grīdām, eko režīmā.

  9. (9) Daļiņu izmērs > 0,5 μm