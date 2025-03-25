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Izcila sūkšana ar PowerCyclone 12
TriActive Smart uzgalis pielāgojas grīdai
Maks. darb.laiks – 80 min, eko iest.(1)
Iekļauts Aqua modulis mitrajai uzkopšanai
Rokas ierīce, 4 pied. spalvām / ar LED
PowerCyclone 12 un PowerBlade digitālais motors darbojas kopā, lai energoefektīvi ģenerētu liela ātruma gaisa plūsmu (līdz 1080 L/min (4)). PowerCyclone 12 tehnoloģiju ir iedvesmojusi aviācijas inženierija, lai izcili notīrītu putekļus un netīrumus. Tas nodrošina jaudīgu tīrīšanu uz visām grīdām bez akumulatora izlādēšanās.
TriActive Smart LED uzgalis ir konstruēts ar trīskāršu darbību, lai vienā piegājienā notīrītu līdz 99,9% (5) putekļu un netīrumu no visu veidu grīdām. Automātiskā iestatīšana pielāgo sūkšanas jaudu atbilstoši grīdas veidam un ļauj pielāgot LED lampiņu spilgtumu, lai varētu saskatīt pat vismazāko puteklīti. Var izvēlēties arī kādu no 3 dažādiem ātruma režīmiem, kurus iespējams pilnībā kontrolēt. Uzgalis notīra līdz 0 mm pie malām un stūros.
Viegli sasniegt visas vietas, konfigurējot putekļsūcēju atbilstoši savām vajadzībām. Putekļsūcēju var bez pūlēm pārvērst par rokas ierīci un pievienot kādu no piederumiem ar LED, lai tīrīšanas laikā pamanītu ik puteklīti. Mājdzīvnieku spalvu tīrīšanas uzgalis palīdz savākt garas un smalkas spalvas, viegli tās notīrot no dažādām virsmām, tostarp dīvāniem un mājdzīvnieku gultām, tā gādājot par mājokļa tīrību. Garais šauru spraugu tīrīšanas uzgalis palīdz sasniegt šauras vietas. Kombinēto “divi vienā” tipa uzgali var viegli izmantot kā mīkstu birsti saudzējamu virsmu noslaucīšanai vai platu šauru spraugu tīrīšanas uzgali.
Godalgas
4.7
no 5
44
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Sy$erg
25/03/2025
Україна
Verificēts pircējs
Тяне дуже гарно
Пилосос супер. (після Bosch). Акумулятора хватає на 2-кімнатну квартиру, ще й залишається 30-40 відсотків. Турбо режим практично не потрібен, хватає і звичайного. Тяне дуже гарно. Єдине що, щітка гучна.
Plusi
Тяне дуже гарно. Зручний.
Mīnusi
Гучна щітка. Заряджається довго.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua
sheregiy13
15/11/2023
Україна
Akcijas daļa
Улюблений пилосос
Користуватись пилососом - одне задоволення: дуже просто і зручно. Багато насадок, є мийка. Круто, що акумулятор знімається. Підсвітка в пилососі, то бомба! І турбощітка прикольна, має різні щетинки, на фото видно добре. Пилососом дуже задоволена!
Plusi
Працює 80 хвилин на одному заряді, потужний, мийка
Mīnusi
нема
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua
Hiha25
06/11/2023
Україна
Akcijas daļa
Потужний , легкий та зручний.
Придбали новий безпровідний пилосос, здивував нас потужністю, маневрений та змінює швидкість в залежності від поверхні. Також присутній контейнер для вологого прибирання.
Plusi
Зємний акумулятор, легкий та потужний.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua
(1) Eko režīms, tikai rokas ierīce
(2) Uz cietā seguma grīdām ar turbo iestatījumu
(3) Uz cietā grīdas seguma ar sausās tīrīšanas uzgali
(4) Turbo režīmā
(5) Uz cietā seguma grīdām ar turbo iestatījumu, viens gājiens ir viena kustība uz priekšu un atpakaļ
(6) Tikai rokas ierīce
(7) Turbo režīms, tikai rokas ierīce
(8) Pamatojoties uz 360 m2 lielu mājokļa platību ar cietā seguma grīdām, eko režīmā.
(9) Daļiņu izmērs > 0,5 μm