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Putekļsūcēji un mazgāšanas birstes
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7000. sērija Bezvada putekļsūcējs Pet
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XC7055/01
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XC7053 XC7055 XC7057 Quick Start Guide
EU Declaration of Conformity - English (US)
Visi (5)
Kad tīrīt/mainīt Philips bezvadu putekļsūcēja drānu?
Philips 7000./8000. sērijas bezvadu putekļsūcēju izvēlnes izmantošana
Cik ilgi ir jālādē Philips bezvadu putekļsūcējs?
Kur atrodas Philips putekļsūcēja modeļa un sērijas numurs?
Kā nomainīt Philips bezvadu putekļsūcēja akumulatoru?
6000./7000. sēr. bezvada putekļsūcējsMikrošķiedras lupatiņas
6000., 7000., 8000. s. bezvada p-sūcējsNomaiņas filtrs
Bezvada putekļsūcēji 6000/7000/8000Mini Turbo suka
Bezvada putekļsūcēju 7000. un 8000. sērijaPilns mājokļa tīrīšanas komplekts
Philips grīdas tīrīšanas līdzeklisPiemērots visu veidu cietajiem grīdas segumiem
Akumulators un lādētājsLitija jonu akumulators 25,2 V
Philips bezvadu putekļsūcējs rada neparastu skaņu
Kāpēc Philips 7000. vai 8000. sērijas bezvadu putekļsūcējam neiedegas LED apgaismojums?
Lietojot Philips putekļsūcēju, jūtami strāvas triecieni
Philips 7000. sērijas bezvadu putekļsūcēja tīrīšana
Mana Philips bezvadu putekļsūcēja akumulators ātri izlādējas
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