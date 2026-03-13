ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

7000. sērija Bezvada putekļsūcējs Pet

Atbalsts

7000. sērijaBezvada putekļsūcējs Pet

XC7055/01

7000. sērija Bezvada putekļsūcējs Pet

Doties uz veikalu

Reģistrē savu produktu

Iegūstiet pagarināto garantiju

Reģistrējiet produktu 90 dienu laikā pēc iegādes un iegūstiet pagarināto garantiju (var tikt piemēroti īpaši noteikumi).

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

XC7053 XC7055 XC7057 Quick Start Guide

  • PDF fails, 3.2 MB
  • 13 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fails, 637.5 kB
  • 24 March 2026

Bieži uzdotie jautājumi

Daļas un piederumi

Problēmu novēršana

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim