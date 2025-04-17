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  • Notīra ne tikai putekļus
  • Notīra ne tikai putekļus
  • Notīra ne tikai putekļus
  • Notīra ne tikai putekļus
  • Notīra ne tikai putekļus
  • Notīra ne tikai putekļus
  • Notīra ne tikai putekļus
  • Notīra ne tikai putekļus
  • Notīra ne tikai putekļus
  • Notīra ne tikai putekļus
  • Notīra ne tikai putekļus
  • Notīra ne tikai putekļus
  • Notīra ne tikai putekļus
  • Notīra ne tikai putekļus
  • Notīra ne tikai putekļus
  • Notīra ne tikai putekļus
  • Notīra ne tikai putekļus
  • Notīra ne tikai putekļus
  • Notīra ne tikai putekļus
  • Notīra ne tikai putekļus
  • Notīra ne tikai putekļus
  • Notīra ne tikai putekļus
  • Notīra ne tikai putekļus
  • Notīra ne tikai putekļus

Izbeigta ražošana

8000. sērijas Aqua PlusBezvada putekļu sūcējs

XC8349/01

4.7
| (201) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu
Notīra ne tikai putekļus
Philips bezvada putekļu sūcējs 8000 Series Aqua Plus ir aprīkots ar unikālu Aqua uzgali, ar kuru var tīrīt dažādu veidu netīrumus, sākot no putekļiem līdz lipīgiem traipiem, izmantojot dubultu sūkšanu. Kā arī tikai putekļu sūkšanas uzgali un rokas ierīci maksimālai daudzveidībai.
Skatīt visas priekšrocības

Putekļu sūkšana un slaucīšana vienlaikus ar vēl efektīvāku sūkšanu

Notīra ne tikai putekļus

  • PowerCyclone 10 tehnoloģija

  • 25,2 V, darbības laiks līdz 80 min.***

  • Putekļs. “3 vienā”, ūdens un rokas ier.

  • Savāc līdz pat 99,7 % netīrumu****

Aqua uzgalis veic sūkšanu mitro tīrīšanu vienlaikus

Aqua uzgalis veic sūkšanu mitro tīrīšanu vienlaikus

Īpaši izstrādātais Aqua uzgalis veic sūkšanu un mitro tīrīšanu, lai atbrīvotos no putekļiem, netīrumiem un lipīgiem traipiem jebkurā virzienā.

Automātiski pielāgojams uzgalis, lai uzlabotu veiktspēju

Automātiski pielāgojams uzgalis, lai uzlabotu veiktspēju

Uzgalis lokās, lai automātiski virzītu sūkšanu uz vietu, kur tā nepieciešama, lai uzlabotu veiktspēju, izmantojot divus iesūkšanas kanālus — vienu priekšpusē un otru aizmugurē. Lai palielinātu veiktspēju, abiem sūkšanas kanāliem ir līkloču dizains un unikāla, patentēta ūdens sadales tehnoloģija.

Pievieno mazgāšanas līdzekli, lai likvidētu 99 % baktēriju*

Pievieno mazgāšanas līdzekli, lai likvidētu 99 % baktēriju*

Vienkārši pievieno iecienītāko grīdas tīrīšanas līdzekli vai piemērotu mazgāšanas līdzekli, lai no cietajiem grīdas segumiem noņemtu līdz pat 99 % baktēriju*.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

201

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

17/04/2025

Україна

Україна

Verificēts pircējs

мега зручний та досконалий

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос

24/03/2025

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Відгук про бездротовий пилосос Philips Aqua Plus X

Дуже задоволена цим бездротовим пилесосом. Це дуже зручний, потужний і дуже мобільний пилосос. Іноді навіть дивуюсь, як я без нього жила раніше :) Добре було б якби кожна господиня могла б мати його в своєму озброєнні :))

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос

02/12/2024

Україна

Україна

Відгук про Philips Aqua Plus XC8349/01

В загалом дуже хороший пилосос, багато функціоналу, потужний і час роботи відповідаю. Геренеральне миюче прибирання ви ним не зробите, мийка тільки для оновлення чистоти. Компактний в машині прибирання без шнурів та блока взагалі вогонь, диванна насадка це щось

Plusi

Функціонал

Mīnusi

Нічого

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос

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Atrunas

  1. Pārbaudīts, salīdzinot ar 10 pārdotākajiem bezvadu spieķa tipa putekļu sūcējiem cenā virs 300 eiro Vācijā 2019. gada jūnija MAT.

  2. Pārbaudīts, salīdzinot ar 10 pārdotākajiem bezvada spieķa tipa putekļsūcējiem, kuri maksā vairāk par 300 eiro Vācijā pēd. gada laikā līdz 2019. gada jūnijam.

  3. Darbības laiks un tīrīšanas tvērums noteikts, pamatojoties uz Philips iekšējo izsekošanas metodi.

  4. Pārbaudīts, izmantojot Philips rupjo netīrumu tīrīšanas testu, kas izstrādāts, pamatojoties uz IEC60312-1, 2018. gada janvārī. Viens vēziens nozīmē kustību uz priekšu un atpakaļ.