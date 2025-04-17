30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
PowerCyclone 10 tehnoloģija
25,2 V, darbības laiks līdz 80 min.***
Putekļs. “3 vienā”, ūdens un rokas ier.
Savāc līdz pat 99,7 % netīrumu****
Īpaši izstrādātais Aqua uzgalis veic sūkšanu un mitro tīrīšanu, lai atbrīvotos no putekļiem, netīrumiem un lipīgiem traipiem jebkurā virzienā.
Uzgalis lokās, lai automātiski virzītu sūkšanu uz vietu, kur tā nepieciešama, lai uzlabotu veiktspēju, izmantojot divus iesūkšanas kanālus — vienu priekšpusē un otru aizmugurē. Lai palielinātu veiktspēju, abiem sūkšanas kanāliem ir līkloču dizains un unikāla, patentēta ūdens sadales tehnoloģija.
Vienkārši pievieno iecienītāko grīdas tīrīšanas līdzekli vai piemērotu mazgāšanas līdzekli, lai no cietajiem grīdas segumiem noņemtu līdz pat 99 % baktēriju*.
4.7
no 5
201
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Zuboder
17/04/2025
Україна
Verificēts pircējs
мега зручний та досконалий
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос
24/03/2025
Україна
Verificēts pircējs
Відгук про бездротовий пилосос Philips Aqua Plus X
Дуже задоволена цим бездротовим пилесосом. Це дуже зручний, потужний і дуже мобільний пилосос. Іноді навіть дивуюсь, як я без нього жила раніше :) Добре було б якби кожна господиня могла б мати його в своєму озброєнні :))
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос
Споживач
02/12/2024
Україна
Відгук про Philips Aqua Plus XC8349/01
В загалом дуже хороший пилосос, багато функціоналу, потужний і час роботи відповідаю. Геренеральне миюче прибирання ви ним не зробите, мийка тільки для оновлення чистоти. Компактний в машині прибирання без шнурів та блока взагалі вогонь, диванна насадка це щось
Plusi
Функціонал
Mīnusi
Нічого
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос
Pārbaudīts, salīdzinot ar 10 pārdotākajiem bezvadu spieķa tipa putekļu sūcējiem cenā virs 300 eiro Vācijā 2019. gada jūnija MAT.
Pārbaudīts, salīdzinot ar 10 pārdotākajiem bezvada spieķa tipa putekļsūcējiem, kuri maksā vairāk par 300 eiro Vācijā pēd. gada laikā līdz 2019. gada jūnijam.
Darbības laiks un tīrīšanas tvērums noteikts, pamatojoties uz Philips iekšējo izsekošanas metodi.
Pārbaudīts, izmantojot Philips rupjo netīrumu tīrīšanas testu, kas izstrādāts, pamatojoties uz IEC60312-1, 2018. gada janvārī. Viens vēziens nozīmē kustību uz priekšu un atpakaļ.