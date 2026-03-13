10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Putekļsūcēji un mazgāšanas birstes
Visas sērijas
8000. sērijas Aqua Plus Bezvada putekļu sūcējs
Izbeigta ražošana
Atbalsts
XC8349/01
Doties uz veikalu
Reģistrē savu produktu
Reģistrējiet produktu 90 dienu laikā pēc iegādes un iegūstiet pagarināto garantiju (var tikt piemēroti īpaši noteikumi).
Important Information Manual Philips 8000 Series Aqua Plus Cordless Vacuum
User Manual Philips 8000 Series Aqua Plus Cordless Vacuum
Visi (9)
Kad tīrīt/mainīt Philips bezvadu putekļsūcēja drānu?
Kādus šķidrumus var iepildīt Philips Stick tvertnē?
Kā nomainīt Philips SpeedPro (Max) Stick akumulatoru?
Vai mana Philips putekļsūcēja piederumi ir saderīgi ar citiem modeļiem?
Cik ilgi ir jālādē Philips bezvadu putekļsūcējs?
Bezvada putekļusūcēju piederumsMikrošķiedras lupatiņas
Auto tīrīšanas komplekts
SpeedPro Max spieķveida putekļu sūcēja filtru kompl.
Lietojot Philips putekļsūcēju, jūtami strāvas triecieni
Mana Philips bezvadu putekļsūcēja akumulators ātri izlādējas
Philips 8000. sērijas bezvadu putekļsūcēja tīrīšana
Philips SpeedPro Max bezvadu putekļsūcējs uzrāda kļūdu
Philips mitrās kopšanas putekļsūcējs izvada maz ūdens
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim