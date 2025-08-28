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i9000 Prestige Ultra Elektroskuveklis mitrai/sausai skūšanai, SkinIQ Pro

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i9000 Prestige UltraElektroskuveklis mitrai/sausai skūšanai, SkinIQ Pro

XP9404/46

i9000 Prestige Ultra Elektroskuveklis mitrai/sausai skūšanai, SkinIQ Pro

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  • Darba sākšana ar Philips i9000 skuvekli | Iestatīšana un norādījumi pirmajai lietošanas reizei
    Darba sākšana ar Philips i9000 skuvekli | Iestatīšana un norādījumi pirmajai lietošanas reizei
  • Kā lietot Philips i9000 skuvekli | Detalizēti norādījumi
    Kā lietot Philips i9000 skuvekli | Detalizēti norādījumi
  • Kā nomainīt Philips i9000 skuvekļa galviņas
    Kā nomainīt Philips i9000 skuvekļa galviņas
  • Kā tīrīt Philips i9000 skuvekli | Tīrīšanas un kopšanas norādījumi
    Kā tīrīt Philips i9000 skuvekli | Tīrīšanas un kopšanas norādījumi

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

Lietotāja rokasgrāmata

  • PDF fails, 7.1 MB
  • 19 February 2025

Sastāvdaļu saraksts - English (US)

  • PDF fails, 145.5 kB
  • 31 July 2026

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