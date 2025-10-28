30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Vienlaikus sūc putekļus un mazgā
Divtik liela sūkšanas jauda¹
Navigācija ar LDS radara sensoru
Kompakta autom. iztukšošanas stacija
Pielāgošana ar lietotni HomeRun
Robots vienā piegājienā sūc un mazgā cietos grīdas segumus, lai ik dienu tiktu galā ar smalko putekļu slāni, kas uzkrājas uz grīdām. Tiek noņemts vairāk smalko putekļu nekā tikai ar sūkšanu; pēdas būs tīras, pat staigājot basām kājām.
Ērtā automātiskās iztukšošanas stacija nodrošinās 70 dienas² bez jebkāda satraukuma, jo robots pats automātiski iztukšojas elegantajā stacijā. Tā ir aprīkota ar 3,0 L S-bag maisiņu, kura ietilpība atbilst putekļu un citu netīrumu daudzumam, ko var savākt 70 dienu laikā, lai robots nebūtu katru reizi jāiztukšo. Universālo S-bag maisiņu var higiēniski izmest bez putekļu mākoņa — tas ir lieliski piemērots cilvēkiem, kam ir astma un dažādas alerģijas.
Robotam ir divtik liela sūkšanas jauda¹, un tas var savākt lielus netīrumus, piemēram, drupatas un mājdzīvnieku spalvas. Ikdienas netīrumi uz grīdas neuzkrājas, un no paklājiem un grīdsegām³ tiek savākti pat vissmalkākie putekļi.
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Bandi_88
28/10/2025
България
Akcijas daļa
Страхотна прахосмукачка
Прахосмукачката е страхотна. Справя се добре с тъмни подове и килими. Препоръчвам!
Plusi
Голям контейнер
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Ники77
28/10/2025
България
Akcijas daļa
Впечатлен съм, голямо удобство за дома
Има няколко неща, които ми направиха много добро впечатление още с първото пускане - тиха е, сканира отлично пода и няма пропуски, интелигентно се ориентира в пространството, а не с удар-връщане. Пести много време, прецизно почиства гладки повърхности. На килим се включва нещо като Турбо режим и силата на всмукване се увеличава значително. Батерията е достатъчна за един двустаен апартамент. Контейнерът с боклук се изпразва на всяка седмица, като роботът пускаме всеки ден.
Plusi
Лесен, тих, удобен
Mīnusi
Приложението може да бъде разширено откъм функции
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Ifo_88
28/10/2025
България
Akcijas daļa
Много удобно с контейнера за боклук, препоръчвам
Много добре се справя с кучешки косми и трохи по целия под. Пускам го два пъти на ден, за да поддържам хигиената на високо ниво, тъй като сме с 2 малки деца, едното от които лази. Приложението се синхронизира лесно, удобно се управлява през телефона. За апартамент 148кв.м е необходимо едно дозареждане по средата на цикъла, след което почистването продължава. Контейнерът изхвърлям на 2-3 дни или при индикация.
Plusi
Удобство, спестява време и усилия, управлява се лесно през приложение
Mīnusi
за сега не съм открила
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
1 — salīdzinājumā ar XU2100/10 un XU2100/20.
2 — atkarīgs no lietošanas intensitātes un apstākļiem
3 — pārbaudīts tikai putekļsūcēja režīmā, izmantojot vislielākās sūkšanas jaudas iestatījumu.
4 — pārbaudīts tikai putekļsūcēja režīmā, izmantojot vismazāko sūkšanas jaudas iestatījumu.
5 — salīdzinājumā ar HomeRun 3000. sērijas XU3100 stacijas izmēriem.