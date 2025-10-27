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  • Katru dienu atgriezies tīrā mājā
  • Katru dienu atgriezies tīrā mājā
  • Katru dienu atgriezies tīrā mājā
  • Katru dienu atgriezies tīrā mājā
  • Katru dienu atgriezies tīrā mājā
  • Katru dienu atgriezies tīrā mājā
  • Katru dienu atgriezies tīrā mājā
  • Katru dienu atgriezies tīrā mājā
  • Katru dienu atgriezies tīrā mājā
  • Katru dienu atgriezies tīrā mājā

2000. sērijaPutekļsūcējs robots

XU2100/25

5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Katru dienu atgriezies tīrā mājā
Tīrīšana bez piepūles — mūsu robots sūc un mazgā ar divtik lielu jaudu¹. Stilīgā automātiskas iztukšošanas stacija nodrošinās 70 dienas² bez jebkāda satraukuma. Izmanto uzlabotas tīrīšanas iespējas, kas īpaši pielāgotas tava mājokļa vajadzībām.
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Ikdienas mitrā un sausā tīrīšana bez piepūles

Katru dienu atgriezies tīrā mājā

  • Vienlaikus sūc putekļus un mazgā

  • Divtik liela sūkšanas jauda¹

  • Navigācija ar LDS radara sensoru

  • Kompakta autom. iztukšošanas stacija

  • Pielāgošana ar lietotni HomeRun

Vienlaikus sūc un mazgā, bez piepūles notīra putekļus un netīrumus

Vienlaikus sūc un mazgā, bez piepūles notīra putekļus un netīrumus

Robots vienā piegājienā sūc un mazgā cietos grīdas segumus, lai ik dienu tiktu galā ar smalko putekļu slāni, kas uzkrājas uz grīdām. Tiek noņemts vairāk smalko putekļu nekā tikai ar sūkšanu; pēdas būs tīras, pat staigājot basām kājām.

70 dienas bez jebkādām raizēm, izmantojot automātiskās iztukšošanas dokstaciju

70 dienas bez jebkādām raizēm, izmantojot automātiskās iztukšošanas dokstaciju

Ērtā automātiskās iztukšošanas stacija nodrošinās 70 dienas² bez jebkāda satraukuma, jo robots pats automātiski iztukšojas elegantajā stacijā. Tā ir aprīkota ar 3,0 L S-bag maisiņu, kura ietilpība atbilst putekļu un citu netīrumu daudzumam, ko var savākt 70 dienu laikā, lai robots nebūtu katru reizi jāiztukšo. Universālo S-bag maisiņu var higiēniski izmest bez putekļu mākoņa — tas ir lieliski piemērots cilvēkiem, kam ir astma un dažādas alerģijas.

Īpaši spēcīga sūkšanas jauda putekļu un netīrumu savākšanai

Īpaši spēcīga sūkšanas jauda putekļu un netīrumu savākšanai

Robotam ir divtik liela sūkšanas jauda¹, un tas var savākt lielus netīrumus, piemēram, drupatas un mājdzīvnieku spalvas. Ikdienas netīrumi uz grīdas neuzkrājas, un no paklājiem un grīdsegām³ tiek savākti pat vissmalkākie putekļi.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

27/10/2025

България

България

Избора ми е много задоволителен

Избора ми е много задоволителен, доволен съм. Препоръчвам

Plusi

Чисти много прецизно

Mīnusi

Не намирам

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

27/10/2025

България

България

Перфектен робот

Чудесна машина за всеки дом, доволна съм. Препоръчвам

Plusi

Тихо работи, чисти много добре, обира всичко

Mīnusi

Не намирам

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

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Atrunas

  1. 1 — salīdzinājumā ar XU2100/10 un XU2100/20.

  2. 2 — atkarīgs no lietošanas intensitātes un apstākļiem

  3. 3 — pārbaudīts sūkšanas un mazgāšanas režīmā, izmantojot vismazāko sūkšanas jaudas un mazgāšanas mitruma iestatījumu.

  4. 4 — pārbaudīts tikai putekļsūcēja režīmā, izmantojot vismazāko sūkšanas jaudas iestatījumu.