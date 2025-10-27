30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Vienlaikus sūc putekļus un mazgā
Divtik liela sūkšanas jauda¹
Navigācija ar LDS radara sensoru
Kompakta autom. iztukšošanas stacija
Pielāgošana ar lietotni HomeRun
Robots vienā piegājienā sūc un mazgā cietos grīdas segumus, lai ik dienu tiktu galā ar smalko putekļu slāni, kas uzkrājas uz grīdām. Tiek noņemts vairāk smalko putekļu nekā tikai ar sūkšanu; pēdas būs tīras, pat staigājot basām kājām.
Ērtā automātiskās iztukšošanas stacija nodrošinās 70 dienas² bez jebkāda satraukuma, jo robots pats automātiski iztukšojas elegantajā stacijā. Tā ir aprīkota ar 3,0 L S-bag maisiņu, kura ietilpība atbilst putekļu un citu netīrumu daudzumam, ko var savākt 70 dienu laikā, lai robots nebūtu katru reizi jāiztukšo. Universālo S-bag maisiņu var higiēniski izmest bez putekļu mākoņa — tas ir lieliski piemērots cilvēkiem, kam ir astma un dažādas alerģijas.
Robotam ir divtik liela sūkšanas jauda¹, un tas var savākt lielus netīrumus, piemēram, drupatas un mājdzīvnieku spalvas. Ikdienas netīrumi uz grīdas neuzkrājas, un no paklājiem un grīdsegām³ tiek savākti pat vissmalkākie putekļi.
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Гогси
27/10/2025
България
Akcijas daļa
Избора ми е много задоволителен
Избора ми е много задоволителен, доволен съм. Препоръчвам
Plusi
Чисти много прецизно
Mīnusi
Не намирам
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Oohe
27/10/2025
България
Akcijas daļa
Перфектен робот
Чудесна машина за всеки дом, доволна съм. Препоръчвам
Plusi
Тихо работи, чисти много добре, обира всичко
Mīnusi
Не намирам
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
1 — salīdzinājumā ar XU2100/10 un XU2100/20.
2 — atkarīgs no lietošanas intensitātes un apstākļiem
3 — pārbaudīts sūkšanas un mazgāšanas režīmā, izmantojot vismazāko sūkšanas jaudas un mazgāšanas mitruma iestatījumu.
4 — pārbaudīts tikai putekļsūcēja režīmā, izmantojot vismazāko sūkšanas jaudas iestatījumu.