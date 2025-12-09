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  • Ikdienas mitrā un sausā tīrīšana bez piepūles
  • Ikdienas mitrā un sausā tīrīšana bez piepūles
  • Ikdienas mitrā un sausā tīrīšana bez piepūles
  • Ikdienas mitrā un sausā tīrīšana bez piepūles
  • Ikdienas mitrā un sausā tīrīšana bez piepūles
  • Ikdienas mitrā un sausā tīrīšana bez piepūles
  • Ikdienas mitrā un sausā tīrīšana bez piepūles
  • Ikdienas mitrā un sausā tīrīšana bez piepūles
  • Ikdienas mitrā un sausā tīrīšana bez piepūles
  • Ikdienas mitrā un sausā tīrīšana bez piepūles
  • Ikdienas mitrā un sausā tīrīšana bez piepūles
  • Ikdienas mitrā un sausā tīrīšana bez piepūles
  • Ikdienas mitrā un sausā tīrīšana bez piepūles
  • Ikdienas mitrā un sausā tīrīšana bez piepūles
  • Ikdienas mitrā un sausā tīrīšana bez piepūles
  • Ikdienas mitrā un sausā tīrīšana bez piepūles
  • Ikdienas mitrā un sausā tīrīšana bez piepūles
  • Ikdienas mitrā un sausā tīrīšana bez piepūles
  • Ikdienas mitrā un sausā tīrīšana bez piepūles
  • Ikdienas mitrā un sausā tīrīšana bez piepūles
  • Ikdienas mitrā un sausā tīrīšana bez piepūles
  • Ikdienas mitrā un sausā tīrīšana bez piepūles

HomeRun 3000. sērijas AquaPutekļsūcējs robots ar mazgāšanas funkciju

XU3000/01

4.7
| (102) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu
Ikdienas mitrā un sausā tīrīšana bez piepūles
Izbaudiet smalku tīrību katru dienu bez liekas piepūles. Robots nodrošina īpaši spēcīgu sūkšanas spēju un vienlaicīgi gan sūc, gan slauka. Robots automātiski palielina sūkšanas jaudu, kad tas ir uzbraucis uz paklāja vai tepiķa.
Skatīt visas priekšrocības

Ikdienas mitrā un sausā tīrīšana bez piepūles

  • ar uzlādes staciju

  • Tumša un metāliska belugas

  • Savienojams ar lietotni HomeRun

Savāc vairāk smalko putekļu

Savāc vairāk smalko putekļu

Robots vienā piegājienā izsūc un izmazgā cietos grīdas segumus, lai tiktu galā ar smalko putekļu slāni, kas sakrājas uz grīdām ikdienā. Tiek notīrīts lielāks daudzums smalko putekļu, nekā veicot tikai sūkšanu, tādēļ kāju pēdas būs tīras, pat staigājot ar basām kājām.

Intuitīva lietošana — lieliski piemērota iesācējiem

Intuitīva lietošana — lieliski piemērota iesācējiem

Robota lietotne Philips HomeRun ir lietotājam draudzīga un intuitīva — tā ir ideāli piemērota iesācējiem. Tajā ir ietvertas detalizētas norādes un noderīgi videoklipi, lai varētu pilnībā izmantot robotu. Lietotne sazinās ar robotu, lai vadītu to, ziņotu un atjauninātu tā tīrīšanas veiktspēju neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas, reāllaikā parādot vietas, kuras robots jau ir iztīrījis.

Īpaši spēcīgā sūkšanas jauda palīdz savākt lielus netīrumus

Īpaši spēcīgā sūkšanas jauda palīdz savākt lielus netīrumus

Īpaši spēcīga sūkšanas jauda (rūpīgi pārbaudīta, lai sasniegtu līdz pat 4000 Pa) var iesūkt lielus netīrumus, piemēram, drupatas. Tā palīdz tikt galā ar netīrumiem kas ikdienā sakrājas uz grīdām, un tiek savākti pat smalkākie putekļi no spraugām, paklājiem un grīdsegām.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.7

no 5

102

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

09/12/2025

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Незамінний помічник у квартирі

Дуже гарний гаджет.Цілком виправдав всі очікування.Погано що не підіймає зайві предмети та не протирає пил)). Дуже задоволений цією покупкою,та й усіма пристроями фірми Phillips що в мене є

Plusi

За те що чудово виконує свої функції

Mīnusi

Немає недоліків

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HomeRun серії 3000 Aqua XU3100/01 Робот-пилосос із функцією миття

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HomeRun серії 3000 Aqua XU3100/01 Робот-пилосос із функцією миття

06/03/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Найкращий помічник!!!

Дуже корисна річ у домашньому господарстві, класно прибирає сміття і ще бонус - миє підлогу.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HomeRun серії 3000 Aqua XU3000/01 Робот-пилосос із функцією миття

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HomeRun серії 3000 Aqua XU3000/01 Робот-пилосос із функцією миття

03/03/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Робот пылесос очень нам понравился,классный!

Оценку поставили 5 звёзд, есть отдельно и сухая и влажная уборка,тихий.Советуем всем,чтобы долго не искать,где скачать для него приложение на смартфон---приложение на коробке пылесоса!Спасибо!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HomeRun серії 3000 Aqua XU3110/02 Робот-пилосос із функцією миття

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HomeRun серії 3000 Aqua XU3110/02 Робот-пилосос із функцією миття

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.