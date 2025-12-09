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Tumša un metāliska belugas
Savienojams ar lietotni HomeRun
Robots vienā piegājienā izsūc un izmazgā cietos grīdas segumus, lai tiktu galā ar smalko putekļu slāni, kas sakrājas uz grīdām ikdienā. Tiek notīrīts lielāks daudzums smalko putekļu, nekā veicot tikai sūkšanu, tādēļ kāju pēdas būs tīras, pat staigājot ar basām kājām.
Robota lietotne Philips HomeRun ir lietotājam draudzīga un intuitīva — tā ir ideāli piemērota iesācējiem. Tajā ir ietvertas detalizētas norādes un noderīgi videoklipi, lai varētu pilnībā izmantot robotu. Lietotne sazinās ar robotu, lai vadītu to, ziņotu un atjauninātu tā tīrīšanas veiktspēju neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas, reāllaikā parādot vietas, kuras robots jau ir iztīrījis.
Īpaši spēcīga sūkšanas jauda (rūpīgi pārbaudīta, lai sasniegtu līdz pat 4000 Pa) var iesūkt lielus netīrumus, piemēram, drupatas. Tā palīdz tikt galā ar netīrumiem kas ikdienā sakrājas uz grīdām, un tiek savākti pat smalkākie putekļi no spraugām, paklājiem un grīdsegām.
4.7
no 5
102
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Montajhnik
09/12/2025
Україна
Verificēts pircējs
Незамінний помічник у квартирі
Дуже гарний гаджет.Цілком виправдав всі очікування.Погано що не підіймає зайві предмети та не протирає пил)). Дуже задоволений цією покупкою,та й усіма пристроями фірми Phillips що в мене є
Plusi
За те що чудово виконує свої функції
Mīnusi
Немає недоліків
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HomeRun серії 3000 Aqua XU3100/01 Робот-пилосос із функцією миття
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HomeRun серії 3000 Aqua XU3100/01 Робот-пилосос із функцією миття
July6577
06/03/2024
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Найкращий помічник!!!
Дуже корисна річ у домашньому господарстві, класно прибирає сміття і ще бонус - миє підлогу.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HomeRun серії 3000 Aqua XU3000/01 Робот-пилосос із функцією миття
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HomeRun серії 3000 Aqua XU3000/01 Робот-пилосос із функцією миття
Анаконда
03/03/2024
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Робот пылесос очень нам понравился,классный!
Оценку поставили 5 звёзд, есть отдельно и сухая и влажная уборка,тихий.Советуем всем,чтобы долго не искать,где скачать для него приложение на смартфон---приложение на коробке пылесоса!Спасибо!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HomeRun серії 3000 Aqua XU3110/02 Робот-пилосос із функцією миття
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HomeRun серії 3000 Aqua XU3110/02 Робот-пилосос із функцією миття