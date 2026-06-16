10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Putekļsūcēji un mazgāšanas birstes
Visas sērijas
HomeRun 3000. sērijas Aqua Putekļsūcējs robots ar mazgāšanas funkciju
Atbalsts
XU3000/01
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
UK Declaration of Conformity - English (US)
XU3000 Quick Start Guide
Visi (6)
Visefektīvākā tīrīšana ar Philips HomeRun putekļsūcēju robotu
Philips HomeRun putekļsūcēja robota izmantošana pirmo reizi
Efektīva mājas tīrīšana ar Philips HomeRun putekļsūcēju robotu
Kā izveidot un pārvaldīt kartes lietotnē Philips HomeRun?
Vai Philips HomeRun putekļsūcēja robota ūdens tvertni drīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā?
Philips HomeRun putekļsūcēja robota tīrīšana
Philips HomeRun2000. un 3000. sērijas maiņas komplekts
Philips HomeRun2000. un 3000. sērijas lupatiņas
Tumšu grīdu tīrīšana ar Philips HomeRun putekļsūcēju robotu
Philips HomeRun putekļsūcējs robots nelādējas
Philips HomeRun putekļsūcējs robots iestrēgst
Nevar izveidot Philips HomeRun lietotnes savienojumu ar Philips HomeRun putekļsūcēju robotu
Philips HomeRun putekļsūcējs robots netīra pietiekami kārtīgi
Philips HomeRun putekļsūcējs robots neatgriežas stacijā
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim