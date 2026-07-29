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  • Ardievu, vecā slota, esi sveicināts, OneUp!
  • Ardievu, vecā slota, esi sveicināts, OneUp!
  • Ardievu, vecā slota, esi sveicināts, OneUp!
  • Ardievu, vecā slota, esi sveicināts, OneUp!
  • Ardievu, vecā slota, esi sveicināts, OneUp!
  • Ardievu, vecā slota, esi sveicināts, OneUp!
  • Ardievu, vecā slota, esi sveicināts, OneUp!
  • Ardievu, vecā slota, esi sveicināts, OneUp!
  • Ardievu, vecā slota, esi sveicināts, OneUp!
  • Ardievu, vecā slota, esi sveicināts, OneUp!
  • Ardievu, vecā slota, esi sveicināts, OneUp!
  • Ardievu, vecā slota, esi sveicināts, OneUp!
  • Ardievu, vecā slota, esi sveicināts, OneUp!
  • Ardievu, vecā slota, esi sveicināts, OneUp!
  • Ardievu, vecā slota, esi sveicināts, OneUp!
  • Ardievu, vecā slota, esi sveicināts, OneUp!

Philips OneUp 5000. sērijaElektriskā slota

XV5113/01

4.8
| (11) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Ardievu, vecā slota, esi sveicināts, OneUp!
Aizmirsti slotas, kas izsmērē netīrumus! Iepazīsties ar Philips OneUp elektrisko slotu, kas nodrošina divreiz tīrākas grīdas divreiz ātrāk***. Pateicoties patentētajai OneUp tehnoloģijai, tā uzsūc netīro ūdeni, vienlaikus mazgājot grīdu tikai ar tīru ūdeni, panākot nevainojamu spīdumu.
Skatīt visas priekšrocības

Tīrs nekad nebija patiešām tīrs. Līdz šim brīdim.

Ardievu, vecā slota, esi sveicināts, OneUp!

  • Divreiz tīrākas grīdas nekā ar parasto grīdas lupatu***. Rūpīga tīrīšana likvidē līdz 99,9 % baktēriju*.

  • Divreiz ātrāka tīrīšana nekā ar parasto grīdas lupatu ļauj izmazgāt grīdas uz pusi ātrāk.**

  • Oriģinālā OneUp patentētā tehnoloģija mazgā tikai ar tīru ūdeni, klusi uzsūcot netīro

  • Bezvada un ērti manevrējama konstrukcija ar 360° rotējošu eņģi nodrošina neierobežotu kustību brīvību.

  • Ilgnoturīgs akumulators un noņemamas uzlikas nodrošina līdz 70 min. nepārtrauktas tīrīšanas.

Nesamieries ar netīrām grīdām – tik nevainojami tīra tikai Philips OneUp!

Nesamieries ar netīrām grīdām – tik nevainojami tīra tikai Philips OneUp!

Notīra uz grīdas esošos taukus, traipus, lipīgus netīrumus, smalkus putekļus un ikdienas gružus. Mirdzošai grīdai, neatstājot atlikumus un švīkas, likvidē līdz 99,9% baktēriju*

Ērti un bez spaiņa – viegla uzkopšana no sākuma līdz beigām!

Ērti un bez spaiņa – viegla uzkopšana no sākuma līdz beigām!

Uzkopiet grīdu bez pūlēm, aizmirstiet par spaiņiem, ūdens izspiešanu vai skalošanu. Philips OneUp elektriskā mazgāšanas slota ikvienu darba posmu paveic vienkārši.

Oriģinālā patentētā OneUp tehnoloģija

Oriģinālā patentētā OneUp tehnoloģija

Pateicoties patentētajai OneUp tehnoloģijai, vari būt drošs, ka netīrumi netiek izsmērēti. Tā vienmēr mazgā grīdu tikai ar tīru ūdeni, vienlaikus klusi uzsūcot netīro.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Maināmās uzlikas

    XV1882/10
    • Maiga mikrošķiedra cieto, tostarp arī saudzējamu, neabsorbējošu grīdu tīrīšanai.
    • Par 50% ātrāka žāvēšana, salīdzinot ar manuālu slotu: vienlaikus mazgā un žāvē, lai uz grīdas nepaliktu nosēdumi.**
    • Viegli noņemamas, ērtai mazgāšanai ar elektrisko slotu paredzētas uzlikas.
    • Patentētā OneUp tehnoloģija klusi uzsūc netīro, bet mazgāšanai izmanto tikai tīro ūdeni
    • Atkārtoti izmantojams līdz pat 6 mēnešiem: Philips OneUp maināmās uzlikas var mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā vai ar rokām.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Maināmās uzlikas

    XV1882/20
    • Maiga mikrošķiedra cietajām, tostarp saudzējamām, neabsorbējošām grīdām.
    • Par 50% ātrāka žūšana nekā ar parasto grīdas lupatu; vienlaikus mazgā un žāvē, lai panāktu nevainojamu tīrību.**
    • Viegli noņemamas un izstrādātas, lai atvieglotu uzkopšanu un nodrošinātu tīrīšanu bez pūlēm.
    • Patentētā OneUp tehnoloģija mazgā tikai ar tīru ūdeni, vienlaikus klusi uzsūcot netīro.
    • Lietojamas līdz pat 6 mēnešiem, Philips OneUp nomaināmās uzlikas var mazgāt gan veļas mašīnā, gan ar rokām.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Grīdas mazg. līdzeklis

    XV1892/02
    • Pagarina slotas mūžu: vienkārša un optimāla dozēšanas formula samazina nodilumu.
    • Vienkārša dozēšana ar 40 lietošanas reižu kasetnēm: īpaši koncentrēta formula nodrošina maigu tīrīšanu.
    • Ātra žāvēšana: panāk 50% ātrāku žāvēšanu nekā manuālās slotas tīrīšanai bez traipiem.**
    • Ekonomisks risinājums: viena kasetne aizstāj līdz pat trim parasta tīrīšanas līdzekļa pudelēm.
    • Piemērots mājdzīvniekiem un ģimenei: pasargā virsmas, vienlaikus veicinot veselīgāku vidi.

Atsauksmes

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4.8

no 5

11

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
2
1

29/07/2026

Latvija

Latvija

Slota katrai dienai!

Man ļoti patīk šī slota, nekad nav bijis tik viegli uzkopt grīdu. Tīru grīdu tagad biežāk pat nekā agrāk, jo ir ļoti ērti un ātri. Patīk arī, ka nav vajadzīgs spainis ar ūdeni. Slotai ir pievienots jau šķidrums un tikai jāuzpilda ūdens trauciņš.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips OneUp 5000. sērija XV5113/01 Elektriskā slota

Date of Use 2026-07-29

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips OneUp 5000. sērija XV5113/01 Elektriskā slota

Date of Use 2026-07-29

26/06/2026

Hrvatska

Hrvatska

Vrhunski proizvod

Već dugo nisam bila zadovoljna s nekim proizvodom kao s ovim! Olakšava pranje, odlično pere (sredstvo je odlično,umjeren miris,lijepo očisti) ,nema više mokrog poda koji se ne da osušiti nakon pranja, punjenja i pražnjenja teških kanti s vodom, izuzetno jednostavan za korištenje! Top proizvod❤️,preporučam!

Plusi

Nakon mog pozitivnog iskustva i moje prijateljice su naručile!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop

Date of Use 2026-06-01

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop

Date of Use 2026-06-01

14/06/2026

Hrvatska

Hrvatska

Stvarno dobar proizvod. Podovi su super čisti.qVe

Ocjena govori sve 5/5. Proizvod bi preporučila svima koji vole da su podovi super čisti a osobito onima koji imaju malu djecu. Trebalo bi upozoriti da se koristi sredstvo koje se ne pjeni i da se može samostalno naručiti kao i mop.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop

Date of Use 2026-05-28

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop

Date of Use 2026-05-28

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Atrunas

  1. Vizuālā tīrība: notīrītās virsmas spīdīguma mērījums, pārbaudīta šķidrumu savākšana salīdzinājumā ar parastajām mazgāšanas slotām.

  2. Mērījuma rezultāts salīdzinājumā ar parasto mazgāšanas slotu uz neabsorbējošas grīdas saskaņā ar IEC 60335-2-2 aklimatizētajiem apstākļiem.

  3. Pārbaudīts konkrētā testa zonā ar E. Coli un S. Aureus paraugiem, izmantojot tikai ūdeni.

  4. Mājoklim, kura platība ir 125 m².