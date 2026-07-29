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Divreiz tīrākas grīdas nekā ar parasto grīdas lupatu***. Rūpīga tīrīšana likvidē līdz 99,9 % baktēriju*.
Divreiz ātrāka tīrīšana nekā ar parasto grīdas lupatu ļauj izmazgāt grīdas uz pusi ātrāk.**
Oriģinālā OneUp patentētā tehnoloģija mazgā tikai ar tīru ūdeni, klusi uzsūcot netīro
Bezvada un ērti manevrējama konstrukcija ar 360° rotējošu eņģi nodrošina neierobežotu kustību brīvību.
Ilgnoturīgs akumulators un noņemamas uzlikas nodrošina līdz 70 min. nepārtrauktas tīrīšanas.
Notīra uz grīdas esošos taukus, traipus, lipīgus netīrumus, smalkus putekļus un ikdienas gružus. Mirdzošai grīdai, neatstājot atlikumus un švīkas, likvidē līdz 99,9% baktēriju*
Uzkopiet grīdu bez pūlēm, aizmirstiet par spaiņiem, ūdens izspiešanu vai skalošanu. Philips OneUp elektriskā mazgāšanas slota ikvienu darba posmu paveic vienkārši.
Pateicoties patentētajai OneUp tehnoloģijai, vari būt drošs, ka netīrumi netiek izsmērēti. Tā vienmēr mazgā grīdu tikai ar tīru ūdeni, vienlaikus klusi uzsūcot netīro.
4.8
no 5
11
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Uno123
29/07/2026
Latvija
Slota katrai dienai!
Man ļoti patīk šī slota, nekad nav bijis tik viegli uzkopt grīdu. Tīru grīdu tagad biežāk pat nekā agrāk, jo ir ļoti ērti un ātri. Patīk arī, ka nav vajadzīgs spainis ar ūdeni. Slotai ir pievienots jau šķidrums un tikai jāuzpilda ūdens trauciņš.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips OneUp 5000. sērija XV5113/01 Elektriskā slota
Date of Use 2026-07-29
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips OneUp 5000. sērija XV5113/01 Elektriskā slota
Date of Use 2026-07-29
NikiNG
26/06/2026
Hrvatska
Vrhunski proizvod
Već dugo nisam bila zadovoljna s nekim proizvodom kao s ovim! Olakšava pranje, odlično pere (sredstvo je odlično,umjeren miris,lijepo očisti) ,nema više mokrog poda koji se ne da osušiti nakon pranja, punjenja i pražnjenja teških kanti s vodom, izuzetno jednostavan za korištenje! Top proizvod❤️,preporučam!
Plusi
Nakon mog pozitivnog iskustva i moje prijateljice su naručile!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop
Date of Use 2026-06-01
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop
Date of Use 2026-06-01
Ve.Zor.
14/06/2026
Hrvatska
Stvarno dobar proizvod. Podovi su super čisti.qVe
Ocjena govori sve 5/5. Proizvod bi preporučila svima koji vole da su podovi super čisti a osobito onima koji imaju malu djecu. Trebalo bi upozoriti da se koristi sredstvo koje se ne pjeni i da se može samostalno naručiti kao i mop.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop
Date of Use 2026-05-28
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop
Date of Use 2026-05-28
Vizuālā tīrība: notīrītās virsmas spīdīguma mērījums, pārbaudīta šķidrumu savākšana salīdzinājumā ar parastajām mazgāšanas slotām.
Mērījuma rezultāts salīdzinājumā ar parasto mazgāšanas slotu uz neabsorbējošas grīdas saskaņā ar IEC 60335-2-2 aklimatizētajiem apstākļiem.
Pārbaudīts konkrētā testa zonā ar E. Coli un S. Aureus paraugiem, izmantojot tikai ūdeni.
Mājoklim, kura platība ir 125 m².