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Philips OneUp 5000. sērija Elektriskā slota

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Philips OneUp 5000. sērijaElektriskā slota

XV5113/01

Philips OneUp 5000. sērija Elektriskā slota

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fails, 492.4 kB
  • 13 March 2026

Quick Start Guide XV5113/all versions

  • PDF fails, 2.3 MB
  • 13 March 2026

Daļas un piederumi

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Maināmās uzlikas

    XV1882/10
    • Maiga mikrošķiedra cieto, tostarp arī saudzējamu, neabsorbējošu grīdu tīrīšanai.
    • Par 50% ātrāka žāvēšana, salīdzinot ar manuālu slotu: vienlaikus mazgā un žāvē, lai uz grīdas nepaliktu nosēdumi.**
    • Viegli noņemamas, ērtai mazgāšanai ar elektrisko slotu paredzētas uzlikas.
    • Patentētā OneUp tehnoloģija klusi uzsūc netīro, bet mazgāšanai izmanto tikai tīro ūdeni
    • Atkārtoti izmantojams līdz pat 6 mēnešiem: Philips OneUp maināmās uzlikas var mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā vai ar rokām.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Maināmās uzlikas

    XV1882/20
    • Maiga mikrošķiedra cietajām, tostarp saudzējamām, neabsorbējošām grīdām.
    • Par 50% ātrāka žūšana nekā ar parasto grīdas lupatu; vienlaikus mazgā un žāvē, lai panāktu nevainojamu tīrību.**
    • Viegli noņemamas un izstrādātas, lai atvieglotu uzkopšanu un nodrošinātu tīrīšanu bez pūlēm.
    • Patentētā OneUp tehnoloģija mazgā tikai ar tīru ūdeni, vienlaikus klusi uzsūcot netīro.
    • Lietojamas līdz pat 6 mēnešiem, Philips OneUp nomaināmās uzlikas var mazgāt gan veļas mašīnā, gan ar rokām.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Grīdas mazg. līdzeklis

    XV1892/02
    • Pagarina slotas mūžu: vienkārša un optimāla dozēšanas formula samazina nodilumu.
    • Vienkārša dozēšana ar 40 lietošanas reižu kasetnēm: īpaši koncentrēta formula nodrošina maigu tīrīšanu.
    • Ātra žāvēšana: panāk 50% ātrāku žāvēšanu nekā manuālās slotas tīrīšanai bez traipiem.**
    • Ekonomisks risinājums: viena kasetne aizstāj līdz pat trim parasta tīrīšanas līdzekļa pudelēm.
    • Piemērots mājdzīvniekiem un ģimenei: pasargā virsmas, vienlaikus veicinot veselīgāku vidi.

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