ClarityIQ, available on Azurion systems, uses real-time image processing algorithms and computer technology to optimize image quality.
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Philips Latvia
Call: +371 67 620 126
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Tīmekļa vietne ir paredzēta tikai personām, kuras izmanto medicīniskās ierīces kā profesionāļi, tostarp personām, kas praktizē medicīnas profesijās, personām, kas darbojas veselības aprūpes iestāžu labā vai organizācijām, kas tirgo medicīnas ierīces kā profesionāļi.
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