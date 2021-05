No 3 gadu vecuma

Philips Sonicare For Kids standarta zobu birstes uzgalim ir konturēts profils, kas piemērots jūsu bērnu vecumā no 3 gadiem zobiem, un mīksti sari saudzīgai tīrīšanai. Birstes uzgaļa aizmugurē ir gumijas uzlika drošākai, patīkamākai tīrīšanai. Pieejams arī lielāks standarta izmērs bērniem vecumā no 7 gadiem.