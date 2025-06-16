Meklējamie vārdi

Home use
reviews

Brilliance

Neapturama krāsa

Ieteicama mazumtirdzn. cena

Šīs preces pārdošana ir pārtraukta
Apskatīt visus modeļus

Philips Monitors

Mājas lietošanas kolekcija

Philips monitoru mājas lietošanas klāsts piedāvā plašu un daudzveidīgu displeju izvēli, iedvesmotu no mūsdienu dinamiskā dzīvesstila. No amatierfotogrāfiem līdz interneta pircējiem, no filmu un spēļu faniem līdz ģimenēm un brīvmāksliniekiem — Philips monitoriem ir ideāls risinājums katram.

Standarta produkta fotoattēls Alternatīvs produkta fotoattēls Alternatīvs produkta fotoattēls

UltraClear 5K UHD izšķirtspēja

5K Ultra HD (5120 × 2880) izšķirtspēja izcili skaidram vizuālajam saturam

14,7 miljoni pikseļu precīzām detaļām un skaidram skatam. Ar 5K Ultra HD izšķirtspēju un četrkārtīgu Quad HD varēsiet gūt ideālus rezultātus un saskatīt detaļas, kā nekad iepriekš.

DisplayHDR 600

DisplayHDR 600 izciliem vizuāliem notikumiem

VESA sertificētais DisplayHDR 600 nodrošina krasi atšķirīgu attēla kvalitāti. Atšķirībā no citiem ar HDR saderīgiem ekrāniem DisplayHDR 600 nodrošina izcilu spilgtumu, kontrastu un krāsas. Pateicoties lokālajai aptumšošanai un īpaši augstajam spilgtuma līmenim — līdz 600 nitiem, attēli ir reālistiski, gaismas ir pamanāmākas, kā arī melnie toņi ir piesātinātāki un niansētāki. Displejs atveido pilnīgāku piesātinātu, jaunu krāsu paleti, nodrošinot attēlu, kas atmodina jūsu sajūtas.

Calman Ready programmatūra

Calman Ready programmatūra: automātiskai krāsu kalibrēšanai

Šī jaunā tehnoloģija ļauj veikt ekrāna kalibrēšanu daudz īsākā laikā, nekā parasti, neietekmējot skaisto un estētiski patīkamo krāsu gammu. Monitoros ar Calman Ready programmatūru kalibrēšana notiek automātiski. Šī automātiskā kalibrēšana nodrošina spilgtas krāsas, radot t. s. “Holivudas līmeņa krāsu”; šī funkcija ir īpaši piemērota profesijās, kur nepieciešami precīzi krāsu toņi.

User guide Product sheet
Iezīmes attēls

1,07 miljardi krāsu brīnišķīgai nokrāsai un lieliskākajām gradācijām.

Šis displejs sniedz izcilu krāsu dziļumu ar 1,07 miljardiem krāsu un lieliskāko gradāciju, lai no jauna radītu vienmērīgu, precīzu un spilgtu attēlu. Izbaudiet precīzu un īstenībai atbilstošu attēlu — vienalga, vai spēlējat spēles, skatāties video vai veicat darbu grafikas lietotnēs, kur krāsa ir ļoti nozīmīga.

Iezīmes attēls

Zibensātrs savienojums datu, video un Ethernet izmantošanai

Šis Philips dokošanas monitors ir aprīkots ar Thunderbolt™ 4 savienojumu. Salīdzinot ar parastajiem USB-C monitoriem, Thunderbolt™ 4 tehnoloģija nodrošina zibenīgi ātru 40 Gbps datu pārraidi, atbalsta augstas izšķirtspējas video, piedāvā vairāku datplūsmu savienojumu ziedlapķēžu sistēmas, piegādā līdz pat 96 W jaudas ārējām ierīcēm un nodrošina stabilu 1 Gbit/s Ethernet savienojumu.

Iezīmes attēls

Vienkārša un jaudīga ziedlapķēžu slēguma izveide sistēmām ar vairākiem displejiem

Ziedlapķēžu slēgums ļauj jums pārvaldīt vairākus monitorus un ierīces no vienas jūsu klēpjdatora Thunderbolt pieslēgvietas. Vispirms izveidojiet savienojumu starp jūsu datora Thunderbolt pieslēgvietu un šo monitoru un pēc tam no otras šī monitora Thunderbolt pieslēgvietas jūs varat izveidot savienojumu ar otru 4K monitoru.

Iezīmes attēls

Dzīvīga, precīza krāsa ar profesionālo krāsu standartiem

Šis monitors ir izstrādāts, lai sniegtu spilgtas un patiesas krāsas ar atbalstu platajam displejam P3, kas ir ideāla opcija Apple izstrādājumu lietotājiem. Adobe RGB nodrošina precīzas krāsas profesionāliem foto un drukas darbiem, un sRGB gādā par konsekventām, uzticamām krāsām tīmeklim un ikdienas lietošanai. Ideāla ierīce radošiem ļaudīm, kam nepieciešama precizitāte.

Iezīmes attēls

MultiView displejs ļauj aktīvi izmantot duālo savienojumu un duālā skata funkciju

Izmantojot īpaši augstas izšķirtspējas Philips MultiView displeju, jūs tagad varat izbaudīt savienojamības iespējas. Multiview displejs ļauj aktīvi izmantot duālo savienojumu un duālā skata funkciju, lai jūs varētu vienlaikus strādāt ar vairākām ierīcēm, piemēram, datoru un piezīmjdatoru, vairāku uzdevumu veikšanai vienlaicīgi.

Augstākās kvalitātes krāsas HDR.

Augstākās kvalitātes krāsas HDR.

Kā vizuālā tehnoloģija cenšas sasniegt cilvēka redzi, HDR apvieno dziļus tumšos un spilgtus gaišos toņus, paplašinot krāsu un spilgtuma diapazonu. Tā nodrošina nākamās paaudzes skaidrību un vizuālus attēlus, kas tuvāki realitātei.

Spēļu kolekcija

Uzziniet vairāk

Salīdzināt

Salīdzināt

Atsauksmes

Klientu apkalpošana un atbalsts

Saņemiet palīdzību saistībā ar produktu, atrodiet rokasgrāmatas, uzziniet labākos padomus un ieteikumus un novērsiet problēmas

CustomerSupport

Atbalsta sākumlapa

Atrodiet visas atbalsta tēmas un daudz ko citu

MagnifyingGlass

Atrodiet savu produktu

Meklējiet pēc modeļa numura un atrodiet informāciju par konkrēto produktu

Compare

Salīdzināt
Brilliance
Brilliance
* Lai izmantotu USB-C strāvas padeves un uzlādes funkciju, jūsu piezīmjdatoram/ierīcei jāatbalsta USB-C standarta strāvas padeves specifikācijas. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet papildinformāciju jūsu piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmatā vai sazinieties ar ražotāju.
* Lai pārraidītu video, izmantojot USB-C savienojumu, jūsu piezīmjdatoram/ierīcei jāatbalsta USB-C DP pārslēgšanas režīms
* REC709 aptvērums saskaņā ar CIE1931, Adobe RGB, DCI-P3 un Display-P3 aptvērums saskaņā ar CIE1976, sRGB zona saskaņā ar CIE1931, NTSC zona saskaņā ar CIE1976.
* Atbilstība zema zilās gaismas līmeņa prasībām: displeja emitētās gaismas attiecība no diapazona 415–455 nm līdz diapazonam 400–500 nm ir mazāka par 50%.
* Lūdzu, ņemiet vērā, ka PowerSensor 2 darbojas tikai tad, ja ir instalēta operētājsistēma Windows 11. Ja ir aktivizēts PowerSensor 2, WAL nozīmē Walk Out Lock un WOA nozīmē Wake On.
* Ņemiet vērā, ka tīmekļa kameru ar automātisko kadrēšanas funkciju, ietverot tās tuvināšanas/tālināšanas funkciju lieliem un maziem attālumiem, kontrolē un vada MI vadības sistēma.
* Šajā brošūrā minētie izstrādājumi un piederumi var atšķirties atkarībā no valsts un reģiona.
* Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Visas tiesības aizsargātas

Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.