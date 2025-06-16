14,7 miljoni pikseļu precīzām detaļām un skaidram skatam. Ar 5K Ultra HD izšķirtspēju un četrkārtīgu Quad HD varēsiet gūt ideālus rezultātus un saskatīt detaļas, kā nekad iepriekš.
VESA sertificētais DisplayHDR 600 nodrošina krasi atšķirīgu attēla kvalitāti. Atšķirībā no citiem ar HDR saderīgiem ekrāniem DisplayHDR 600 nodrošina izcilu spilgtumu, kontrastu un krāsas. Pateicoties lokālajai aptumšošanai un īpaši augstajam spilgtuma līmenim — līdz 600 nitiem, attēli ir reālistiski, gaismas ir pamanāmākas, kā arī melnie toņi ir piesātinātāki un niansētāki. Displejs atveido pilnīgāku piesātinātu, jaunu krāsu paleti, nodrošinot attēlu, kas atmodina jūsu sajūtas.
Šī jaunā tehnoloģija ļauj veikt ekrāna kalibrēšanu daudz īsākā laikā, nekā parasti, neietekmējot skaisto un estētiski patīkamo krāsu gammu. Monitoros ar Calman Ready programmatūru kalibrēšana notiek automātiski. Šī automātiskā kalibrēšana nodrošina spilgtas krāsas, radot t. s. “Holivudas līmeņa krāsu”; šī funkcija ir īpaši piemērota profesijās, kur nepieciešami precīzi krāsu toņi.
Šis displejs sniedz izcilu krāsu dziļumu ar 1,07 miljardiem krāsu un lieliskāko gradāciju, lai no jauna radītu vienmērīgu, precīzu un spilgtu attēlu. Izbaudiet precīzu un īstenībai atbilstošu attēlu — vienalga, vai spēlējat spēles, skatāties video vai veicat darbu grafikas lietotnēs, kur krāsa ir ļoti nozīmīga.
Šis Philips dokošanas monitors ir aprīkots ar Thunderbolt™ 4 savienojumu. Salīdzinot ar parastajiem USB-C monitoriem, Thunderbolt™ 4 tehnoloģija nodrošina zibenīgi ātru 40 Gbps datu pārraidi, atbalsta augstas izšķirtspējas video, piedāvā vairāku datplūsmu savienojumu ziedlapķēžu sistēmas, piegādā līdz pat 96 W jaudas ārējām ierīcēm un nodrošina stabilu 1 Gbit/s Ethernet savienojumu.
Ziedlapķēžu slēgums ļauj jums pārvaldīt vairākus monitorus un ierīces no vienas jūsu klēpjdatora Thunderbolt pieslēgvietas. Vispirms izveidojiet savienojumu starp jūsu datora Thunderbolt pieslēgvietu un šo monitoru un pēc tam no otras šī monitora Thunderbolt pieslēgvietas jūs varat izveidot savienojumu ar otru 4K monitoru.
Šis monitors ir izstrādāts, lai sniegtu spilgtas un patiesas krāsas ar atbalstu platajam displejam P3, kas ir ideāla opcija Apple izstrādājumu lietotājiem. Adobe RGB nodrošina precīzas krāsas profesionāliem foto un drukas darbiem, un sRGB gādā par konsekventām, uzticamām krāsām tīmeklim un ikdienas lietošanai. Ideāla ierīce radošiem ļaudīm, kam nepieciešama precizitāte.
Izmantojot īpaši augstas izšķirtspējas Philips MultiView displeju, jūs tagad varat izbaudīt savienojamības iespējas. Multiview displejs ļauj aktīvi izmantot duālo savienojumu un duālā skata funkciju, lai jūs varētu vienlaikus strādāt ar vairākām ierīcēm, piemēram, datoru un piezīmjdatoru, vairāku uzdevumu veikšanai vienlaicīgi.
