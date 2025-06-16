Meklējamie vārdi

Lielisks interaktīvs displejs ar SmoothTouch

Philips skārienmonitori piedāvā inovatīvus un lietotājam draudzīgus risinājumus dažādām lietošanas situācijām un profesijām. Aprīkoti ar projektēto kapacitatīvo (P-Cap) skārienjūtību, šie interaktīvie displeji atbalsta līdz pat 10 pieskārieniem un nodrošina uzlabotu IP65 aizsardzību pret pieskārieniem, ūdeni un putekļiem.

Standarta produkta fotoattēls Alternatīvs produkta fotoattēls Alternatīvs produkta fotoattēls

SmoothTouch

SmoothTouch displejs nodrošina dabisku, ātru reakciju

Lai nodrošinātu ātru reakciju, šis Philips displejs šķidruma lieto projicēto kapacitīvo 10 punktu skāriena tehnoloģiju. Jūs varat pilnībā izmantot jaunās uz skārienu balstītās lietojumu iespējas un vecajiem lietojumiem piešķirt vairāk lietošanas prieka. Rakstiet ar pieskārienu ar 10 pirkstiem vai spēlējiet aizraujošas interaktīvas spēles ar draugiem. Interaktīvi sadarbojieties ar kolēģiem darbā vai skolas vidē un paaugstiniet savu produktivitāti un efektivitāti.

16:9 Full HD displejs

16:9 Full HD displejs dzidriem detalizētiem attēliem

Attēla kvalitātei ir būtiska nozīme. Standarta displeji nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Šim displejam ir uzlabota Full HD 1920 x 1080 izšķirtspēja. Spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām nodrošina tādu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.

SmartContrast

SmartContrast piesātinātam melnās krāsas atveidojumam

SmartContrast ir Philips tehnoloģija, kas analizē redzamo saturu un automātiski pielāgo krāsas un kontrolē fona apgaismojuma intensitāti, lai dinamiski uzlabotu kontrastu, tādejādi nodrošinot vislabākās kvalitātes digitālos attēlus un video vai, spēlējot spēles, tumšos toņus. Izvēloties ekonomisko režīmu, kontrasts un fona apgaismojums tiek pielāgots, lai tas vislabāk atbilstu ikdienas biroja lietojumprogrammām un samazinātu elektrības patēriņu.

Iezīmes attēls

LowBlue režīms acis saudzējošam darbam

Pētījumi apliecina, ka tieši tāpat, kā ultravioletie stari izraisa acu bojājumus, arī īsviļņu zilās gaismas stari no LED displejiem var izraisīt acu bojājumus un ietekmēt redzi. Philips LowBlue režīma iestatījums ir radīts jūsu labsajūtai, un tajā izmantota vieda programmatūras tehnoloģija, lai samazinātu kaitīgos īsviļņu zilās gaismas starus.

Iezīmes attēls

Mazāks acu nogurums, pateicoties Flicker-Free tehnoloģijai

LED ekrānos ar sānu apgaismojumu spilgtuma kontrole dažiem lietotājiem rada mirgoņas efektu, kas izraisa acu nogurumu. Philips Flicker-Free tehnoloģija nodrošina jaunu risinājumu, lai regulētu spilgtumu un samazinātu mirgoņu ērtākai skatīšanai.

Iezīmes attēls

VA displejs nodrošina satriecošus attēlus ar platiem skatīšanās leņķiem

Philips VA gaismas diožu displejā izmantota mūsdienīga vairāku domēnu vertikālas izlīdzināšanas tehnoloģija, kas nodrošina īpaši lielus statisku kontrastu koeficientus īpaši spilgtiem un gaišiem attēliem. Lai gan standarta biroja lietojumprogrammu lietošana ir vienkārša, šis displejs ir īpaši piemērots fotoattēliem, tīmekļa pārlūkošanai, filmām, spēlēm un grafiskajām lietojumprogrammām ar lielām prasībām. Tā optimizētā pikseļu pārvaldības tehnoloģija nodrošina 178/178 grādu īpaši plašu skatīšanās leņķi, radot asus attēlus.

Iezīmes attēls

HDMI nodrošina universālu digitālo savienojamību

Ierīcei ar HDMI savienojuma atbalstu ir visa nepieciešamā aparatūra, lai pieņemtu augstas izšķirtspējas multivides interfeisa (HDMI) ievadi. HDMI vads ļauj uztvert augstas kvalitātes digitālos video un audio signālus, kas tiek pārraidīti pa vienu kabeli no personālā datora vai jebkura AV avotu skaita (tostarp televizora pierīcēm, DVD atskaņotājiem un A/V uztvērējiem un video kamerām).

Iezīmes attēls

VESA stiprinājums nodrošina elastību

Pārdošanas punkta terminālis (POS)

Pārdošanas punkta terminālis (POS)

Philips skārienjutīgie monitori ir lieliska izvēle visām jūsu mazumtirdzniecības un pārdošanas punktu vajadzībām. Izveidojiet savienojumu ar POS termināļa sistēmu, lai atvieglotu krājumu pārvaldību, palīdziet klientiem vēl

Informācijas punkta terminālis (POI)

Informācijas punkta terminālis (POI)

Philips skārienjutīgie monitori nodrošina dinamiku un ērtības informācijas punktos, ļaujot cilvēkiem viegli iegūt informāciju lidostās, iepirkšanās centros, vilcienu stacijās, izklaides vietās un citviet.

Ūdens un putekļu izturīgs

Ūdens un putekļu izturīgs

Nepilnīgai videi nepieciešams monitors, kas spēj izturēt ikdienas ūdens šļakatas un putekļus. Philips displeji atbilst starptautiskajai IP klasei ūdens un putekļu izturībai, nodrošinot drošu darbību ikdienas apstākļos.

* Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
* Cimda materiāls un biezums: nitrils (0,15 mm), kokvilna (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
* Lūdzu skatiet lietotāja rokasgrāmatas sadaļu "SmoothTouch", lai iegūtu papildinformāciju par operētājsistēmām, kas atbalsta skāriena funkciju.
* Ātrā uzlāde atbilst standartam USB BC 1.2
* EPEAT marķējums ir derīgs tikai tajās vietās, kur Philips reģistrē produktu. Lūdzu, apmeklējiet vietni https://www.epeat.net/, lai iegūtu reģistrācijas statusu savā valstī.
* NTSC zona, pamatojoties uz CIE1931
* Šajā brošūrā minētie izstrādājumi un piederumi var atšķirties atkarībā no valsts un reģiona.
* Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.
