    Kas padara televizoru labu spēlēm?

    Neatkarīgi no tā, vai tu pēti fantāzijas pasauli, traucies cauri pilsētas ielām vai sacenties ātrā šāvēja spēlē, pareizais televizors var pārvērst labu spēlēšanu par neaizmirstamu pieredzi. Bet kas īsti pārvērš parastu televizoru par spēļu monstru? Noskaidrosim.

    Lasīšanas laiks: 6 Min

    Divi cilvēki aizrautīgi spēlē kosmosa tematikas videospēli mājīgā, krāsainā viesistabā

    Kas ir spēļu televizors?

    Spēļu televizors ir vienkārši televizors, kas pielāgots trīs galvenajiem aspektiem:
     

    1.  Plūstoša kustība – attēls nekad nerauj vai neplīst.
     

    2.  Ātra reakcija – tavs kontroliera ievads parādās nekavējoties.
     

    3.  Iespaidīga vizuālā un audio pieredze – viss izskatās un izklausās reālistiski.
     

    Iztēlojies to kā sporta automašīnu tavā dzīvojamajā istabā: ātrs, izstrādāts ātrumam, bet joprojām ērts ilgām sesijām. Daudzi moderni modeļi izmanto mākslīgā intelekta procesorus – piemēram, Philips P5 AI attēla dzinēju – lai analizētu katru kadru, līdzsvarotu krāsas, padarītu melno tumšu un kustību skaidru. Spēlēs tas nozīmē mazāk traucējošu artefaktu un plūdenāku pasauli – noderīgi, kad vicini zobenu vai veic pagriezienu ar 200 km/h – bez papildu aiztures.

    Iztēlojies: tu spēlē intensīvu vairāku spēlētāju spēli, un pat sekundes daļas aizkave kustībai uz ekrāna var izšķirt starp uzvaru vai "Game Over". Tas ir input lag, un tas var būt izšķirošais faktors.

    Vāji apgaismotā telpā Philips Ambilight televizorā tiek rādīta sacīkšu videospēle

    Nepieciešamās spēļu funkcijas (vienkāršoti)

    Funkcija 

    Ko tā dara 

    Kāpēc tev rūp

    Zema ievades aizture (< 10 ms)

    Samazina laiku starp pogas nospiešanu un darbību uz ekrāna.

    Sinhronizē tavas reakcijas ar notiekošo uz ekrāna.

    Liels atsvaidzināšanas biežums (120 Hz vai 144 Hz)

    Atjauno attēlu 120–144 reizes sekundē.

    Plūdena kustība, mazāk izplūduma sacīkstēs un šāvējos.

    Mainīgais atsvaidzināšanas biežums 
    (VRR)

    TV atsvaidzināšana pielāgojas tavai konsolei/PC.

    Novērš attēla plīšanu un saraustījumu.

    Automātiska zemās aiztures režīma aktivēšana (ALLM)

    Atpazīst konsoli un pārslēdzas uz ātrākajiem iestatījumiem.

    Nav jāmeklē izvēlnē – spēlē uzreiz.

    HDMI 2.1

    Nodrošina 4K/120 Hz, VRR, ALLM un vairāk.

    Saderīgs ar PS5, Xbox Series X un jaudīgiem datoriem.

    HDR10+ un Dolby Vision spēlēm

    Uzlabo spilgtumu, krāsas un kontrastu.

    Pasaule izskatās dzīvīga – saules pielietas tuksnesis, neona pilsētas, biedējošas alas.

    Adaptive-Sync (AMD FreeSync, NVIDIA G‑Sync)

    Precizē VRR konkrētām videokartēm.

    Īpaši gluda veiktspēja, ja ierīce to atbalsta.

    Ātrās piekļuves spēļu panelis

    Pārklājums ar statistiku, ēnu pastiprinātājiem, kartes palielinājumu u.c.

    Pielāgo iestatījumus spēles laikā.

    Gatavs mākoņspēlēm un vairāku spēlētāju režīmam

    Ātra Bluetooth kontrolleru pieslēgšana, WiFi 6E, iebūvētas mākoņspēļu lietotnes.

    Ieslēdz un spēlē bez sarežģījumiem.

    Ambilight (tikai Philips)

    Krāsaina gaisma uz sienas atbilstoši attēlam uz ekrāna.

    Izpleš attēlu, mazina acu nogurumu un izskatās iespaidīgi tumsā.

    Uzlabo skaņu: pievieno skaņas paneli (soundbar) 

    Grafika ievelk tevi spēlē, bet skaņa pārliecina tavas smadzenes, ka tā ir īsta. Iebūvētie skaļruņi ir labi, bet reti kad spēj nodrošināt spēlēm nepieciešamo spēku un telpisko efektu. Skaņas panelis sniedz:

     

    • Lielāku, tīrāku skaņu – sprādzieni skan iespaidīgi, dzinēji rūc un soļi precīzi pozicionējas.
     
    • Dolby Atmos un DTS:X skaņa – skaņa no augšas vai sāniem atstarojas no griestiem/sienām, veidojot 3D telpu, kur helikopters lido virs tevis vai lietus plūst visapkārt.

     

    Vēlies visu vienā ierīcē? Daži televizori, piemēram, Philips OLED+ sērija, integrē Bowers & Wilkins skaļruņus, piedāvājot Dolby Atmos bez ārējiem skaļruņiem.

    Atsvaidzināšanas biežums vienā minūtē

    Atsvaidzināšanas biežums ir kā bilžu grāmata – jo vairāk lapu sekundē pāršķir, jo plūdenāk izskatās. Parastie televizori darbojas ar 60 Hz. Spēļu televizori to dubulto līdz 120 Hz – vai pat 144 Hz ar jaudīgu PC – lai ātras kustības būtu skaidras un asas.

    Ideālais variants?

    • Spēlē ar konsoli? 120 Hz ir perfekts – gan PS5, gan Xbox Series X to atbalsta.
     
    • PC spēlētājs vai vēlies nākotnes drošību? 144 Hz ar VRR gatavs nākamajai paaudzei.

    OLED, QD MiniLED vai QLED – kurš panelis ir piemērots tev?

    QLED

    QD MiniLED

    OLED

    Attēla kvalitāte

    Košas krāsas, laba spilgtība

    Lielāks spilgtums, dziļāki melnie toņi

    Perfekti melns, bezgalīgs kontrasts

    Kustība un reakcija 

    Ļoti gluda, neliels izplūdums

    Gandrīz tūlītēja, gandrīz nekāds izplūdums

    Tūlītēja reakcija – ideāli ātrām spēlēm

    Ievades aizture 

    ~10 ms

    ~10 ms

    ~8 ms

    Skata leņķis 

    Labs, bet kļūst blāvāks no sāniem

    Plašs

    Visplašākais – lielisks attēls no jebkura leņķa

    Cilvēks sēž uz dīvāna un spēlē sacīkšu videospēli Philips Ambilight televizorā

    Īsumā

     

    • Vēlies augstu veiktspēju bez augstās cenas? QD MiniLED klase, īpaši Philips MLED950 Ambilight TV – spēcīga gaisma un FreeSync Premium Pro.
     
    • Meklē labāko no labākā? OLED – ideāls melnais, zibensātra reakcija un augstākās klases attēla apstrāde. Philips OLED8 & OLED9 Ambilight modeļi piedāvā arī Dolby Vision spēlēm, kā arī G-Sync un FreeSync Premium.

     

    Noslēgumā

    Spēlēšana nav tikai hobijs – tā ir piedzīvojums, ko tu veido ar katru pogas spiedienu. Izvēlies televizoru, kas spēj sekot līdzi – ar zemu aizturi, augstu atsvaidzināšanas ātrumu un pareizo paneļa tehnoloģiju – un tavas prasmes mirdzēs vēl spilgtāk.


    Nākamreiz, kad izvēlies ekrānu, domā ne tikai par izmēru. Domā par veiktspēju, saderību un iegrimšanu spēlē. Padomā, kāds spēlētājs esi tu – un izvēlies televizoru, kas ļauj tev pilnībā izbaudīt šo pasauli.

     

    Lai labi spēlējas!

    Tātad, kurš Ambilight televizors tas būs?

    Šis raksts tika izveidots ar mākslīgā intelekta palīdzību, kā arī mūsu komandas veiktās detalizētās ievades, rūpīgas rediģēšanas un faktu pārbaudes rezultātā, lai nodrošinātu precizitāti un kvalitāti.

