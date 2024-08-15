Meklējamie vārdi

    Kā pareizi novietot televizoru jebkurā telpā

    Lai izveidotu ērtu un funkcionālu dzīves telpu, ir svarīgi pievērst uzmanību tam, kā tiek novietots televizors. Sākot no pareizā ekrāna izmēra izvēles līdz lēmumam par stiprinājumu pie sienas vai novietošanu uz statīva — katrs no šiem aspektiem var būtiski ietekmēt kopējo pieredzi. Šajā ceļvedī viss izskaidrots vienkāršā valodā, tāpēc pat ja esi iesācējs TV tehnoloģijās, jutīsies pārliecināts, uzstādot savu ekrānu.

    Lasīšanas laiks: 12 Min

    Vīrietis atpūšas uz dīvāna vāji apgaismotā viesistabā, skatoties Philips Ambilight televizoru

    Kāds ir pareizais televizora izmērs manai telpai?

    Kad sākat meklēt jaunu televizoru, ekrāna izmērs bieži ir pirmais, ko pamanāt. Taču „pareizais” izmērs lielākoties ir atkarīgs no diviem faktoriem:


    Skatīšanās attālums

     

    • Tas ir attālums, kādā sēdēsiet no televizora.
     
    • Izmēriet no vietas, kur parasti skatāties (dīvāns vai krēsli), līdz vietai, kur būs novietots televizors.
     
    • Sēžot pārāk tuvu lielam televizoram, var kļūt redzami atsevišķi pikseļi (sīki punkti, kas veido attēlu), īpaši zemākas izšķirtspējas ekrānos.

    Vīrietis sēž uz dīvāna un skatās Philips Ambilight televizoru, kurā redzama krāsaina astronauta aina, ar bultiņu, kas norāda optimālo skatīšanās attālumu

    Izšķirtspēja

     

    • Izšķirtspēja norāda, cik daudz pikseļu ir uz ekrāna. Mūsdienās lielākā daļa jauno televizoru ir 4K (aptuveni 8 miljoni pikseļu), kas izskatās asāki nekā vecie 1080p televizori (aptuveni 2 miljoni pikseļu).
     
    • Tā kā 4K ekrānos vienā un tajā pašā laukā ir vairāk pikseļu, varat sēdēt tuvāk, nemanot pikseļus.

     

    Zemāk sniegti vispārīgi ieteikumi ekrāna izmēram, balstoties uz ieteicamajiem skatīšanās attālumiem.

    Nelielas telpas un guļamistabas:

     
    • Ekrāna izmērs līdz 43 collām
     
    • Ieteicamais skatīšanās attālums: līdz 1.6 m
     
    • 4K televizors šādā izmērā joprojām izskatās ass apmēram no 1.2 m attāluma

    Vidēja izmēra telpas:

     
    • Ekrāna izmērs 50–55 collas
     
    • Ieteicamais skatīšanās attālums: 1.8–2 m
     
    • 4K televizors ļauj sēdēt pat nedaudz tuvāk — līdz apmēram 1,4 m — nemanot pikseļus.

    Vidēji lielas līdz lielas telpas:

     
    • Ekrāna izmērs 65–75 collas
     
    • Ieteicamais skatīšanās attālums: 2.4–2.7 m
     
    • 4K ekrāns ap 65 collām joprojām izskatās ass apmēram no 2 m attāluma.

    Lielas telpas vai mājas kinoteātri:

     
    • Ekrāna izmērs 80 collas un vairāk
     
    • Ieteicamais skatīšanās attālums: vairāk nekā 3 m
     
    • Tā kā šie ir ļoti lieli displeji, sēdēt pārāk tuvu var būt nomācoši — saglabājiet vismaz 3 m attālumu.

    Vīrietis un sieviete stilīgā viesistabā skatās Philips Ambilight televizoru, kurā tiek rādīts čella priekšnesums

    Padoms: Ja jau zināt savu sēdēšanas attālumu, varat izmantot vienkāršu īkšķa noteikumu:

     

    • 4K televizoriem reiziniet ekrāna diagonāli (collās) ar 1,2, lai iegūtu minimālo skatīšanās attālumu collās.
     
    • 1080p televizoriem reiziniet ekrāna diagonāli ar apmēram 1.5.

    Kur ir ideālā vieta manam televizoram?

    Kad zināt, kāda izmēra televizors jums ir nepieciešams, nākamais solis ir izlemt, kur to novietot. Novietojums var ietekmēt jūsu skatīšanās komfortu un pat attēla kvalitāti:

    Pagrieziet pret sēdvietu zonu

     
    • Novietojiet televizoru tā, lai tas atrastos tieši pretī vietai, kur vairums cilvēku to skatīsies (piemēram, galvenajam dīvānam).
     
    • Nepareizi leņķi (piemēram, ja televizors atrodas stūrī, bet sēdvieta – sānos) var padarīt krāsas izbalējušas vai nedaudz izkropļot attēlu.

    Izvairieties no tiešiem saules stariem un spēcīgiem atspīdumiem

     

    • Logi ielaiž dabisko gaismu, kas ir lieliski gaišai telpai – taču, ja saules gaisma krīt tieši uz ekrāna, redzēsiet traucējošu atspīdumu.
     
    • Ja logu tuvumā nevar izvairīties, uzkariet aizkarus vai žalūzijas, lai izkliedētu gaismu. Alternatīvi, uzstādiet televizoru pie sienas, kuru saule nekad nespīd tieši.

    Televizors virs kamīna? Esiet piesardzīgs

     

    • Televizora piestiprināšana virs kamīna var izskatīties stilīgi un ietaupīt grīdas vietu, taču tas bieži novieto ekrānu augstāk par acu līmeni.
     
    • Ja to tomēr uzstādāt šeit, rūpīgi izmēriet, lai ekrāna centrs būtu ne vairāk kā 15 cm virs acu līmeņa sēžot (vairāk par to 3. sadaļā).
     
    • Ņemiet vērā, ka karstums un sodrēji no kamīna laika gaitā var sabojāt elektroniku — izmantojiet kamīna dzegu vai karstuma aizsargu, lai pasargātu televizoru.

    Atstājiet vietu citai tehnikai

     

    • Ja plānojat izmantot skaņas joslu, spēļu konsoli vai straumēšanas ierīci, pārliecinieties, ka ir vieta zem televizora vai televizora skapī (vai pie sienas zem uzmontētā televizora).
     
    • Daudzi dod priekšroku skaņas joslas uzstādīšanai tieši zem televizora. Pārbaudiet, vai jūsu statīvam vai sienas stiprinājumam ir pietiekami daudz vietas.

    Cilvēks modernā viesistabā blakus Philips Ambilight televizoram ar mūzikas saskarni un Fidelio skaņas joslu

    Vai televizoru uzstādīt pie sienas vai novietot uz televizora skapīša?

    1. Sienas stiprinājums

     
    Plusi:
     
    • Elegants, moderns izskats: Televizors, kas ir piestiprināts cieši pie sienas, atbrīvo grīdas vietu un bieži vien izskatās vairāk kā mākslas darbs, nevis ierīce.

    • Vietas ekonomija: Ideāli piemērots mazām telpām vai minimālisma dizainam.

    • Stabilitāte: Uzstādīts televizors nešūpojas un nekustas, ja pieskaraties statīvam.

     
    Mīnusi:
     
    • Pastāvīga uzstādīšana: Ir jāurbj caurumi reģipsī vai apmetumā—pārvācoties jālabo sienas.

    • Augstuma ierobežojumi: Ja sienas stiprinājuma skrūves nav pareizajā augstumā, televizors var būt pārāk augstu vai zemu.

    • Grūti regulēt: Lai gan ir pieejami slīpuma vai grozāmi stiprinājumi, lielākā daļa fiksēto piedāvā ierobežotu elastību pēc uzstādīšanas.

    VESA padoms: Lielākā daļa televizoru izmanto “VESA” standartu (Video Electronics Standards Association) stiprinājuma caurumiem aizmugurē. Meklējiet, piemēram, 200x200 mm (attālums starp horizontālajiem un vertikālajiem caurumiem). Jūsu sienas stiprinājumam jāsakrīt ar televizora VESA izmēru.

     

    2. Televizora statīvs

     
    Plusi:
     
    • Elastība: Varat viegli pārvietot televizoru vai pagriezt to dažādos virzienos.

    • Uzglabāšana: Daudzi statīvi vai skapīši nodrošina vietu skaņas paneļiem, spēļu konsolēm, dekoderiem un dekorācijām.

    • Nav nepieciešams urbšana: Vienkārši novietojiet televizoru uz statīva virsmas.

     
    Mīnusi:
     
    • Aizņem grīdas vietu: Mazā viesistabā statīvs var šķist apjomīgs.

    • Stabilitātes riski: Pārliecinieties, ka pamatne ir pietiekami plata, lai televizors neapgāztos, īpaši, ja jums ir bērni vai mājdzīvnieki.

    Kāds ir ideālais televizora augstums uz sienas?

    Neatkarīgi no tā, vai izvēlaties sienas stiprinājumu vai statīvu, televizora augstums būtiski ietekmē skatīšanās komfortu:

    Izmēriet sēdošu acu līmeni

     
    • Apsēdieties dīvānā (vai citā skatīšanās vietā) dabiski un ērti.
     
    • Palūdziet kādam izmērīt attālumu no grīdas līdz jūsu acīm. Parasti tas ir starp 90 un 110 cm, bet var atšķirties.

    Ekrāna centram jābūt acu līmenī

     
    • Sienas stiprinājumam: televizora centram jāsakrīt ar jūsu acu līmeni.
     
    • Statīvam: izvēlieties tādu, kas ļauj ekrāna centram būt acu augstumā. Ja tas ir pārāk zems, novietojiet televizoru uz stabilas pamatnes vai augstāka galda.

    Maksimālais attālums no acu līmeņa

     
    • Ja nevarat centrēt televizoru precīzi acu augstumā, augšējai ekrāna malai nevajadzētu būt vairāk nekā 15 cm virs acu līmeņa.
     
    • Neliels slīpums uz augšu (10–15°) ir pieņemams—daudzi sienas stiprinājumi to piedāvā. Izvairieties no pārāk liela augstuma—tas var izraisīt kakla sasprindzinājumu.

    Kā izvēlēties piemērotu televizora statīvu?

    Ja izvēlaties televizora statīvu, šeit ir galvenie faktori, kas jāņem vērā:

    Svara ietilpība un izmērs

     
    • Pārbaudiet sava televizora svaru (parasti norādīts lietošanas instrukcijā vai uz iepakojuma). Pārliecinieties, ka statīvs ir paredzēts šādam svaram, ar nelielu rezervi drošībai.
     
    • Statīva platumam jābūt vismaz tikpat platam kā televizora pamatnei. Daži statīvi norāda maksimālo televizora platumu (piemēram, “atbalsta līdz 75 collu ekrāniem”).

    Pagriešana, slīpums un augstuma regulēšana

     
    • Daudziem statīviem ir iebūvēta grozāma pamatne, kas ļauj pagriezt televizoru pa kreisi vai pa labi. Tas ir īpaši noderīgi, ja jums ir atvērta plānojuma telpa vai mainīgas sēdvietas.
     
    • Daži statīvi pat ļauj paaugstināt vai pazemināt televizora augstumu par dažiem centimetriem.

    Philips Ambilight televizors uz grozāma statīva, uz kura attēlotas divas krāsainas arhitektūras ainas ar bultiņu un tekstu, kas norāda uz grozāmības funkciju

    Kabeļu pārvaldība

     
    • Meklējiet statīvus ar caurumiem vai kanāliem aizmugurē, caur kuriem var novadīt vadus (barošana, HDMI, skaļruņu vadi).
     
    • Kabeļu paslēpšana aiz statīva kolonnas vai kājām padara jūsu iekārtojumu tīrāku un samazina risku, ka mājdzīvnieki vai bērni varētu aiz tiem pavilkt.

    Piemērošana jūsu interjeram

     
    • Statīvi ir pieejami no koka, metāla, stikla vai dažādu materiālu kombinācijām.
     
    • Apsveriet sava viesistabas kopējo stilu — metāls un stikls rada modernu sajūtu, bet koks vai auduma detaļas piešķir siltumu.

    Atvērta vai slēgta glabāšana

     
    • Atvērtas plaukti: ērta piekļuve tālvadības pultīm, straumēšanas ierīcēm un spēļu konsolēm.
     
    • Slēgtas skapīši vai atvilktnes: paslēpj nekārtību, DVD un vadus; uztur lietas bez putekļiem. Izlemiet, kuru organizācijas stilu dodat priekšroku.

    Viesistabas iekārtošana ar televizoru stūrī

    Ja sienas telpa ir ierobežota vai jūsu telpas iekārtojums padara stūra novietojumu pievilcīgu, joprojām varat iegūt labu skatīšanās pieredzi. Ievērojiet šos soļus:

    Izmantojiet īpašu stūra statīvu vai stiprinājumu

     
    • Stūra televizora statīvi ir veidoti ar leņķveida formu, lai televizors būtu pareizi pavērsts uz telpu.
     
    • Ja vēlaties televizoru stiprināt pie sienas stūrī, meklējiet divkāršā stiprinājuma locāmo kronšteinu, kas piestiprināms pie abām sienām, kuras satiekas stūrī.

    Uz stūra statīva uz Philips televizora tiek rādīta filma “Godzilla”

    Novietojiet sēdvietas leņķī

     
    • Izkārtojiet dīvānus, krēslus vai stūra dīvānus tā, lai tie būtu pavērsti tieši pret televizoru, nevis skatītos no asa sānu leņķa.
     
    • Grožāmi krēsli vai L-veida dīvāni var palīdzēt nodrošināt, ka visiem ir laba redzamība.

    Vizualā līdzsvara radīšana

     
    • Televizors stūrī var radīt “smaguma” sajūtu vienā telpas pusē. Pievienojiet grīdas lampas, augus vai mākslas darbus pretējā sienā vai stūrī, lai radītu līdzsvara sajūtu.
     
    • Apsveriet paklāja vai akcenta krēsla pievienošanu stūra tuvumā, lai integrētu televizora zonu kopējā dizainā.

    Pirms noslēdzam, apskatīsim dažus biežāk uzdotos jautājumus, ko cilvēki uzdod, uzstādot televizoru.

    Vai mans televizors drīkst būt platāks par statīvu?

    Jā — ja vien statīvs ir paredzēts televizora svaram un televizors tiek novietots droši. Ja televizors pārsniedz statīva malas, pārliecinieties, ka tā pamatne stingri balstās un nešūpojas. Vienmēr ievērojiet statīva ražotāja norādījumus.

    Vai var lietot televizoru bez statīva?

    Protams. Lielākajai daļai mūsdienu televizoru aizmugurē ir “VESA” stiprinājuma caurumi. Ja nevēlaties vai nevarat izmantot galda statīvu, varat:

     

    • Piestiprināt televizoru pie sienas (fiksēts, noliecams vai kustīgs kronšteins).

     

    • Izmantot trešās puses galda stiprinājumu:

    — Šie stiprinājumi ir līdzīgi maziem sienas kronšteiniem, taču tie tiek novietoti uz galda vai skapīša.

    — Tie ļauj grozīt vai noliekt televizoru bez urbšanas sienās.

    Cik tālu televizoram jābūt no sienas, ja tam ir Ambilight?

    Atstājiet apmēram 5–10 cm atstarpi starp Ambilight televizoru un sienu. Šī sprauga ļauj gaismai vienmērīgi izstaroties ap malu, radot ieskaujošu gaismas auru, kas uzlabo krāsu uztveri, kontrastu un samazina acu nogurumu vājā apgaismojumā.

    Vai televizors kādreiz var būt pārāk liels?

    Noteikti — lielāks ne vienmēr nozīmē labāks. Televizors, kas ir pārāk liels telpai, var:

     

    • Nomākt telpu: Tas var izskatīties nesamērīgs, padarot telpu šauru.
     
    • Radīt acu nogurumu: Ja sēžat pārāk tuvu ļoti lielam ekrānam, acīm un galvai nepārtraukti jāseko notikumiem ekrāna malās.
     
    • Samazināt attēla skaidrību: 1080p televizoram ļoti lielā ekrānā var būt redzami pikseļi ierastā skatīšanās attālumā. 4K ekrāns to var kompensēt, bet tikai līdz noteiktam punktam.

     

    Apakšējā līnija: Izvēlieties izmēru, kas atbilst jūsu telpas izmēriem un ierastajam sēdēšanas attālumam. Ja šaubāties, izmēriet sienas laukumu un sēdvietas, pēc tam salīdziniet ar iepriekš minētajām skatīšanās attāluma vadlīnijām.

    Noslēguma padomi un pārbaudes saraksts

    Pārdomājot ekrāna izmēru, novietojumu un mēbeļu izkārtojumu, jūs varat izveidot skatīšanās zonu, kas ir ērta, izskatās lieliski un saudzē acis un kaklu. Šeit ir īss pārbaudes saraksts, ko izmantot, pirms galīgi noformējat savu iekārtojumu:

    Izmēriet savu telpu

     
    • Izmēriet attālumu no sēdvietām līdz vietai, kur plānojat novietot televizoru.
     
    • Izmantojiet šo attālumu, lai izvēlētos ekrāna izmēru (skatiet 1. sadaļu).

    Pārbaudiet atspīdumu

     
    • Pievērsiet uzmanību logiem vai lampām, kas var atspīdēt uz ekrāna.
     
    • Centieties novietot televizoru tā, lai saules gaisma vai spilgti gaismas avoti netrāpa tieši uz ekrāna.

    Izvēlieties sienas stiprinājumu vai statīvu

     
    • Ja vēlaties tīru sienas izskatu, izvēlieties sienas stiprinājumu, kas atbilst jūsu televizora VESA stiprinājuma izmēram.
     
    • Ja vēlaties pārvietojamību vai papildu glabāšanas vietu, izvēlieties statīvu ar atbilstošiem izmēriem un svara kapacitāti.

    Noteikt pareizo augstumu

     
    • Apsēdieties uz dīvāna un nomēriet acu līmeni no grīdas.
     
    • Plānojiet, lai televizora ekrāna centrs būtu tieši acu līmenī (vai ne vairāk kā 15 cm virs tā).

    Izkārtojiet sēdvietas un interjeru

     
    • Novietojiet krēslus vai dīvānus tieši pretī ekrānam.
     
    • Izmantojiet sānu galdus, augus vai lampas, lai vizuāli līdzsvarotu telpu.

    Sakārtojiet kabeļus

     
    • Ieplānojiet kabeļu novietojumu aiz mēbelēm vai, ja iespējams, caur sienām.
     
    • Izmantojiet savilcējus, kabeļu klipšus vai neitrālas krāsas kabeļu pārsegus, lai saglabātu kārtību.

    Padomājiet par nākotnes aprīkojumu

     
    • Atstājiet vietu skaņas joslai, spēļu konsolei vai straumēšanas ierīcei.
     
    • Ja jums ir viedais asistents (piemēram, Google Home vai Alexa), pārliecinieties, ka tas ir novietots tā, lai varētu labi uztvert balss komandas.

    Kad viss ir uzstādīts, veiciet galīgo pārbaudi: ieslēdziet televizoru dažādos apgaismojuma apstākļos (dienā un naktī), lai pārliecinātos, ka nav atspīduma un augstums ir ērts. Apsēdieties katrā vietā telpā, lai pārliecinātos, ka visiem ir labs skats. Ar šiem soļiem jūs izbaudīsiet savu televizora iekārtojumu daudzus gadus — ērti, stilīgi un ideāli piemēroti jūsu mājām.

     

    Patīkamu skatīšanos!

    Tātad, kurš Ambilight televizors tas būs?

