Kā pareizi novietot televizoru jebkurā telpā

Lai izveidotu ērtu un funkcionālu dzīves telpu, ir svarīgi pievērst uzmanību tam, kā tiek novietots televizors. Sākot no pareizā ekrāna izmēra izvēles līdz lēmumam par stiprinājumu pie sienas vai novietošanu uz statīva — katrs no šiem aspektiem var būtiski ietekmēt kopējo pieredzi. Šajā ceļvedī viss izskaidrots vienkāršā valodā, tāpēc pat ja esi iesācējs TV tehnoloģijās, jutīsies pārliecināts, uzstādot savu ekrānu.
Kad sākat meklēt jaunu televizoru, ekrāna izmērs bieži ir pirmais, ko pamanāt. Taču „pareizais” izmērs lielākoties ir atkarīgs no diviem faktoriem:
Skatīšanās attālums
Izšķirtspēja Zemāk sniegti vispārīgi ieteikumi ekrāna izmēram, balstoties uz ieteicamajiem skatīšanās attālumiem.
Izšķirtspēja
Zemāk sniegti vispārīgi ieteikumi ekrāna izmēram, balstoties uz ieteicamajiem skatīšanās attālumiem.
Kad zināt, kāda izmēra televizors jums ir nepieciešams, nākamais solis ir izlemt, kur to novietot. Novietojums var ietekmēt jūsu skatīšanās komfortu un pat attēla kvalitāti:
VESA padoms: Lielākā daļa televizoru izmanto “VESA” standartu (Video Electronics Standards Association) stiprinājuma caurumiem aizmugurē. Meklējiet, piemēram, 200x200 mm (attālums starp horizontālajiem un vertikālajiem caurumiem). Jūsu sienas stiprinājumam jāsakrīt ar televizora VESA izmēru.
Neatkarīgi no tā, vai izvēlaties sienas stiprinājumu vai statīvu, televizora augstums būtiski ietekmē skatīšanās komfortu:
Ja izvēlaties televizora statīvu, šeit ir galvenie faktori, kas jāņem vērā:
Ja sienas telpa ir ierobežota vai jūsu telpas iekārtojums padara stūra novietojumu pievilcīgu, joprojām varat iegūt labu skatīšanās pieredzi. Ievērojiet šos soļus:
Pirms noslēdzam, apskatīsim dažus biežāk uzdotos jautājumus, ko cilvēki uzdod, uzstādot televizoru.
Jā — ja vien statīvs ir paredzēts televizora svaram un televizors tiek novietots droši. Ja televizors pārsniedz statīva malas, pārliecinieties, ka tā pamatne stingri balstās un nešūpojas. Vienmēr ievērojiet statīva ražotāja norādījumus.
Protams. Lielākajai daļai mūsdienu televizoru aizmugurē ir “VESA” stiprinājuma caurumi. Ja nevēlaties vai nevarat izmantot galda statīvu, varat: • Piestiprināt televizoru pie sienas (fiksēts, noliecams vai kustīgs kronšteins). • Izmantot trešās puses galda stiprinājumu: — Šie stiprinājumi ir līdzīgi maziem sienas kronšteiniem, taču tie tiek novietoti uz galda vai skapīša. — Tie ļauj grozīt vai noliekt televizoru bez urbšanas sienās.
Atstājiet apmēram 5–10 cm atstarpi starp Ambilight televizoru un sienu. Šī sprauga ļauj gaismai vienmērīgi izstaroties ap malu, radot ieskaujošu gaismas auru, kas uzlabo krāsu uztveri, kontrastu un samazina acu nogurumu vājā apgaismojumā.
Noteikti — lielāks ne vienmēr nozīmē labāks. Televizors, kas ir pārāk liels telpai, var: Apakšējā līnija: Izvēlieties izmēru, kas atbilst jūsu telpas izmēriem un ierastajam sēdēšanas attālumam. Ja šaubāties, izmēriet sienas laukumu un sēdvietas, pēc tam salīdziniet ar iepriekš minētajām skatīšanās attāluma vadlīnijām.
Apakšējā līnija: Izvēlieties izmēru, kas atbilst jūsu telpas izmēriem un ierastajam sēdēšanas attālumam. Ja šaubāties, izmēriet sienas laukumu un sēdvietas, pēc tam salīdziniet ar iepriekš minētajām skatīšanās attāluma vadlīnijām.
Pārdomājot ekrāna izmēru, novietojumu un mēbeļu izkārtojumu, jūs varat izveidot skatīšanās zonu, kas ir ērta, izskatās lieliski un saudzē acis un kaklu. Šeit ir īss pārbaudes saraksts, ko izmantot, pirms galīgi noformējat savu iekārtojumu:
Kad viss ir uzstādīts, veiciet galīgo pārbaudi: ieslēdziet televizoru dažādos apgaismojuma apstākļos (dienā un naktī), lai pārliecinātos, ka nav atspīduma un augstums ir ērts. Apsēdieties katrā vietā telpā, lai pārliecinātos, ka visiem ir labs skats. Ar šiem soļiem jūs izbaudīsiet savu televizora iekārtojumu daudzus gadus — ērti, stilīgi un ideāli piemēroti jūsu mājām. Patīkamu skatīšanos!
