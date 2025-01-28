Izbaudiet 4K QLED krāsu mirdzumu. Aizraujoša Ambilight tehnoloģija. Dolby Atmos ar skaņu kā 3D kinoteātrī. Ar Titan OS varat skatīties visu, ko vien vēlaties. Šis televizors ne tikai ik mirkli padara labāku, bet arī nodrošina patīkamāku skatīšanās pieredzi.
Pateicoties iebūvētajām gaismas diodēm, kas reaģē uz katru ainu, Ambilight televizors rada krāsainu gaismu rāmi. Filmas, sporta pārraides, mūzikas videoklipi un spēles izplūst ārpus ekrāna, ļaujot jums iegrimt vēl dziļāk katrā mirklī. Reiz to izbaudījuši, jūs nekad vairs nevēlēsieties televizoru bez šīs funkcijas.
4K QLED dinamiskam skatam un Quantum Dot krāsu kvalitātei
Spilgtas krāsas. Ainas ar īpaši izteiktu asumu. Perfekts attēls visā pilnībā. Šis ir Ambilight televizors ar 4k (UHD) izšķirtspēju, kas pielāgojas visiem HDR formātiem. Varat pilnvērtīgi izbaudīt katru sīkāko detaļu ikvienā ainā un tvert katru brīnumaino mirkli neatkarīgi no tā, vai aina ir tumša vai gaiša, vai saturs tiek atskaņots vai straumēts.
Saskatiet detaļas vēl labāk ar pikseļu precizitāti
Līdz šim nebijis attēlojums 4K kvalitātē ar 8 miljoniem pikseļu, kas darbojas vienotā harmonijā. Šis Philips Ambilight televizors spēj attēlot ik mirkli tik precīzi, kā nekas cits, rādot attēlus izcilā asumā un padarot attēlotās ainas vēl detalizētākas un reālistiskākas.
Dolby Atmos rada skaņu kā kinoteātrī
Izbaudiet skanējumu. Dolby Atmos rada tieši tādu skaņu, kādu bija iecerējis režisors. Jūs ar katru mirkli aizvien dziļāk iegrimstat ainā. Neatkarīgi no tā, vai skatāties filmas, seriālus, sporta pārraides vai spēlējat spēles, jūs drīz vien aizmirsīsieties notiekošajā.
DTS:X, kas nodrošina 3D visaptverošu skaņu
DTS:X skaņa ir tik reālistiska, it kā jūs būtu pašā ainā. 3D audio tehnoloģija skaņai piešķir vēl vienu dimensiju, jūsu viesistaba drīzumā pārvērtīsies par auditoriju.
Titan OS padara saturu vieglāk pieejamu
Philips Smart TV Titan OS platformā ir ātri pieejams viss, ko vēlaties skatīties. Filmu turpinājumi, seriāli, dokumentālās filmas un drāmas — šis viss un vēl vairāk ir pieejams ar vienu pogas pieskārienu. Lai ko jūs vēlētos skatīties, visas labākās straumēšanas programmas ir viegli pieejamas.
Vienkārši pieslēdzieties savam viedās mājas tīklam
Saderība ar Matter Smart Home nodrošina nevainojamu integrāciju esošajā viedās mājas tīklā. Lai vadītu televizoru ar Matter Smart Home lietotni vai izmantojot balss vadības pakalpojumus, vienkārši nospiediet attiecīgo tālvadības pults pogu un runājiet. Aptumšojiet apgaismojumu. Noregulējiet termostatu. Vai pat ieslēdziet Philips Ambilight televizoru. Visu var paveikt ar vienu komandu. Televizors ir saderīgs arī ar Google viedajiem skaļruņiem un Apple AirPlay.
Izvēlēties vēlamo izmēru
Mazais 43 collu ekrāns. Satriecošais 85 collu televizors. Un plašs citu izmēru klāsts gādā par lieliskām izvēles iespējām un televizora nevainojamu iekļaušanos jūsu interjerā. Ir pieejami seši dažādi izmēri, tāpēc jūs noteikti varēsiet izvēlēties ideālo televizoru savam mājoklim.
Padariet katru vārdu skaidrāku ar Vocal Boost funkciju
Precīzi sadzirdiet katru vārdu. Izmantojot Vocal Boost funkciju, klausītājs var palielināt vai samazināt dialogu skaļumu, neietekmējot fona skaņas. Tāpēc tagad nepalaidīsiet garām nevienu mirkli, jo katrs izrunātais teikums izskanēs skaidrāk.
Spēlēšanai gatavi savienojumi
HDMI 2.1 un VRR gādā par optimālu konsoles lietojumu, nodrošinot ātrāku spēlēšanu un vienmērīgāku grafiku. Izmantojot zemas ieejas aizkaves iestatījumam, kas automātiski aktivizējas, kad ieslēdzat konsoli, varat izbaudīt spēlēšanu jaunā līmenī.
Eiropas dizaina domāšana
Malas statīvs, slaiks un plāns rāmis, izcils QLED televizors — tas ir Eiropas dizains visā savā pilnībā. Iestatiet Ambilight televizoru Lounge režīmā, lai, kad tas nav aktīvs, visa telpa būtu pielieta ar krāsām. Tālvadības pults ir veidota no pārstrādātas plastmasas, iepakojums — no FSC sertificēta kartona, pat ieliktņi ir rūpīgi pārdomāti un drukāti uz pārstrādāta papīra.
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālās videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunots saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Papildu informāciju jautājiet savam operatoram.
Smart TV aplikācijas pieejamība atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Papildinformāciju skatiet vietnē: www.philips.com/smarttv
Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un operētājsistēmas. Plašāku informāciju skatiet vietnē: www.philips.com/TVRemoteapp
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Nepieciešams Netflix abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas apskatāmi vietnē https://www.netflix.com
Amazon Prime ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir uzņēmuma Amazon.com, Inc. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. Pakalpojums Amazon Alexa ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
“Over-the-top” (OTT) multivides pakalpojumu poga uz tālvadības pults dažādās valstīs atšķirsies. Skatiet faktisko izstrādājumu kastē.
Google Assistant ir pieejams dažādās valodās un valstīs un dažādiem produktu tipiem atšķiras.
Balss vadības pakalpojumu klāsts dažādās valstīs un dažādām valodām atšķiras. Jaunākā informācija pieejama mūsu klientu atbalsta dienestā.
Apple, AirPlay un Apple Home ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs un reģionos.