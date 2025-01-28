Meklējamie vārdi

    QLED 4K Ambilight TV

    43PUS8500/12

    Novatorisks. Aizraujošs. Brīnumains.

    Izbaudiet 4K QLED krāsu mirdzumu. Aizraujoša Ambilight tehnoloģija. Dolby Atmos ar skaņu kā 3D kinoteātrī. Ar Titan OS varat skatīties visu, ko vien vēlaties. Šis televizors ne tikai ik mirkli padara labāku, bet arī nodrošina patīkamāku skatīšanās pieredzi.

    Pieejams:

    QLED 4K Ambilight TV

    Novatorisks. Aizraujošs. Brīnumains.

    • 108cm (43 collu) AMBILIGHT televizors
    • 4K QLED
    • Pixel Precise Ultra HD
    • Dolby Atmos
    Ir televizors. Un ir Ambilight TV

    Ir televizors. Un ir Ambilight TV

    Pateicoties iebūvētajām gaismas diodēm, kas reaģē uz katru ainu, Ambilight televizors rada krāsainu gaismu rāmi. Filmas, sporta pārraides, mūzikas videoklipi un spēles izplūst ārpus ekrāna, ļaujot jums iegrimt vēl dziļāk katrā mirklī. Reiz to izbaudījuši, jūs nekad vairs nevēlēsieties televizoru bez šīs funkcijas.

    4K QLED dinamiskam skatam un Quantum Dot krāsu kvalitātei

    4K QLED dinamiskam skatam un Quantum Dot krāsu kvalitātei

    Spilgtas krāsas. Ainas ar īpaši izteiktu asumu. Perfekts attēls visā pilnībā. Šis ir Ambilight televizors ar 4k (UHD) izšķirtspēju, kas pielāgojas visiem HDR formātiem. Varat pilnvērtīgi izbaudīt katru sīkāko detaļu ikvienā ainā un tvert katru brīnumaino mirkli neatkarīgi no tā, vai aina ir tumša vai gaiša, vai saturs tiek atskaņots vai straumēts.

    Saskatiet detaļas vēl labāk ar pikseļu precizitāti

    Saskatiet detaļas vēl labāk ar pikseļu precizitāti

    Līdz šim nebijis attēlojums 4K kvalitātē ar 8 miljoniem pikseļu, kas darbojas vienotā harmonijā. Šis Philips Ambilight televizors spēj attēlot ik mirkli tik precīzi, kā nekas cits, rādot attēlus izcilā asumā un padarot attēlotās ainas vēl detalizētākas un reālistiskākas.

    Dolby Atmos rada skaņu kā kinoteātrī

    Dolby Atmos rada skaņu kā kinoteātrī

    Izbaudiet skanējumu. Dolby Atmos rada tieši tādu skaņu, kādu bija iecerējis režisors. Jūs ar katru mirkli aizvien dziļāk iegrimstat ainā. Neatkarīgi no tā, vai skatāties filmas, seriālus, sporta pārraides vai spēlējat spēles, jūs drīz vien aizmirsīsieties notiekošajā.

    DTS:X, kas nodrošina 3D visaptverošu skaņu

    DTS:X, kas nodrošina 3D visaptverošu skaņu

    DTS:X skaņa ir tik reālistiska, it kā jūs būtu pašā ainā. 3D audio tehnoloģija skaņai piešķir vēl vienu dimensiju, jūsu viesistaba drīzumā pārvērtīsies par auditoriju.

    Titan OS padara saturu vieglāk pieejamu

    Titan OS padara saturu vieglāk pieejamu

    Philips Smart TV Titan OS platformā ir ātri pieejams viss, ko vēlaties skatīties. Filmu turpinājumi, seriāli, dokumentālās filmas un drāmas — šis viss un vēl vairāk ir pieejams ar vienu pogas pieskārienu. Lai ko jūs vēlētos skatīties, visas labākās straumēšanas programmas ir viegli pieejamas.

    Vienkārši pieslēdzieties savam viedās mājas tīklam

    Vienkārši pieslēdzieties savam viedās mājas tīklam

    Saderība ar Matter Smart Home nodrošina nevainojamu integrāciju esošajā viedās mājas tīklā. Lai vadītu televizoru ar Matter Smart Home lietotni vai izmantojot balss vadības pakalpojumus, vienkārši nospiediet attiecīgo tālvadības pults pogu un runājiet. Aptumšojiet apgaismojumu. Noregulējiet termostatu. Vai pat ieslēdziet Philips Ambilight televizoru. Visu var paveikt ar vienu komandu. Televizors ir saderīgs arī ar Google viedajiem skaļruņiem un Apple AirPlay.

    Izvēlēties vēlamo izmēru

    Izvēlēties vēlamo izmēru

    Mazais 43 collu ekrāns. Satriecošais 85 collu televizors. Un plašs citu izmēru klāsts gādā par lieliskām izvēles iespējām un televizora nevainojamu iekļaušanos jūsu interjerā. Ir pieejami seši dažādi izmēri, tāpēc jūs noteikti varēsiet izvēlēties ideālo televizoru savam mājoklim.

    Padariet katru vārdu skaidrāku ar Vocal Boost funkciju

    Precīzi sadzirdiet katru vārdu. Izmantojot Vocal Boost funkciju, klausītājs var palielināt vai samazināt dialogu skaļumu, neietekmējot fona skaņas. Tāpēc tagad nepalaidīsiet garām nevienu mirkli, jo katrs izrunātais teikums izskanēs skaidrāk.

    Spēlēšanai gatavi savienojumi

    HDMI 2.1 un VRR gādā par optimālu konsoles lietojumu, nodrošinot ātrāku spēlēšanu un vienmērīgāku grafiku. Izmantojot zemas ieejas aizkaves iestatījumam, kas automātiski aktivizējas, kad ieslēdzat konsoli, varat izbaudīt spēlēšanu jaunā līmenī.

    Eiropas dizaina domāšana

    Malas statīvs, slaiks un plāns rāmis, izcils QLED televizors — tas ir Eiropas dizains visā savā pilnībā. Iestatiet Ambilight televizoru Lounge režīmā, lai, kad tas nav aktīvs, visa telpa būtu pielieta ar krāsām. Tālvadības pults ir veidota no pārstrādātas plastmasas, iepakojums — no FSC sertificēta kartona, pat ieliktņi ir rūpīgi pārdomāti un drukāti uz pārstrādāta papīra.

    Tehniskā specifikācija

    • Ambilight

      Ambilight funkcijas
      • AmbiSleep
      • Ambilight Music
      • Spēļu spēlēšanas režīms
      • Telpas apgaismojuma režīms
      • Sunrise modinātājs
      • Pielāgošanās sienas krāsai
      Ambilight versija
      Trīspusēja

    • Attēls/displejs

      Ekrāna diagonāles garums (collas)
      43  colla
      Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā)
      108  cm
      Paneļa izšķirtspēja
      3840x2160p
      Vietējā atsvaidzes intensitāte
      60  Hz
      Attēlu programma
      Pixel Precise Ultra HD
      Attēla uzlabošana
      • Kristāldzidra skaņa
      • ECO
      • Spēle
      • Atbalsta HDR10+
      • Mājas kinoteātris
      • Monitors
      • Filma
      • Mikroaptumšošana
      • Personīgi
      • Ultra Resolution
      Displeja tehnoloģija
      4K Ultra HD QLED

    • Displeja ievades izšķirtspēja

      Izšķirtspēja – atsvaidzes intensitāte
      • 576p – 50 Hz
      • 640 x 480 – 60 Hz
      • 720p – 50 Hz, 60 Hz
      • 1920x1080p – 24/25/30/50/ 60Hz
      • 2560 x 1440 – 60 Hz
      • 3840x2160p – 24/25/30/50/60Hz

    • Uztvērējs/uztveršana/pārraide

      Digitālā TV
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Signāla stipruma indikators
      Teleteksts
      1000 lapu hiperteksts
      HEVC atbalsts

    • Smart TV

      SmartTV programmas*
      • Amazon Prime Video
      • BBC iPlayer
      • Disney+
      • HBO
      • NFT lietotne*
      • Netflix*
      • YouTube
      OS
      TITAN OS
      Atmiņas izmērs (zibatmiņa)*
      8 GB

    • Smart TV funkcijas

      Interaktīvā televīzija
      HbbTV
      Balss asistents*
      • Iebūvēta Amazon Alexa
      • Var izmantot ar Google Home
      • Tālvadība ar mikrofonu.
      Viedās mājas pieredze
      • MATTER
      • Control4
      • Var izmantot ar Apple Home
      Spēļu vadības josla
      Gamebar 2.0
      TTS atbalsts

    • Multivides lietojumprogrammas

      Video atskaņošanas formāti
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Mūzikas atskaņošanas formāti
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Subtitru formāta atbalsts
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Attēlu demonstrēšanas formāti
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Skaņa

      Audio
      2.0 kanālu
      Izejas jauda (RMS)
      20 W
      Skaļruņu konfigurācija
      2 x 10 W pilna diapazona skaļruņi
      Kodekss
      • DTS:X
      • Dolby Atmos
      • Dolby Digital
      Skaņas pastiprinājums
      • AVL režīms
      • Zemfrekvences skaņas pastiprinājums
      • Dolby Media Intelligence
      • Izklaide
      • Ekvalaizers
      • Klausīšanās profils
      • Nakts režīms
      • Telpas kalibrēšana
      • Personīgi
      • Vokāla pastiprinājums
      Austiņu funkcijas
      Dolby Atmos austiņām
      Skaņas programma
      IntelliSound
      Pamatskaļrunis
      Pilna diapazona zemfrekvences skaņas atstarošana (FR01A)

    • Savienojamība

      HDMI savienojumu skaits
      3
      HDMI funkcijas
      • 4K
      • Audio atgriešanās kanāls
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
      • Tālvadības pults piekļuve
      • Sistēmas audio vadība
      • Sistēmas gaidstāves režīms
      USB portu skaits
      2
      Bezvadu savienojums
      • Wi-Fi 802.11 ac, 2x2, divu frekvenču joslas
      • Bluetooth 5.2
      • Var izmantot ar Apple AirPlay
      HDCP 2.3
      Jā, visiem HDMI
      HDMI ARC
      Jā, HDMI1
      HDMI 2.1 funkcijas
      • eARC uz HDMI 1
      • Atbalsta eARC/VRR/ALLM
      EasyLink 2.0
      • Ārējais iestatījums, izmantojot TV lietotāja saskarni
      • HDMI-CEC televizoram Philips TV/SB

    • Atbalstītās HDMI video funkcijas

      Spēles
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • Saderība ar HDR10+

    • ES energoefektivitātes kartīte

      EPREL reģistrācijas numuri
      2227168
      SDR energoefektivitātes klase
      F
      SDR ieslēgta režīma enerģijas prasība
      50  KWh/1000h
      HDR energoefektivitātes klase
      G
      HDR ieslēgta režīma enerģijas prasība
      80  KWh/1000h
      Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā
      n.p.
      Tīkla gaidstāves režīms
      2,0  W
      Izmantotā paneļa tehnoloģija
      LED LCD
      Izmantotā paneļa tehnoloģija.
      QLED LCD

    • Strāvas padeve

      Elektrotīkla strāva
      AC 100–240 V 50/60 Hz
      Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā
      mazāk nekā 0,5 W
      Enerģijas taupīšanas funkcijas
      • Automātisks izslēgšanas taimeris
      • Apgaismojuma sensors
      • ECO režīms
      • Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)

    • Piederumi

      Iekļautie piederumi
      • 2 x AAA baterijas
      • Juridiskā informācija un drošības brošūra
      • Tālvadības pults
      • Galda virsmas statīvs
      • Strāvas vads
      • Ātrā lietotāja pamācība

    • Dizains

      Televizora krāsas
      Melna matēta fasete
      Statīva dizains
      Melns metāla arkas tipa statīvs

    • Izmēri

      Attālums starp 2 statīviem
      756 mm  mm
      Saderīgs ar sienas stiprinājumu
      200 x 100 mm
      Televizors bez statīva (P x A x D)
      958 x 563 x 87 mm
      Televizors ar statīvu (P x A x D)
      958 x 625 x 243 mm
      Iepakojuma kaste (P x A x D)
      1045 x 650 x 133 mm
      Televizora svars bez statīva
      6,76 kg
      Televizora svars ar statīvu
      7,08 kg
      Svars (ieskaitot iesaiņojumu)
      9,8 kg

    • Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
    • Televizors atbalsta bezmaksas digitālās videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunots saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Papildu informāciju jautājiet savam operatoram.
    • Smart TV aplikācijas pieejamība atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Papildinformāciju skatiet vietnē: www.philips.com/smarttv
    • Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un operētājsistēmas. Plašāku informāciju skatiet vietnē: www.philips.com/TVRemoteapp
    • EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
    • Nepieciešams Netflix abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas apskatāmi vietnē https://www.netflix.com
    • Amazon Prime ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
    • Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir uzņēmuma Amazon.com, Inc. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. Pakalpojums Amazon Alexa ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
    • “Over-the-top” (OTT) multivides pakalpojumu poga uz tālvadības pults dažādās valstīs atšķirsies. Skatiet faktisko izstrādājumu kastē.
    • Google Assistant ir pieejams dažādās valodās un valstīs un dažādiem produktu tipiem atšķiras.
    • Balss vadības pakalpojumu klāsts dažādās valstīs un dažādām valodām atšķiras. Jaunākā informācija pieejama mūsu klientu atbalsta dienestā.
    • Apple, AirPlay un Apple Home ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs un reģionos.

