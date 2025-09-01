AC2220/10
Mūsu klusākais gaisa attīrītājs. Tīrs gaiss, nekāda trokšņa.
Mūsu visklusākais gaisa attīrītājs gādās par tīru, drošu gaisu mājās. Tas dažās minūtēs attīra 99,97% alergēnus un piesārņotājus ar minimālu enerģijas patēriņu un troksni. Elegantais dizains un viedā vadība nemanāmi papildinās jūsu mājokli un ikdienu.Skatīt visas priekšrocības
Jaudīgā 420 m3/h (CADR) filtrēšana (1) efektīvi attīra gaisu līdz pat 109 m2 platībā un 20 m2 lielu telpu spēj attīrīt mazāk nekā 7 minūtēs (2).
SilentWings tehnoloģija padara to par mūsu klusāko gaisa attīrītāju. Pūces klusā lidojuma iedvesmotais ventilatora lāpstiņu dizains nodrošina 13 dB klusu attīrīšanu (A).
Trīs slāņu filtrācijas sistēma, kas sastāv no priekšfiltra, HEPA NanoProtect un aktivētās ogles, notver 99,97% daļiņu, kas ir mazākas par 0,003 mikroniem (4) — tās ir mazākas nekā pats mazākais zināmais vīruss!
Oriģinālie filtri nodrošina optimālu veiktspēju līdz 3 gadiem (5), samazinot neērtības un izmaksas. Gaisa attīrītājs aprēķina filtra kalpošanas laiku un brīdina, kad tas jānomaina.
Atlasiet gulētiešanas režīmu, lai rūpīgi attīrītu gaisu, pirms bērns dodas gulēt. Pēc tam ierīce pārslēgsies uz kluso miega režīmu, paturot saudzīgu nakts apgaismojumu. Tā mazuļi tumsā jutīsies drošāk, un vecāki visu nakti varēs gulēt mierīgi.
Aizsardzība visas dienas garumā tiem, kas cieš no alerģijas. Likvidē 99,99% putekļu ērcīšu, ziedputekšņu, mājdzīvnieku alergēnu un pelējuma sporu (6), zināmo alerģijas vai siena drudža simptomu izraisītāju (7). ECARF sertificēts kā piemērots personām ar alerģijām.
Attīra 99,9% gaisā esošo vīrusu un baktēriju. Neatkarīgi testēts attiecībā uz H1N1 gripas vīrusu (8) un stafilokoka baktēriju (9) neitralizēšanu.
Aktivētās ogles slānis absorbē nepatīkamus aromātus un attīra > 95% gāzes piesārņotāju, kas kaitē iekštelpu gaisam (10): slāpekļa dioksīdu no rūpniecības un satiksmes piesārņojuma un toluolu vai gaistošos organiskos savienojumus no mājas krāsām, mazgāšanas līdzekļiem un mēbelēm. Droši un efektīvi: bez jonu, ķīmisku vielu vai ozona izdalīšanas.
Izbaudiet tīrāku gaisu, vienlaikus saglabājot zemu enerģijas patēriņu. Pie maksimālās jaudas gaisa attīrītājs izmanto tikai 28 W — mazāk enerģijas nekā parasta spuldzīte.
AeraSene tehnoloģija skenē gaisu 1000 reizes sekundē, lai noteiktu piesārņotājus, un reāllaikā ziņo par gaisa kvalitāti izstrādājuma displejā vai lietotnē. Automātiskajā režīmā ierīce automātiski izvēlas pareizo ātrumu, lai reaģētu uz katru situāciju.
Savieno gaisa attīrītāju pārī ar lietotni Air+, lai noteiktu gaisa kvalitāti telpās un ārpus tām, izmantotu tālvadības funkcijas, kā arī Google un Alexa balss vadības komandas. Lietotnē aktivizē režīmu Auto+, lai ar MI tehnoloģijas palīdzību pielāgotu ierīces darbību savām dienas gaitām, vienlaikus mazinot radīto troksni un enerģijas patēriņu.
Izvēlieties pamodināšanas režīmu, lai lēni palielinātu attīrīšanas ātrumu pirms iestatītā pamodināšanas laika. Naktī gulētiešanas režīms kārtīgi attīrīs istabu pirms miega un sagaidīs jūs ar omulīgu, siltu nakts gaismu.
Vispārējas specifikācijas
Tehniskā specifikācija
Veiktspēja
Lietojamība
Drošības funkcija
Energoefektivitāte
Apkope
Saderība
Svars un izmēri
