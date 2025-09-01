Meklējamie vārdi

  • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs. Tīrs gaiss, nekāda trokšņa. Mūsu klusākais gaisa attīrītājs. Tīrs gaiss, nekāda trokšņa. Mūsu klusākais gaisa attīrītājs. Tīrs gaiss, nekāda trokšņa.
  • Play Pause

    PureProtect Quiet, 2200. sērija Vieds gaisa attīrītājs

    AC2220/10

    Overall rating / 5
    • Atsauksmes Atsauksmes Atsauksmes

    Mūsu klusākais gaisa attīrītājs. Tīrs gaiss, nekāda trokšņa.

    Mūsu visklusākais gaisa attīrītājs gādās par tīru, drošu gaisu mājās. Tas dažās minūtēs attīra 99,97% alergēnus un piesārņotājus ar minimālu enerģijas patēriņu un troksni. Elegantais dizains un viedā vadība nemanāmi papildinās jūsu mājokli un ikdienu.

    Skatīt visas priekšrocības

    PureProtect Quiet, 2200. sērija Vieds gaisa attīrītājs

    Līdzīgi produkti

    Skatīt visu Gaisa attīrītājs

    Mūsu klusākais gaisa attīrītājs. Tīrs gaiss, nekāda trokšņa.

    Efektīvi notver alergēnus un piesārņotājus.

    • Attīra gaisu līdz 109 m2 platībā
    • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs
    • Filtra darbmūžs ir 3 gadi
    • 420 m³/h tīra gaisa apjoms (CADR)
    • HEPA un aktivētās ogles filtrs
    Rūpīgai līdz 109 m2 telpu attīrīšanai

    Rūpīgai līdz 109 m2 telpu attīrīšanai

    Jaudīgā 420 m3/h (CADR) filtrēšana (1) efektīvi attīra gaisu līdz pat 109 m2 platībā un 20 m2 lielu telpu spēj attīrīt mazāk nekā 7 minūtēs (2).

    Mūsu klusākais gaisa attīrītājs, radīts klusai darbībai

    Mūsu klusākais gaisa attīrītājs, radīts klusai darbībai

    SilentWings tehnoloģija padara to par mūsu klusāko gaisa attīrītāju. Pūces klusā lidojuma iedvesmotais ventilatora lāpstiņu dizains nodrošina 13 dB klusu attīrīšanu (A).

    Trīs slāņu HEPA filtrs notver 99,97% ultrasīku daļiņu

    Trīs slāņu HEPA filtrs notver 99,97% ultrasīku daļiņu

    Trīs slāņu filtrācijas sistēma, kas sastāv no priekšfiltra, HEPA NanoProtect un aktivētās ogles, notver 99,97% daļiņu, kas ir mazākas par 0,003 mikroniem (4) — tās ir mazākas nekā pats mazākais zināmais vīruss!

    3 gadu ilgs filtra darbības laiks

    3 gadu ilgs filtra darbības laiks

    Oriģinālie filtri nodrošina optimālu veiktspēju līdz 3 gadiem (5), samazinot neērtības un izmaksas. Gaisa attīrītājs aprēķina filtra kalpošanas laiku un brīdina, kad tas jānomaina.

    Radiet bērniem nomierinošu, tīru telpu ar nakts apgaismojumu

    Radiet bērniem nomierinošu, tīru telpu ar nakts apgaismojumu

    Atlasiet gulētiešanas režīmu, lai rūpīgi attīrītu gaisu, pirms bērns dodas gulēt. Pēc tam ierīce pārslēgsies uz kluso miega režīmu, paturot saudzīgu nakts apgaismojumu. Tā mazuļi tumsā jutīsies drošāk, un vecāki visu nakti varēs gulēt mierīgi.

    Uztver 99,99% putekļu, putekšņu vai mājdzīvnieku alergēnu

    Uztver 99,99% putekļu, putekšņu vai mājdzīvnieku alergēnu

    Aizsardzība visas dienas garumā tiem, kas cieš no alerģijas. Likvidē 99,99% putekļu ērcīšu, ziedputekšņu, mājdzīvnieku alergēnu un pelējuma sporu (6), zināmo alerģijas vai siena drudža simptomu izraisītāju (7). ECARF sertificēts kā piemērots personām ar alerģijām.

    Efektīvi samazina gaisā esošos vīrusus

    Efektīvi samazina gaisā esošos vīrusus

    Attīra 99,9% gaisā esošo vīrusu un baktēriju. Neatkarīgi testēts attiecībā uz H1N1 gripas vīrusu (8) un stafilokoka baktēriju (9) neitralizēšanu.

    Absorbē nepatīkamus aromātus un gāzveida piesārņotājus

    Absorbē nepatīkamus aromātus un gāzveida piesārņotājus

    Aktivētās ogles slānis absorbē nepatīkamus aromātus un attīra > 95% gāzes piesārņotāju, kas kaitē iekštelpu gaisam (10): slāpekļa dioksīdu no rūpniecības un satiksmes piesārņojuma un toluolu vai gaistošos organiskos savienojumus no mājas krāsām, mazgāšanas līdzekļiem un mēbelēm. Droši un efektīvi: bez jonu, ķīmisku vielu vai ozona izdalīšanas.

    Mazāks enerģijas patēriņš nekā spuldzītei

    Mazāks enerģijas patēriņš nekā spuldzītei

    Izbaudiet tīrāku gaisu, vienlaikus saglabājot zemu enerģijas patēriņu. Pie maksimālās jaudas gaisa attīrītājs izmanto tikai 28 W — mazāk enerģijas nekā parasta spuldzīte.

    Inteliģenti nosaka un pielāgojas jūsu iekštelpu gaisa kvalitātei

    Inteliģenti nosaka un pielāgojas jūsu iekštelpu gaisa kvalitātei

    AeraSene tehnoloģija skenē gaisu 1000 reizes sekundē, lai noteiktu piesārņotājus, un reāllaikā ziņo par gaisa kvalitāti izstrādājuma displejā vai lietotnē. Automātiskajā režīmā ierīce automātiski izvēlas pareizo ātrumu, lai reaģētu uz katru situāciju.

    Kontrolējiet savu attīrītāju, izmantojot lietotni Philips Air+

    Kontrolējiet savu attīrītāju, izmantojot lietotni Philips Air+

    Savieno gaisa attīrītāju pārī ar lietotni Air+, lai noteiktu gaisa kvalitāti telpās un ārpus tām, izmantotu tālvadības funkcijas, kā arī Google un Alexa balss vadības komandas. Lietotnē aktivizē režīmu Auto+, lai ar MI tehnoloģijas palīdzību pielāgotu ierīces darbību savām dienas gaitām, vienlaikus mazinot radīto troksni un enerģijas patēriņu.

    Ejiet gulēt un mostieties svaigā, tīrā gaisā

    Ejiet gulēt un mostieties svaigā, tīrā gaisā

    Izvēlieties pamodināšanas režīmu, lai lēni palielinātu attīrīšanas ātrumu pirms iestatītā pamodināšanas laika. Naktī gulētiešanas režīms kārtīgi attīrīs istabu pirms miega un sagaidīs jūs ar omulīgu, siltu nakts gaismu.

    Tehniskā specifikācija

    • Vispārējas specifikācijas

      Krāsa
      Arktikas balta
      Interneta savienojums
      Jā (Lietotne Air+)
      Balss kontrole
      Jā (Alexa, Google Home)

    • Tehniskā specifikācija

      Maksimāla jauda
      28 W
      Gaisa kvalitātes sensori
      PM2.5
      Min. skaņas līmenis
      13 dB
      Maks. skaņas līmenis
      45 dB

    • Veiktspēja

      CADR (tīrā gaisa padeves apjoms) (daļiņas, GB/T)
      420 m3/h
      Filtra slāņi
      HEPA, aktivētā ogle, priekšfiltrs
      Daļiņu filtrēšana
      99,97% ar 0,003 mikronu izmēru
      Maks. telpas izmērs
      109 m2

    • Lietojamība

      Vada garums
      1,5 m
      Plānotājs
      Jā (lietotnē)
      Automātiskais režīms
      Miega režīms
      Ātruma iestatījumi
      Jā (5 līmeņi)
      Automātiska displeja aptumšošana
      Noskaņas nakts apgaismojums
      Gaisa kvalitātes pārskats
      Krāsu gredzens, skaitlisks
      Ieteicamā filtra nomaiņa
      3 gadi

    • Drošības funkcija

      Bērnu piekļuves bloķēšana

    • Energoefektivitāte

      Spriegums
      100–240 V

    • Apkope

      Serviss
      2 gadu vispasaules garantija

    • Saderība

      Iekļautie piederumi 1
      FY2200/30

    • Svars un izmēri

      Produkta izmēri (P x Dz x A)
      48,6 × 28,0 × 28,0 cm
      Produkta svars
      4,1 kg
      Iepakojuma izmēri (P x Dz x A)
      54,0 × 34,8 × 34,8 cm
      Svars (ar iepakojumu)
      5,72 kg

    Badge-D2C

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

    Ieteiktās preces

    Nesen skatītie produkti

    Atsauksmes

    Esi pirmais, kurš novērtēs šo produktu

    • 1) CADR ir pārbaudījusi sertificēta trešās puses laboratorija saskaņā ar GB/T18801-2022.
    • 2) Aprēķināts saskaņā ar standartu NRCC-54013.
    • 3) Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar standartu IEC 60704, 1,5 m attālumā.
    • 4) No gaisa, kas izplūst caur filtru, testēts atbilstoši standartam DIN71460 ar NaCl aerosolu 0,003 um un 0,3 um, iUTA institūtā.
    • 5) Aprēķinātā vidējā vērtība. Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas.
    • 6) No gaisa, kas izplūst cauri filtram, testēts ar mājas putekļu ērcītēm, bērzu putekšņiem un kaķa alergēniem saskaņā ar Austrijas OFI institūta standartu SOP 350.003.
    • 7) Alerģiskais rinīts un tā ietekme uz astmu (ARIA), 2008, kura autors ir Ž. Boskē un apt. 50 citi vadošie eksperti; žurnāls Allergy 2008: 63 (papild. 86): 8.–160. lpp.
    • 8) Mikrobu samazināšanas ātruma tests, ko veica neatkarīga laboratorija, ar gripas vīrusu (H1N1) 30 m3 testa kamerā, 1 h izmantojot turbo režīmu.
    • 9) Testēts atbilstoši standartam GB21551.3-2010 ar S. Albus, 1 h 30 m3 kamerā, turbo režīmā, trešās puses laboratorijā.
    • 10) Ārējās GMT laboratorijas tests atbilstoši standartam GB/T 18801-2022 ar kopējo gaistošo organisko oglekli, toluolu un slāpekļa dioksīdu 30 m3 telpā, 1 h turbo režīmā.

    Gaisa attīrītāji un mitrinātāji:

    By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.