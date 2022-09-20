ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Vienmēr veselīgs gaiss
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vienmēr veselīgs gaiss
  • Vienmēr veselīgs gaiss
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vienmēr veselīgs gaiss

Izbeigta ražošana

Viesistabas gaisa attīrītājs

AC4064

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
Vienmēr veselīgs gaiss
Philips gaisa attīrītājs ir aprīkots ar unikālu 6 pakāpju CleanAir sistēmu, kas savāc kaitīgās vielas un sterilizē gaisu. Tā SmartAir vadība automātiski mēra un kontrolē gaisa kvalitāti telpās.
Skatīt visas priekšrocības

izmantojot SmartAir vadību

Vienmēr veselīgs gaiss

  • Viedais sensors

  • 40 m2

Viedā gaisa kontroles sistēma mēra un kontrolē gaisa kvalitāti

Viedā gaisa kontroles sistēma mēra un kontrolē gaisa kvalitāti

Iebūvētais sensors mēra gaisa kvalitāti telpā un automātiski izvēlas atbilstošu ātruma iestatījumu, lai nodrošinātu vislabāko iespējamo gaisa kvalitāti. Divu krāsu displejs informē par faktisko gaisa kvalitāti — tas kļūst sarkans, ja gaisa kvalitāte vēl nav pietiekama, vai zaļš, ja gaiss atkal ir svaigs un veselīgs.

Boost-power ātri tīra lielā ātrumā

Boost-power ātri tīra lielā ātrumā

Kad ierīce ir ieslēgta Boost-power režīmā, tai ir iestatīts liels ventilatora ātrums, lai maksimāli ātri attīrītu gaisu. Pēc 30 minūtēm tā automātiski pārslēdzas Smart Air viedās gaisa kontroles režīmā.

Electro-clean 3 pakāpju sistēma uzlādē un uztver visas daļiņas

Electro-clean 3 pakāpju sistēma uzlādē un uztver visas daļiņas

Electro-clean 3 pakāpju filtrēšanas sistēma attīrīšanu veic trīs posmos. * Pirmkārt, priekšfiltrs bloķē lielākas daļiņas, piemēram, matus, dzīvnieku blaugznas un mājas putekļu alergēnus. * Otrkārt, smalkākas daļiņas, kas ir šķērsojušas priekšfiltru, tostarp baktērijas un vīrusi, tiek uzlādētas koronizlādes laukā. * Treškārt, elektrostatiskais nogulšņu (ESP) filtrs piesaista šīs daļiņas pie savas virsmas, tādējādi droši uztverot tās.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

20/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Уред който всеки трябва да има .

Препоръчвам уреда ,безсумен на първо място ,лесен за употреба , а въздухй винаги чист.

Plusi

По-чист въздух

Mīnusi

За мен няма недостатъци

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AC4064/00 Пречиствател на въздух за всекидневна

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AC4064/00 Пречиствател на въздух за всекидневна

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.