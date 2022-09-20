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Izbeigta ražošana
Viedais sensors
40 m2
Iebūvētais sensors mēra gaisa kvalitāti telpā un automātiski izvēlas atbilstošu ātruma iestatījumu, lai nodrošinātu vislabāko iespējamo gaisa kvalitāti. Divu krāsu displejs informē par faktisko gaisa kvalitāti — tas kļūst sarkans, ja gaisa kvalitāte vēl nav pietiekama, vai zaļš, ja gaiss atkal ir svaigs un veselīgs.
Kad ierīce ir ieslēgta Boost-power režīmā, tai ir iestatīts liels ventilatora ātrums, lai maksimāli ātri attīrītu gaisu. Pēc 30 minūtēm tā automātiski pārslēdzas Smart Air viedās gaisa kontroles režīmā.
Electro-clean 3 pakāpju filtrēšanas sistēma attīrīšanu veic trīs posmos. * Pirmkārt, priekšfiltrs bloķē lielākas daļiņas, piemēram, matus, dzīvnieku blaugznas un mājas putekļu alergēnus. * Otrkārt, smalkākas daļiņas, kas ir šķērsojušas priekšfiltru, tostarp baktērijas un vīrusi, tiek uzlādētas koronizlādes laukā. * Treškārt, elektrostatiskais nogulšņu (ESP) filtrs piesaista šīs daļiņas pie savas virsmas, tādējādi droši uztverot tās.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Бехита
20/09/2022
България
Verificēts pircējs
Уред който всеки трябва да има .
Препоръчвам уреда ,безсумен на първо място ,лесен за употреба , а въздухй винаги чист.
Plusi
По-чист въздух
Mīnusi
За мен няма недостатъци
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AC4064/00 Пречиствател на въздух за всекидневна
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AC4064/00 Пречиствател на въздух за всекидневна