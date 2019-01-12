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Izbeigta ražošana

bezvadu portatīvais skaļrunis

BT100A/00

4.3

| (16) Atsauksmes | 87% ieteica šo produktu

Mūzika vienmēr jums līdzi

Kompakta konstrukcija apvienojumā ar izcilu skaņu un krāsu klāstu. Apvienojumā ar iebūvētu Bluetooth bezvadu straumēšanu BT100 ir ideāli piemērots stilīgiem un aktīviem cilvēkiem visā pasaulē.

Skatīt visas priekšrocības

Mūzika vienmēr jums līdzi

  • Bluetooth®

  • Iebūvēts mikrofons zvaniem

  • Uzlādējams akumulators

  • 2 W

Mūsdienīga audio veiktspēja ar kompaktu konstrukciju

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem vai pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

Signāla zud. novēr. funkcija skaļai mūzikai bez kropļojumiem

Signāla zud. novēr. funkcija skaļai mūzikai bez kropļojumiem

Signāla zud. novēr. funkcija sniedz iespēju atskaņot mūziku skaļāk un augstākā kvalitātē, pat pie zema uzlādes līmeņa. Ierīce uztver plašu ievades signālu diapazonu no 300mV līdz 1000mV un aizsargā skaļruņus no kropļojumu radītiem bojājumiem. Šī iebūvētā funkcija pārrauga mūzikas signālu, kad tas tiek virzīts cauri pastiprinātājam, un saglabā augstās frekvences pastiprinātāja diapazonā, novēršot klipinga radīto audio kropļojumu, neietekmējot skaļumu. Portatīvā skaļruņa spēja reproducēt augstos toņus tiek samazināta kopā ar akumulatora jaudu, taču klipinga novēršana samazina zema akumulatora līmeņa radīto efektu, un mūzika skan bez kropļojumiem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

16

Atsauksmes

87%

ieteica šo produktu

1

12/01/2019

Polska

Polska

polecam

Głośnik jest świetny , mam go już długi czas i jestem z niego zadowolony.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy

13/04/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Bardzo udany zakup

Mały, głośny, lekki bardzo dobry sprzęt w stosunku do ceny. Zarówno w domu jak i na otwartej przestrzeni dźwięk jest przyjemny dla ucha

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy

14/06/2016

Polska

Polska

Świetny głośnik

Dobra jakość dźwięku, głośność też dobra, wydajny akumulator i dobra cena

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā