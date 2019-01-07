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  • Nevainojama espreso kafijas automātu aizsardzība
  • Nevainojama espreso kafijas automātu aizsardzība
  • Nevainojama espreso kafijas automātu aizsardzība
  • Nevainojama espreso kafijas automātu aizsardzība

Izbeigta ražošana

Philips SaecoEspreso kafijas automāta atkaļķotājs

CA6700/00

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
Nevainojama espreso kafijas automātu aizsardzība
Regulāra espreso kafijas automātu atkaļķošana ir būtiska, lai nodrošinātu vislabāko sniegumu. Šis īpašais espreso kafijas automātu atkaļķotājs likvidē katlakmeni un novērš koroziju, aizsargājot ierīci un paildzinot tās kalpošanas laiku.
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Pagarina kafijas automāta darbmūžu

Nevainojama espreso kafijas automātu aizsardzība

  • 1 atkaļķošanas cikls

  • 250 ml

  • samazina katlakmeni

Laika gaitā kafijas garša saglabājas tikpat lieliska kā pirmajā reizē

Regulāra Saeco kafijas automāta apkope nodrošina vislabāko kafijas garšu un aromātu.

Nodrošina nepieciešamo temperatūru izcili gardai kafijai

Atkaļķotājs likvidē ūdens cirkulācijas sistēmā kaļķa paliekas, kas varētu absorbēt karstumu no boilera, tādējādi pazeminot kafijas temperatūru.

Īpašs sastāvs drošai un saudzīgai atkaļķošanai

Philips Saeco espreso kafijas automātu atkaļķotāja īpašais sastāvs nodrošina vispārēju atkaļķošanu, nebojājot ierīces smalkākās detaļas.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

07/01/2019

Україна

Україна

Хорошо чистит

Если вода с фильтра, то на выходе мало загрязнений. Еще, после чистки, то что первое слилось в банку, советую отправить в раковину на сутки (не сливать воду), чистит трубы суперски =) Канализация потом как новая

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6700/00 Засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6700/00 Засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини

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