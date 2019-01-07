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Izbeigta ražošana
EP4341/51
EP4343/51
EP4346/71
EP0824/00
EP0820/00
SM6680/00
SM6685/00
SM8780/00
SM8785/00
SM6480/00
1 atkaļķošanas cikls
250 ml
samazina katlakmeni
Regulāra Saeco kafijas automāta apkope nodrošina vislabāko kafijas garšu un aromātu.
Atkaļķotājs likvidē ūdens cirkulācijas sistēmā kaļķa paliekas, kas varētu absorbēt karstumu no boilera, tādējādi pazeminot kafijas temperatūru.
Philips Saeco espreso kafijas automātu atkaļķotāja īpašais sastāvs nodrošina vispārēju atkaļķošanu, nebojājot ierīces smalkākās detaļas.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
dobs
07/01/2019
Україна
Хорошо чистит
Если вода с фильтра, то на выходе мало загрязнений. Еще, после чистки, то что первое слилось в банку, советую отправить в раковину на сутки (не сливать воду), чистит трубы суперски =) Канализация потом как новая
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6700/00 Засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6700/00 Засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини