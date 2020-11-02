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  • Īsts itāļu espresso
  • Īsts itāļu espresso
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  • Īsts itāļu espresso

Izbeigta ražošana

SaecoKafijas eļļas likvidēšanas tabletes

CA6704/60

3.5
| (18) Atsauksmes
Īsts itāļu espresso
Saeco kafijas eļļas likvidēšanas tabletes perfekti likvidē kafijas eļļu un taukus espresso kafijas automāta pagatavošanas blokā iekšpusē.
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Saglabā tīru Saeco gatavošanas bloku

Īsts itāļu espresso

  • Saeco Espresso kafijas automātiem

  • 6 lietošanas reizēm

  • Pagarina automāta kalpošanas laiku

  • lietojiet katru mēnesi

Aizsargā espreso aparātus pret kafijas nogulšņu aizsērējumiem

Saeco kafijas eļļas likvidēšanas tabletes likvidē kafijas eļļas nogulsnes, saglabājot espreso kafijas aparāta efektīvu darbību vislabākajiem rezultātiem.

Regulārā tīrīšana paildzina espresso aparāta darbmūžu

Paildziniet sava espresso kafijas aparāta darbmūžu, lai izmantotu ierīces maksimālo potenciālu. Lai nodrošinātu perfektu sniegumu laika gaitā, tīriet ierīci katru mēnesi vai pēc 500 kafijas tasītēm.

Saglabā kafijas garšu laika gaitā

Saglabā kafijas garšu laika gaitā

Regulāra apkope nodrošina visgaršīgāko un visaromātiskāko kafiju no jūsu Saeco Espresso kafijas automāta.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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3.5

no 5

18

Atsauksmes

4
3

02/11/2020

Polska

Polska

Łatwa obsługa,pyszna kawa.

Łatwa i szybka obsługa,łatwy w utrzymaniu czystosci. Doskonały smak kawy. Polecam każdemu miłośnikowi dobrej kawy.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Tabletki odtłuszczające CA6704/10

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Tabletki odtłuszczające CA6704/10

28/03/2020

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Tabletki odtłuszczające CA6704/60

Tabletki dobrze odtłuszczają blok,Jestem zadowolony:)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Tabletki odtłuszczające CA6704/10

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Tabletki odtłuszczające CA6704/10

23/03/2020

Polska

Polska

Super ekspres, pyszna kawa

Polecam, ekspres łatwy w obsłudze, bardzo intuicyjny,a kawa pyszna. System lattego rewelacyjnie spienia mleko no i Przede wszystkim nie ma problemu z czyszczeniem rurek czy wężyków.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Tabletki odtłuszczające CA6704/10

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Tabletki odtłuszczające CA6704/10

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.