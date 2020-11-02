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Izbeigta ražošana
CA6704/60
EP4341/51
EP4343/51
EP4346/71
EP0824/00
EP0820/00
SM6680/00
SM6685/00
SM8780/00
SM8785/00
SM6480/00
Saeco Espresso kafijas automātiem
6 lietošanas reizēm
Pagarina automāta kalpošanas laiku
lietojiet katru mēnesi
Saeco kafijas eļļas likvidēšanas tabletes likvidē kafijas eļļas nogulsnes, saglabājot espreso kafijas aparāta efektīvu darbību vislabākajiem rezultātiem.
Paildziniet sava espresso kafijas aparāta darbmūžu, lai izmantotu ierīces maksimālo potenciālu. Lai nodrošinātu perfektu sniegumu laika gaitā, tīriet ierīci katru mēnesi vai pēc 500 kafijas tasītēm.
Regulāra apkope nodrošina visgaršīgāko un visaromātiskāko kafiju no jūsu Saeco Espresso kafijas automāta.
3.5
no 5
18
Atsauksmes
Asia 1
02/11/2020
Polska
Łatwa obsługa,pyszna kawa.
Łatwa i szybka obsługa,łatwy w utrzymaniu czystosci. Doskonały smak kawy. Polecam każdemu miłośnikowi dobrej kawy.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Tabletki odtłuszczające CA6704/10
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kristofero
28/03/2020
Polska
Verificēts pircējs
Tabletki odtłuszczające CA6704/60
Tabletki dobrze odtłuszczają blok,Jestem zadowolony:)
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Linda555
23/03/2020
Polska
Super ekspres, pyszna kawa
Polecam, ekspres łatwy w obsłudze, bardzo intuicyjny,a kawa pyszna. System lattego rewelacyjnie spienia mleko no i Przede wszystkim nie ma problemu z czyszczeniem rurek czy wężyków.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Tabletki odtłuszczające CA6704/10
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Tabletki odtłuszczające CA6704/10