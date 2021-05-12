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  • Pagarina ierīces darbmūžu

Apkopes komplekts

CA6707/10

4.7
| (7) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Pagarina ierīces darbmūžu
Apkopes komplekts nodrošina ideālu kopšanu kafijas aparātiem, gādājot, lai tie būtu tīri un darbotos nevainojami. Izmanto tikai Philips apkopes komplektu, lai nodrošinātu Philips un Saeco ierīču maksimālu kalpošanas laiku un drošību.
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Pagatavo gardāku kafiju

Pagarina ierīces darbmūžu

  • Tāds pats kā CA6707/00

  • Komplekts pilnīgai aizsardzībai

  • 2 AquaClean filtri un smērviela

  • 6 piena tīrītāji, 6 eļļas noņēmēji

Līdz 5000 tasīšu* bez atkaļķošanas, pateicoties AquaClean

Līdz 5000 tasīšu* bez atkaļķošanas, pateicoties AquaClean

Mūsu jaunā un patentētā inovācija, AquaClean ūdens filtrs, sniedz iespēju pilnvērtīgi izmantot visas kafijas aparāta iespējas. Mainot filtru, kad kafijas aparātā redzams attiecīgs norādījums, varēs pagatavot līdz 5000 tasītēm* bez ierīces atkaļķošanas, turklāt baudīt no attīrīta ūdens gatavotus dzērienus. Papildu priekšrocība ir tā, ka atkaļķošanas paziņojums tiek automātiski deaktivizēts, kad kafijas aparātā ir uzstādīts AquaClean

Nodrošina vienmērīgu kafijas aparāta kustīgo daļu darbību

Nodrošina vienmērīgu kafijas aparāta kustīgo daļu darbību

Izmantojot smērvielu, espreso aparāta uzliešanas mezglu var uzturēt ideālā stāvoklī. Smērviela ir pilnīgi droša patērētājiem.

Tīrāks ūdens paildzina espreso aparāta darbmūžu

Tīrāks ūdens paildzina espreso aparāta darbmūžu

Ūdens filtrs paildzina espreso kafijas aparāta darbmūžu, nodrošinot vislabāko kafiju ilgāku laiku.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

7

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
2
1

12/05/2021

Česká republika

Česká republika

Komplexní čisticí sada pro kávovary Philips

V této čisticí sadě najdete vše, co pro údržbu svého kávovaru Philips potřebujete – vodní filtry, odmašťovací tablety, čistění mléčného okruhu a vazelínu. Celý balíček je cenově výhodnější oproti koupi každého produktu zvlášť. Sada vydrží přibližně na půl roku údržby kávovaru.

Plusi

vše v jednom balení, levnější než při koupi zvlášť

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

17/04/2021

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

rychlá příprava kávy

rychlý úbytek filtru, jeho cena je nepřiměřená. násypka na kávu mohla byt větší

Plusi

rychlá káva

Mīnusi

vodní filtr- rychle ubyvá. není levný

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

17/04/2021

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Kompletni sada na udrzbu kavovaru

Kompletni sada na udrzbu kavovaru, se kterou je cisteni snadne a rychle

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Balstoties uz 8 filtra nomaiņas reizēm, kā norādīts aparātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.