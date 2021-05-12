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EP3347/90
SM6680/00
SM6682/10
SM6685/00
SM8780/00
SM8782/30
SM8785/00
SM8885/00
SM8889/00
SM6480/00
Tāds pats kā CA6707/00
Komplekts pilnīgai aizsardzībai
2 AquaClean filtri un smērviela
6 piena tīrītāji, 6 eļļas noņēmēji
Mūsu jaunā un patentētā inovācija, AquaClean ūdens filtrs, sniedz iespēju pilnvērtīgi izmantot visas kafijas aparāta iespējas. Mainot filtru, kad kafijas aparātā redzams attiecīgs norādījums, varēs pagatavot līdz 5000 tasītēm* bez ierīces atkaļķošanas, turklāt baudīt no attīrīta ūdens gatavotus dzērienus. Papildu priekšrocība ir tā, ka atkaļķošanas paziņojums tiek automātiski deaktivizēts, kad kafijas aparātā ir uzstādīts AquaClean
Izmantojot smērvielu, espreso aparāta uzliešanas mezglu var uzturēt ideālā stāvoklī. Smērviela ir pilnīgi droša patērētājiem.
Ūdens filtrs paildzina espreso kafijas aparāta darbmūžu, nodrošinot vislabāko kafiju ilgāku laiku.
4.7
no 5
7
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Romes
12/05/2021
Česká republika
Komplexní čisticí sada pro kávovary Philips
V této čisticí sadě najdete vše, co pro údržbu svého kávovaru Philips potřebujete – vodní filtry, odmašťovací tablety, čistění mléčného okruhu a vazelínu. Celý balíček je cenově výhodnější oproti koupi každého produktu zvlášť. Sada vydrží přibližně na půl roku údržby kávovaru.
Plusi
vše v jednom balení, levnější než při koupi zvlášť
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
meryna
17/04/2021
Česká republika
Verificēts pircējs
rychlá příprava kávy
rychlý úbytek filtru, jeho cena je nepřiměřená. násypka na kávu mohla byt větší
Plusi
rychlá káva
Mīnusi
vodní filtr- rychle ubyvá. není levný
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
zdenal
17/04/2021
Česká republika
Verificēts pircējs
Kompletni sada na udrzbu kavovaru
Kompletni sada na udrzbu kavovaru, se kterou je cisteni snadne a rychle
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
Balstoties uz 8 filtra nomaiņas reizēm, kā norādīts aparātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.