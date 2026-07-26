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Saeco Caffè Selezione Nobile Iepazīšanās komplekts
Izbeigta ražošana
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CA6810/00
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Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
Šis unikālais iepazīšanās komplekts ļauj jums uzreiz pamēģināt visus Saeco Caffè Selezioni Nobili maisījumus. Gūstiet bagātīgāko kafijas baudījumu ar Saeco Caffè Selezioni Nobili un jūsu Saeco espreso kafijas automātu.
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