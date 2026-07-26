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Saeco Caffè Selezione Nobile Espresso kafijas pupiņas

Izbeigta ražošana

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Saeco Caffè Selezione NobileEspresso kafijas pupiņas

CA6811/00

Saeco Caffè Selezione Nobile Espresso kafijas pupiņas

Izbeigta ražošana

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Perfekta kafija apvieno vislabākās pupiņas un izcilas tehnoloģijas, kas iegūst vislabāko rezultātu no šīm pupiņām. Saeco vienmēr ir bijušas tehnoloģijas, lai pagatavotu vislabāko kafiju, tagad mēs esam arī atlasījuši vislabākās kafijas pupiņas

  • PDF fails
  • 26 July 2026

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