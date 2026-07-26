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Saeco Caffè Selezione Nobile Espresso kafijas pupiņas
Izbeigta ražošana
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CA6813/00
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Perfekta kafija apvieno vislabākās pupiņas un izcilas tehnoloģijas, kas iegūst vislabāko rezultātu no šīm pupiņām. Saeco vienmēr ir bijušas tehnoloģijas, lai pagatavotu vislabāko kafiju, tagad mēs esam arī atlasījuši vislabākās kafijas pupiņas
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