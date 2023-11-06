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  • 5 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 5 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 5 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 5 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 5 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 5 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 5 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 5 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk

Philips 4300. sērijaEspreso kafijas automāti

EP4321/50

4.6
| (9) Atsauksmes | 86% ieteica šo produktu
5 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
Izbaudi no svaigām kafijas pupiņām ideālā temperatūrā gatavotas kafijas patīkamo garšu un aromātu, pateicoties mūsu AromaExtract sistēmai. Jaunais klasiskais piena putotājs ļauj vienkārši pagatavot vienmērīgas konsistences kapučīno vai karstu, putotu pienu.
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Pateicoties intuitīvajam displejam

5 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk

  • 5 dzērieni

  • Classic piena putotājs

  • Melna

  • TFT displejs

5 ātri un viegli pagatavojami kafijas dzērieni

5 ātri un viegli pagatavojami kafijas dzērieni

Kafijas dzēriens ikvienam mirklim! No stipra espreso līdz gardam kapučīno – espreso kafijas automāts sniedz izcilu rezultātu ātri un bez aizķeršanās!

Gardas piena putas vai karsts piens, izmantojot jauno tvaika cauruli

Gardas piena putas vai karsts piens, izmantojot jauno tvaika cauruli

Klasiskais piena putotājs viegli pagatavo siltas, zīdainas kapučīno piena putas vai putojošu, karstu pienu nākamajam caffé latte.

Ērta kafijas izvēle ar intuitīvu displeju

Ērta kafijas izvēle ar intuitīvu displeju

Pateicoties mūsu vienkārši lietojamajam displejam, veicot vien dažas darbības, var pielāgot pupiņu garšu un baudīt gardus kafijas dzērienus.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.6

no 5

9

Atsauksmes

86%

ieteica šo produktu

4
3
2

06/11/2023

България

България

Супер е за любителите на епсресо

Вкъщи пием само чисто кафе, затова избрахме този модел - има допълнителни настройки на напитката и също има профили за потребителите, които ме устройва, защото у нас сме 3 човека с различни предпочитания.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо

07/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Невероятен кафе-автомат.

Изключително лесен за работа. Компактен. Не вдига излишен шум. Различни варианти за кафе от италианско късо до американо, капучино и т.н. Опцията за гореща вода също е много удобна. Задаването на персонален профил със запаметени настройки за напитките според профила е изключително.

Plusi

Лесен за работаа и почистване

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо

06/04/2022

България

България

Уникална машинка !!! Горещо препоръчвам!

Мнението ми е че който обича кафето трябва да има подобен тип глезотия :)

Plusi

Безброи са

Mīnusi

Няма води до пристрастяване

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо

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Atrunas

  1. Balstoties uz 8 filtra nomaiņas reizēm, kā norādīts aparātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.

  2. 70–82 °C temperatūrā.