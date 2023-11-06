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5 dzērieni
Classic piena putotājs
Melna
TFT displejs
Kafijas dzēriens ikvienam mirklim! No stipra espreso līdz gardam kapučīno – espreso kafijas automāts sniedz izcilu rezultātu ātri un bez aizķeršanās!
Klasiskais piena putotājs viegli pagatavo siltas, zīdainas kapučīno piena putas vai putojošu, karstu pienu nākamajam caffé latte.
Pateicoties mūsu vienkārši lietojamajam displejam, veicot vien dažas darbības, var pielāgot pupiņu garšu un baudīt gardus kafijas dzērienus.
4.6
no 5
9
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
Беори
06/11/2023
България
Супер е за любителите на епсресо
Вкъщи пием само чисто кафе, затова избрахме този модел - има допълнителни настройки на напитката и също има профили за потребителите, които ме устройва, защото у нас сме 3 човека с различни предпочитания.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо
Cassie2016
07/09/2022
България
Verificēts pircējs
Невероятен кафе-автомат.
Изключително лесен за работа. Компактен. Не вдига излишен шум. Различни варианти за кафе от италианско късо до американо, капучино и т.н. Опцията за гореща вода също е много удобна. Задаването на персонален профил със запаметени настройки за напитките според профила е изключително.
Plusi
Лесен за работаа и почистване
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо
Стойков
06/04/2022
България
Уникална машинка !!! Горещо препоръчвам!
Мнението ми е че който обича кафето трябва да има подобен тип глезотия :)
Plusi
Безброи са
Mīnusi
Няма води до пристрастяване
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо
Balstoties uz 8 filtra nomaiņas reizēm, kā norādīts aparātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.
70–82 °C temperatūrā.