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  • 8 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 8 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 8 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 8 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 8 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 8 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 8 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 8 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk

Izbeigta ražošana

Philips 4300. sērijaEspreso kafijas automāti

EP4341/50

4.8
| (50) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu
8 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
Tikai ar vienu pieskārienu pogai var viegli pagatavot tādus aromātiskus kafijas dzērienus kā espreso, melna kafija, kapučīno un late makjato. LatteGo pārklāj piena dzērienus ar zīdainām putām, to ir vienkārši uzstādīt, un tīrīšana aizņem tikai 15 sekundes*
Skatīt visas priekšrocības

LatteGo, līdz šim visātrāk iztīrāmā piena padeves sistēma*

8 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk

  • 8 dzērieni

  • LatteGo piena putošanas sistēma

  • Melna

  • TFT displejs

8 kafijas dzērieni — arī late makjato, vienkārši nospiežot pogu

8 kafijas dzērieni — arī late makjato, vienkārši nospiežot pogu

Kafijas dzēriens ikvienam mirklim! No stipra espreso līdz gardam kapučīno – espreso kafijas automāts sniedz izcilu rezultātu ātri un bez aizķeršanās!

Ērta kafijas izvēle ar intuitīvu displeju

Ērta kafijas izvēle ar intuitīvu displeju

Pateicoties mūsu vienkārši lietojamajam displejam, veicot vien dažas darbības, var pielāgot pupiņu garšu un baudīt gardus kafijas dzērienus.

Noregulē aromātu un tilpumu, izmantojot kafijas pielāgošanas sistēmu

Noregulē aromātu un tilpumu, izmantojot kafijas pielāgošanas sistēmu

Jebkuru kafijas dzērienu var personalizēt, izmantojot kafijas pielāgošanas sistēmas vienkārši regulējamos stipruma, kafijas un piena daudzuma iestatījumus.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

50

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

2

23/11/2024

Česká republika

Česká republika

Výborné

Už ho používáme cca 3/4 roku a propadl jsem droze jménem káva. Nejoblíbenější laté a děti samotné mléko, pak je cappuccino a americano. Umytí nádoby na mléko je rychlé. Jen ta údržba je trošku pracnější ale nic hrozného a odměnou je výborná káva. Co se mě nelíbí je malinká tuba s vazelínou která dost drahá.

Plusi

Výroba mléčné pěny

Mīnusi

Malá drahá vazelína

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary

30/05/2024

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Výrobek je luxusní,

jsem velice spokojena. Výborná káva, vše srozumitelně napíše.

Plusi

vše co je třeba udělat, tak nám řekne

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary

05/03/2024

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

skvělý nákup

intuitivní ovládání, spokojenost, káva výborná, dostatečný výběr druhů kávy

Plusi

české ovládání, intuitivní ovládání

Mīnusi

zatím nevím

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary

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Atrunas

  1. Vācijas patērētāju pētījuma dati, kur salīdzināti ar vienu pieskārienu izmantojamie (kafija + piens) pilnīgi automātiskie espreso automāti (2018).

  2. 70–82 °C temperatūrā.

  3. Balstoties uz 8 filtru nomaiņas reizēm, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.