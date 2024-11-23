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8 dzērieni
LatteGo piena putošanas sistēma
Melna
TFT displejs
Kafijas dzēriens ikvienam mirklim! No stipra espreso līdz gardam kapučīno – espreso kafijas automāts sniedz izcilu rezultātu ātri un bez aizķeršanās!
Pateicoties mūsu vienkārši lietojamajam displejam, veicot vien dažas darbības, var pielāgot pupiņu garšu un baudīt gardus kafijas dzērienus.
Jebkuru kafijas dzērienu var personalizēt, izmantojot kafijas pielāgošanas sistēmas vienkārši regulējamos stipruma, kafijas un piena daudzuma iestatījumus.
4.8
no 5
50
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
oldafyno
23/11/2024
Česká republika
Výborné
Už ho používáme cca 3/4 roku a propadl jsem droze jménem káva. Nejoblíbenější laté a děti samotné mléko, pak je cappuccino a americano. Umytí nádoby na mléko je rychlé. Jen ta údržba je trošku pracnější ale nic hrozného a odměnou je výborná káva. Co se mě nelíbí je malinká tuba s vazelínou která dost drahá.
Plusi
Výroba mléčné pěny
Mīnusi
Malá drahá vazelína
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary
Daginna
30/05/2024
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Výrobek je luxusní,
jsem velice spokojena. Výborná káva, vše srozumitelně napíše.
Plusi
vše co je třeba udělat, tak nám řekne
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary
ili1
05/03/2024
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
skvělý nákup
intuitivní ovládání, spokojenost, káva výborná, dostatečný výběr druhů kávy
Plusi
české ovládání, intuitivní ovládání
Mīnusi
zatím nevím
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary
Vācijas patērētāju pētījuma dati, kur salīdzināti ar vienu pieskārienu izmantojamie (kafija + piens) pilnīgi automātiskie espreso automāti (2018).
70–82 °C temperatūrā.
Balstoties uz 8 filtru nomaiņas reizēm, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.