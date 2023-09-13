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  • 8 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 8 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 8 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 8 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 8 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 8 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 8 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 8 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk

Izbeigta ražošana

Philips 4300. sērijaEspreso kafijas automāti

EP4346/70

4.9
| (65) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
8 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
Tikai ar vienu pieskārienu pogai var viegli pagatavot tādus aromātiskus kafijas dzērienus kā espreso, melna kafija, kapučīno un late makjato. LatteGo pārklāj piena dzērienus ar zīdainām putām, to ir vienkārši uzstādīt, un tīrīšana aizņem tikai 15 sekundes*
Skatīt visas priekšrocības

LatteGo, līdz šim visātrāk iztīrāmā piena padeves sistēma*

8 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk

  • 8 dzērieni

  • LatteGo piena putošanas sistēma

  • Melna

  • TFT displejs

8 kafijas dzērieni — arī late makjato, vienkārši nospiežot pogu

8 kafijas dzērieni — arī late makjato, vienkārši nospiežot pogu

Kafijas dzēriens ikvienam mirklim! No stipra espreso līdz gardam kapučīno – espreso kafijas automāts sniedz izcilu rezultātu ātri un bez aizķeršanās!

Samtains, svaigi pagatavots kapučīno.

Samtains, svaigi pagatavots kapučīno.

Izbaudi samtainu kapučīno, pat ar savu iecienītāko augu piena alternatīvu. Pateicoties cikloniskajai putošanas tehnoloģijai, LatteGo dažāda veida pienu un augu valsts piena alternatīvas ar piemērotu tauku un olbaltumvielu daudzumu pārvērš nevainojami blīvā putu slānī.

Ērta kafijas izvēle ar intuitīvu displeju

Ērta kafijas izvēle ar intuitīvu displeju

Pateicoties mūsu vienkārši lietojamajam displejam, veicot vien dažas darbības, var pielāgot pupiņu garšu un baudīt gardus kafijas dzērienus.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

65

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

2
1

13/09/2023

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

celková spokojenost

S výrobkem jsem moc spokojená. Jednoduché ovládání, káva skvělá a nádobka na mléko úžasně řešená.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary

25/05/2023

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

U mě dobrý. Spokojenost.

Výrobek už jsem znal. Má ho moje sestra. Takže jsem věděl, do čeho jdu. Bez problémů mohu doporučit.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary

26/04/2023

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Kávovar

S kávovarem jsem naprosto spokojený, jediné co mi trochu vadí je kvalita plastů a zpracování. Prostě kvalita vnějšího vzhledu

Plusi

Výborná káva

Mīnusi

Vzhledem zpracování

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary

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Atrunas

  1. Vācijas patērētāju pētījuma dati, kur salīdzināti ar vienu pieskārienu izmantojamie (kafija + piens) pilnīgi automātiskie espreso automāti (2018).

  2. 70–82 °C temperatūrā.

  3. Balstoties uz 8 filtru nomaiņas reizēm, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.