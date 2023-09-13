30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
8 dzērieni
LatteGo piena putošanas sistēma
Melna
TFT displejs
Kafijas dzēriens ikvienam mirklim! No stipra espreso līdz gardam kapučīno – espreso kafijas automāts sniedz izcilu rezultātu ātri un bez aizķeršanās!
Izbaudi samtainu kapučīno, pat ar savu iecienītāko augu piena alternatīvu. Pateicoties cikloniskajai putošanas tehnoloģijai, LatteGo dažāda veida pienu un augu valsts piena alternatīvas ar piemērotu tauku un olbaltumvielu daudzumu pārvērš nevainojami blīvā putu slānī.
Pateicoties mūsu vienkārši lietojamajam displejam, veicot vien dažas darbības, var pielāgot pupiņu garšu un baudīt gardus kafijas dzērienus.
4.9
no 5
65
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Kolča
13/09/2023
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
celková spokojenost
S výrobkem jsem moc spokojená. Jednoduché ovládání, káva skvělá a nádobka na mléko úžasně řešená.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary
Heiret
25/05/2023
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
U mě dobrý. Spokojenost.
Výrobek už jsem znal. Má ho moje sestra. Takže jsem věděl, do čeho jdu. Bez problémů mohu doporučit.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary
Matulka72
26/04/2023
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Kávovar
S kávovarem jsem naprosto spokojený, jediné co mi trochu vadí je kvalita plastů a zpracování. Prostě kvalita vnějšího vzhledu
Plusi
Výborná káva
Mīnusi
Vzhledem zpracování
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary
Vācijas patērētāju pētījuma dati, kur salīdzināti ar vienu pieskārienu izmantojamie (kafija + piens) pilnīgi automātiskie espreso automāti (2018).
70–82 °C temperatūrā.
Balstoties uz 8 filtru nomaiņas reizēm, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.