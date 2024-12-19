ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • 12 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 12 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 12 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 12 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 12 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 12 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 12 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 12 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk

Izbeigta ražošana

Philips 5400. sērijaEspreso kafijas automāti

EP5441/50

4.7
| (108) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu
12 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
Tikai ar vienu pieskārienu pogai var viegli pagatavot tādus aromātiskus kafijas dzērienus kā espreso, melna kafija, kapučīno un late makjato. LatteGo pārklāj piena dzērienus ar zīdainām putām, to ir vienkārši uzstādīt, un tīrīšana aizņem tikai 15 sekundes*
Skatīt visas priekšrocības

LatteGo, līdz šim visātrāk iztīrāmā piena padeves sistēma*

12 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk

  • 12 dzērieni

  • LatteGo piena putošanas sistēma

  • Melna

  • TFT displejs

Baudiet 12 dažādus dzērienus, tai skaitā café au lait, veicot tikai dažas vienkāršas darbības

Baudiet 12 dažādus dzērienus, tai skaitā café au lait, veicot tikai dažas vienkāršas darbības

Kafijas dzēriens ikvienam mirklim. No stipra espreso līdz baudāmam kapučīno — jūsu pilnībā automātiskais espreso aparāts sniedz izcilu rezultātu ātri un bez aizķeršanās.

Ērta kafijas izvēle ar intuitīvu displeju

Ērta kafijas izvēle ar intuitīvu displeju

Pateicoties mūsu vienkārši lietojamajam displejam, veicot vien dažas darbības, var pielāgot pupiņu garšu un baudīt gardus kafijas dzērienus.

Noregulē aromātu un tilpumu, izmantojot kafijas pielāgošanas sistēmu

Noregulē aromātu un tilpumu, izmantojot kafijas pielāgošanas sistēmu

Jebkuru kafijas dzērienu var personalizēt, izmantojot kafijas pielāgošanas sistēmas vienkārši regulējamos stipruma, kafijas un piena daudzuma iestatījumus.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.7

no 5

108

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

19/12/2024

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Výborný pomocník

Kávovar má mnoho funkcí, je trošku hlučnější, ale jinak vše v pořádku

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary

26/04/2024

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

hodně funkcí a snadná příprava kávy

líbil se nám i vzhledově má hodně funkcí a příprava kávy je snadná

Plusi

udělám si vždy kávu na kterou mám chuť

Mīnusi

vyšší cena

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary

10/03/2024

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Kávovar LatteGo EP5441 - ano nebo ne?

Kávovar je dobře zpracovaný, líbivý na pohled, vše funguje jak má. Dobře se ovládá, má přehledné menu v češtině. Vše je přehledné a srozumitelné, dobrá nabídka kávy. Dostatečný zásobník na kávu i její odpad. Uvítal bych větší a širší zásobník na vodu, ale i tak to stačí. Odkapávací miska se dost plní, ale záleží na tom, jak často se kávovar zapíná a vypíná, protože se pokaždé propláchne. Za mne spokojenost.

Plusi

Dobré a přehledné menu, snadné ovládání i čištění. Káva vynikající ( záleží na kávě a vaší chuti ) včetně pěny. Dobře mele kávu v základním nastavení, hlučnost přijatelná. Různé druhy kávy, včetně teplé vody na čaj nebo napěněné mléko pro děti ( stačí přihodit kousek čokolády a máte kakao ).

Mīnusi

Odkapávací miska se musí častěji vylévat, protože přístroj proplachuje vnitřkem do této misky. Nádržka na vodu je poměrně úzká a vysoká a hůře se vkládá. Při zvednutí celého přístroje spadávají gumové nožičky.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Vācijas patērētāju pētījuma dati, kur salīdzināti ar vienu pieskārienu izmantojamie (kafija + piens) pilnīgi automātiskie espreso automāti (2018).

  2. 70–82 °C temperatūrā.

  3. Balstoties uz 8 filtru nomaiņas reizēm, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.