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12 dzērieni
LatteGo piena putošanas sistēma
Melna
TFT displejs
Kafijas dzēriens ikvienam mirklim. No stipra espreso līdz baudāmam kapučīno — jūsu pilnībā automātiskais espreso aparāts sniedz izcilu rezultātu ātri un bez aizķeršanās.
Pateicoties mūsu vienkārši lietojamajam displejam, veicot vien dažas darbības, var pielāgot pupiņu garšu un baudīt gardus kafijas dzērienus.
Jebkuru kafijas dzērienu var personalizēt, izmantojot kafijas pielāgošanas sistēmas vienkārši regulējamos stipruma, kafijas un piena daudzuma iestatījumus.
4.7
no 5
108
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
Najula
19/12/2024
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Výborný pomocník
Kávovar má mnoho funkcí, je trošku hlučnější, ale jinak vše v pořádku
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary
Alfík jouda
26/04/2024
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
hodně funkcí a snadná příprava kávy
líbil se nám i vzhledově má hodně funkcí a příprava kávy je snadná
Plusi
udělám si vždy kávu na kterou mám chuť
Mīnusi
vyšší cena
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary
10/03/2024
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Kávovar LatteGo EP5441 - ano nebo ne?
Kávovar je dobře zpracovaný, líbivý na pohled, vše funguje jak má. Dobře se ovládá, má přehledné menu v češtině. Vše je přehledné a srozumitelné, dobrá nabídka kávy. Dostatečný zásobník na kávu i její odpad. Uvítal bych větší a širší zásobník na vodu, ale i tak to stačí. Odkapávací miska se dost plní, ale záleží na tom, jak často se kávovar zapíná a vypíná, protože se pokaždé propláchne. Za mne spokojenost.
Plusi
Dobré a přehledné menu, snadné ovládání i čištění. Káva vynikající ( záleží na kávě a vaší chuti ) včetně pěny. Dobře mele kávu v základním nastavení, hlučnost přijatelná. Různé druhy kávy, včetně teplé vody na čaj nebo napěněné mléko pro děti ( stačí přihodit kousek čokolády a máte kakao ).
Mīnusi
Odkapávací miska se musí častěji vylévat, protože přístroj proplachuje vnitřkem do této misky. Nádržka na vodu je poměrně úzká a vysoká a hůře se vkládá. Při zvednutí celého přístroje spadávají gumové nožičky.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary
Vācijas patērētāju pētījuma dati, kur salīdzināti ar vienu pieskārienu izmantojamie (kafija + piens) pilnīgi automātiskie espreso automāti (2018).
70–82 °C temperatūrā.
Balstoties uz 8 filtru nomaiņas reizēm, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.