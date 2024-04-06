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  • 12 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 12 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 12 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 12 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 12 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 12 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 12 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 12 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk

Izbeigta ražošana

Philips 5400. sērijaEspreso kafijas automāti

EP5443/90

5
| (115) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu
12 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
Tikai ar vienu pieskārienu pogai var viegli pagatavot tādus aromātiskus kafijas dzērienus kā espreso, melna kafija, kapučīno un late makjato. LatteGo pārklāj piena dzērienus ar zīdainām putām, to ir vienkārši uzstādīt, un tīrīšana aizņem tikai 15 sekundes*
Skatīt visas priekšrocības

LatteGo, līdz šim visātrāk iztīrāmā piena padeves sistēma*

12 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk

  • 12 dzērieni

  • LatteGo piena putošanas sistēma

  • Balta

  • TFT displejs

Baudiet 12 dažādus dzērienus, tai skaitā café au lait, veicot tikai dažas vienkāršas darbības

Baudiet 12 dažādus dzērienus, tai skaitā café au lait, veicot tikai dažas vienkāršas darbības

Kafijas dzēriens ikvienam mirklim. No stipra espreso līdz baudāmam kapučīno — jūsu pilnībā automātiskais espreso aparāts sniedz izcilu rezultātu ātri un bez aizķeršanās.

Ērta kafijas izvēle ar intuitīvu displeju

Ērta kafijas izvēle ar intuitīvu displeju

Pateicoties mūsu vienkārši lietojamajam displejam, veicot vien dažas darbības, var pielāgot pupiņu garšu un baudīt gardus kafijas dzērienus.

Noregulē aromātu un tilpumu, izmantojot kafijas pielāgošanas sistēmu

Noregulē aromātu un tilpumu, izmantojot kafijas pielāgošanas sistēmu

Jebkuru kafijas dzērienu var personalizēt, izmantojot kafijas pielāgošanas sistēmas vienkārši regulējamos stipruma, kafijas un piena daudzuma iestatījumus.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

115

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

3
2

06/04/2024

Slovensko

Slovensko

Verificēts pircējs

Výborný produkt

Som maximálne spokojná s kávovarom Philips latte go dostala som ho od rodiny na narodeniny a zvolili najlepši darček využívame ho celá rodina aj moje deti radi si napenuju mliečko 😀

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

07/03/2024

Slovensko

Slovensko

Verificēts pircējs

Dobra kava z pohodlia domova

Kavovar perfektny na domace pouzivanie, pre navstevy a na home office.

Plusi

Jednoducha udrzba, cerstvo pomleta kava, moznost nastavit hrubku mletia, mlieko napeni sam, moznost dodatocneho upravenia kav (nastavitelnost intenzity kavy, mnozstva vody alebo mlieka), starsi ludia ocenia slovencinu v menu, kavovar je velmi intuitivny a vsetky kroky pekne vypisuje na obrazovke

Mīnusi

Cena (ja som kupovala v zlave a to uz bolo prijatelne), napenene mlieko sa nevyrovna rucnemu napeneniu, ale je to uplne postacujuce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

04/03/2024

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Výrobek má hodně variant přípravy kávy

S kávovarem jsem spokojen.Dělá dobrou kávu.Každá káva se dá nastavit individuálně.Děti si oblíbili napěňovač mléka.Za mě super.

Plusi

Dělá dobrou kávu

Mīnusi

Zatím nic

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plně automatické kávovary

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plně automatické kávovary

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Atrunas

  1. Vācijas patērētāju pētījuma dati, kur salīdzināti ar vienu pieskārienu izmantojamie (kafija + piens) pilnīgi automātiskie espreso automāti (2018).

  2. 70–82 °C temperatūrā.

  3. Balstoties uz 8 filtru nomaiņas reizēm, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.