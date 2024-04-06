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12 dzērieni
LatteGo piena putošanas sistēma
Balta
TFT displejs
Kafijas dzēriens ikvienam mirklim. No stipra espreso līdz baudāmam kapučīno — jūsu pilnībā automātiskais espreso aparāts sniedz izcilu rezultātu ātri un bez aizķeršanās.
Pateicoties mūsu vienkārši lietojamajam displejam, veicot vien dažas darbības, var pielāgot pupiņu garšu un baudīt gardus kafijas dzērienus.
Jebkuru kafijas dzērienu var personalizēt, izmantojot kafijas pielāgošanas sistēmas vienkārši regulējamos stipruma, kafijas un piena daudzuma iestatījumus.
5.0
no 5
115
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
Maca1002
06/04/2024
Slovensko
Verificēts pircējs
Výborný produkt
Som maximálne spokojná s kávovarom Philips latte go dostala som ho od rodiny na narodeniny a zvolili najlepši darček využívame ho celá rodina aj moje deti radi si napenuju mliečko 😀
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Jenny42
07/03/2024
Slovensko
Verificēts pircējs
Dobra kava z pohodlia domova
Kavovar perfektny na domace pouzivanie, pre navstevy a na home office.
Plusi
Jednoducha udrzba, cerstvo pomleta kava, moznost nastavit hrubku mletia, mlieko napeni sam, moznost dodatocneho upravenia kav (nastavitelnost intenzity kavy, mnozstva vody alebo mlieka), starsi ludia ocenia slovencinu v menu, kavovar je velmi intuitivny a vsetky kroky pekne vypisuje na obrazovke
Mīnusi
Cena (ja som kupovala v zlave a to uz bolo prijatelne), napenene mlieko sa nevyrovna rucnemu napeneniu, ale je to uplne postacujuce
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
BAWORÁK
04/03/2024
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Výrobek má hodně variant přípravy kávy
S kávovarem jsem spokojen.Dělá dobrou kávu.Každá káva se dá nastavit individuálně.Děti si oblíbili napěňovač mléka.Za mě super.
Plusi
Dělá dobrou kávu
Mīnusi
Zatím nic
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plně automatické kávovary
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plně automatické kávovary
Vācijas patērētāju pētījuma dati, kur salīdzināti ar vienu pieskārienu izmantojamie (kafija + piens) pilnīgi automātiskie espreso automāti (2018).
70–82 °C temperatūrā.
Balstoties uz 8 filtru nomaiņas reizēm, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.