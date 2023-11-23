30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
12 dzērieni
LatteGo piena putošanas sistēma
Kašmira pelēka
TFT displejs
Kafijas dzēriens ikvienam mirklim. No stipra espreso līdz baudāmam kapučīno — jūsu pilnībā automātiskais espreso aparāts sniedz izcilu rezultātu ātri un bez aizķeršanās.
Pateicoties mūsu vienkārši lietojamajam displejam, veicot vien dažas darbības, var pielāgot pupiņu garšu un baudīt gardus kafijas dzērienus.
Jebkuru kafijas dzērienu var personalizēt, izmantojot kafijas pielāgošanas sistēmas vienkārši regulējamos stipruma, kafijas un piena daudzuma iestatījumus.
4.6
no 5
76
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
Májavlk
23/11/2023
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Výrobek má skvělé funkce a skvělou kávu
Kávovar vaří skvělou kávu a dělá skvělou pěnu, kterou milují i naše děti
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada Philips 5400 EP5444/90 Plně automatický kávovar
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada Philips 5400 EP5444/90 Plně automatický kávovar
Pítrs007
30/05/2023
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Káva
Super výrobek, jednoduchý, velký výběr, vynikající chuť.
Plusi
Jednoduchý
Mīnusi
Nic
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada Philips 5400 EP5444/90 Plně automatický kávovar
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada Philips 5400 EP5444/90 Plně automatický kávovar
Kiri1290
09/02/2023
Slovensko
Verificēts pircējs
Konečne dobrá káva
Po dlhej dobe si konečne vychutnávam kávové špeciality s mliekom
Plusi
Jednoduché použitie, viac profilov, kopa nastavení vašej ideálnej šálky kávy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Séria Philips 5400 EP5444/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Séria Philips 5400 EP5444/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Vācijas patērētāju pētījuma dati, kur salīdzināti ar vienu pieskārienu izmantojamie (kafija + piens) pilnīgi automātiskie espreso automāti (2018).
70–82 °C temperatūrā.
Balstoties uz 8 filtru nomaiņas reizēm, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.