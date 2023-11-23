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  • 12 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 12 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 12 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 12 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 12 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 12 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 12 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 12 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk

Izbeigta ražošana

Philips 5400. sērijaEspreso kafijas automāti

EP5444/90

4.6
| (76) Atsauksmes | 90% ieteica šo produktu
12 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
Tikai ar vienu pieskārienu pogai var viegli pagatavot tādus aromātiskus kafijas dzērienus kā espreso, melna kafija, kapučīno un late makjato. LatteGo pārklāj piena dzērienus ar zīdainām putām, to ir vienkārši uzstādīt, un tīrīšana aizņem tikai 15 sekundes*
Skatīt visas priekšrocības

LatteGo, līdz šim visātrāk iztīrāmā piena padeves sistēma*

12 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk

  • 12 dzērieni

  • LatteGo piena putošanas sistēma

  • Kašmira pelēka

  • TFT displejs

Baudiet 12 dažādus dzērienus, tai skaitā café au lait, veicot tikai dažas vienkāršas darbības

Baudiet 12 dažādus dzērienus, tai skaitā café au lait, veicot tikai dažas vienkāršas darbības

Kafijas dzēriens ikvienam mirklim. No stipra espreso līdz baudāmam kapučīno — jūsu pilnībā automātiskais espreso aparāts sniedz izcilu rezultātu ātri un bez aizķeršanās.

Ērta kafijas izvēle ar intuitīvu displeju

Ērta kafijas izvēle ar intuitīvu displeju

Pateicoties mūsu vienkārši lietojamajam displejam, veicot vien dažas darbības, var pielāgot pupiņu garšu un baudīt gardus kafijas dzērienus.

Noregulē aromātu un tilpumu, izmantojot kafijas pielāgošanas sistēmu

Noregulē aromātu un tilpumu, izmantojot kafijas pielāgošanas sistēmu

Jebkuru kafijas dzērienu var personalizēt, izmantojot kafijas pielāgošanas sistēmas vienkārši regulējamos stipruma, kafijas un piena daudzuma iestatījumus.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.6

no 5

76

Atsauksmes

90%

ieteica šo produktu

23/11/2023

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Výrobek má skvělé funkce a skvělou kávu

Kávovar vaří skvělou kávu a dělá skvělou pěnu, kterou milují i naše děti

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada Philips 5400 EP5444/90 Plně automatický kávovar

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada Philips 5400 EP5444/90 Plně automatický kávovar

30/05/2023

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Káva

Super výrobek, jednoduchý, velký výběr, vynikající chuť.

Plusi

Jednoduchý

Mīnusi

Nic

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada Philips 5400 EP5444/90 Plně automatický kávovar

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada Philips 5400 EP5444/90 Plně automatický kávovar

09/02/2023

Slovensko

Slovensko

Verificēts pircējs

Konečne dobrá káva

Po dlhej dobe si konečne vychutnávam kávové špeciality s mliekom

Plusi

Jednoduché použitie, viac profilov, kopa nastavení vašej ideálnej šálky kávy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Séria Philips 5400 EP5444/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Séria Philips 5400 EP5444/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

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Atrunas

  1. Vācijas patērētāju pētījuma dati, kur salīdzināti ar vienu pieskārienu izmantojamie (kafija + piens) pilnīgi automātiskie espreso automāti (2018).

  2. 70–82 °C temperatūrā.

  3. Balstoties uz 8 filtru nomaiņas reizēm, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.