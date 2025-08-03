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Izbeigta ražošana
12 dzērieni
LatteGo piena putošanas sistēma
Hroma
TFT displejs
Kafijas dzēriens ikvienam mirklim. No stipra espreso līdz baudāmam kapučīno — jūsu pilnībā automātiskais espreso aparāts sniedz izcilu rezultātu ātri un bez aizķeršanās.
Pateicoties mūsu vienkārši lietojamajam displejam, veicot vien dažas darbības, var pielāgot pupiņu garšu un baudīt gardus kafijas dzērienus.
Jebkuru kafijas dzērienu var personalizēt, izmantojot kafijas pielāgošanas sistēmas vienkārši regulējamos stipruma, kafijas un piena daudzuma iestatījumus.
4.7
no 5
334
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
Juliazp
03/08/2025
Україна
Verificēts pircējs
Чудова помічниця готує смачнючу каву
Дуже гарна кавомашина легко керувати все зручно добре виконує свою роботу цілком задоволена я і моя родина кожен може зробити напій який забажає і підібрати насиченість кількість молока все дуже зрозуміло
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина
Кофенаркоманка 43
20/10/2024
Україна
Verificēts pircējs
Кофемашина имеет много функций
Мне нравится, что в одной машинке можно сделать более 12 видов кофе, плюс откорректировать под каждого крепость и количество пены и молока. Кофе получается очень вкусный и с насыщенным вкусом.
Plusi
Очень вкусный кофе
Mīnusi
Часто нужно очищать резервуар для гущи и воды
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина
Десерт
29/05/2024
Україна
Verificēts pircējs
Чудово працює. Функціі зручні і зрозумілі.
Зручно і легко обслуговувати. Напої відповідають заявленим характеристикам. Смачно і просто.
Plusi
Рекомендую всім у кого немає
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина
Vācijas patērētāju pētījuma dati, kur salīdzināti ar vienu pieskārienu izmantojamie (kafija + piens) pilnīgi automātiskie espreso automāti (2018).
70–82 °C temperatūrā.
Balstoties uz 8 filtru nomaiņas reizēm, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.