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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
ar automātiskās iztukšošanās staciju
Tumša un metāliska belugas
Savienojams ar lietotni HomeRun
Robots vienā piegājienā izsūc un izmazgā cietos grīdas segumus, lai tiktu galā ar smalko putekļu slāni, kas sakrājas uz grīdām ikdienā. Tiek notīrīts lielāks daudzums smalko putekļu, nekā veicot tikai sūkšanu, tādēļ kāju pēdas būs tīras, pat staigājot ar basām kājām.
Robots automātiski iztukšojas automātiskās iztukšošanās stacijā. Stacijā ir 3,0 litru vienreiz izmantojams, antialerģisks maiss, kurā līdz 30 dienām var atrasties putekļi un citi netīrumi — 30 dienas bez apgrūtinošas iztukšošanas. Universālo s-maisu var higiēniski izmest bez putekļu mākoņa — tas ir ideāli piemērots astmas un alerģijas slimniekiem.
Robots un automātiskās iztukšošanās stacija ir izgatavoti no augstas kvalitātes materiāliem, lai atbilstu jebkuras mājas interjeram. Philips HomeRun 3000. sērijas Aqua putekļsūcējs robots ar mitrās uzkopšanas funkciju ir pieejams divos elegantos dizainos, kas piemēroti katras mājas interjeram: tumšā un belugas metāliskā (XU3100/01), kā arī gaišā un belugas metāliskā (XU3110/02).
4.7
no 5
102
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Montajhnik
09/12/2025
Україна
Verificēts pircējs
Незамінний помічник у квартирі
Дуже гарний гаджет.Цілком виправдав всі очікування.Погано що не підіймає зайві предмети та не протирає пил)). Дуже задоволений цією покупкою,та й усіма пристроями фірми Phillips що в мене є
Plusi
За те що чудово виконує свої функції
Mīnusi
Немає недоліків
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HomeRun серії 3000 Aqua XU3100/01 Робот-пилосос із функцією миття
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HomeRun серії 3000 Aqua XU3100/01 Робот-пилосос із функцією миття
July6577
06/03/2024
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Найкращий помічник!!!
Дуже корисна річ у домашньому господарстві, класно прибирає сміття і ще бонус - миє підлогу.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HomeRun серії 3000 Aqua XU3000/01 Робот-пилосос із функцією миття
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HomeRun серії 3000 Aqua XU3000/01 Робот-пилосос із функцією миття
Анаконда
03/03/2024
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Робот пылесос очень нам понравился,классный!
Оценку поставили 5 звёзд, есть отдельно и сухая и влажная уборка,тихий.Советуем всем,чтобы долго не искать,где скачать для него приложение на смартфон---приложение на коробке пылесоса!Спасибо!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HomeRun серії 3000 Aqua XU3110/02 Робот-пилосос із функцією миття
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HomeRun серії 3000 Aqua XU3110/02 Робот-пилосос із функцією миття