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EasyLife Putekļsūcējs ar maisiņu

Izbeigta ražošana

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EasyLifePutekļsūcējs ar maisiņu

FC8135/01

EasyLife Putekļsūcējs ar maisiņu

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

User Manual Philips EasyLife Vacuum cleaner with bag

  • PDF fails, 10.3 MB
  • 13 March 2026

Palutiniet sevi ar patiesi tīru grīdu, izmantojot Philips EasyLife putekļsūcēju. 2000 vatu motors nodrošina lielu tīrīšanas jaudu lieliskam rezultātam. Priecājieties par tīru grīdu.

  • PDF fails
  • 8 August 2026

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