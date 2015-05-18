30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
FC8452/01
2000 W
350 W sūkšanas jauda
Šis jaudīgais 2000 vatu motors rada maks. 350 vatu lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.
Šī lielā Philips putekļu maisa ietilpība ļauj optimāli lietot putekļsūcēja maisu, un tas būs jāmaina daudz retāk.
Šo ergonomiskas formas rokturi ir ērti lietot. Tā īpaši garā konstrukcija nodrošina lielāku darbības rādiusu, tāpēc varat viegli iztīrīt grūti aizsniedzamas vietas.
4.1
no 5
9
Atsauksmes
Mateusz87
18/05/2015
Polska
Polecam
Używam odkurzacza codziennie ponieważ mamy małe dziecko.Jestem zadowolony z tego modelu.Ma dobrą moc,duży worek na śmieci,aluminiowa rura jest lekka,jest mały przez co nie zajmuje dużo miejsca
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01
lilla
17/07/2014
Polska
jest bardzo dobry
Za taką cenę bardzo dobry odkurzacz. Mały ale bardzo dobrze odkurza .Jestem zadowolona.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01
edytadominik
17/07/2014
Polska
jest bardzo dobry
Za taką cenę bardzo dobry odkurzacz. Mały ale bardzo dobrze odkurza .Jestem zadowolona.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01