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Izbeigta ražošana

PowerLifePutekļsūcējs ar maisiņu

FC8452/01

4.1
| (9) Atsauksmes
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Lieliski tīrīšanas rezultāti visām grīdām ar Philips PowerLife putekļsūcēju FC8452/01, ko nodrošina 2000 vatu motors.
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2000 vatu motors izcilam tīrīšanas rezultātam

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  • 2000 W

  • 350 W sūkšanas jauda

2000 vatu motors rada maks. 350 vatu sūkšanas jaudu

2000 vatu motors rada maks. 350 vatu sūkšanas jaudu

Šis jaudīgais 2000 vatu motors rada maks. 350 vatu lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.

3 litru s-bag maiss nodrošina ilgstošu darbību

3 litru s-bag maiss nodrošina ilgstošu darbību

Šī lielā Philips putekļu maisa ietilpība ļauj optimāli lietot putekļsūcēja maisu, un tas būs jāmaina daudz retāk.

Aizsniedziet visus stūrus, pateicoties īpaši garajam ergonomiskajam rokturim

Aizsniedziet visus stūrus, pateicoties īpaši garajam ergonomiskajam rokturim

Šo ergonomiskas formas rokturi ir ērti lietot. Tā īpaši garā konstrukcija nodrošina lielāku darbības rādiusu, tāpēc varat viegli iztīrīt grūti aizsniedzamas vietas.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.1

no 5

9

Atsauksmes

2

18/05/2015

Polska

Polska

Polecam

Używam odkurzacza codziennie ponieważ mamy małe dziecko.Jestem zadowolony z tego modelu.Ma dobrą moc,duży worek na śmieci,aluminiowa rura jest lekka,jest mały przez co nie zajmuje dużo miejsca

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01

17/07/2014

Polska

Polska

jest bardzo dobry

Za taką cenę bardzo dobry odkurzacz. Mały ale bardzo dobrze odkurza .Jestem zadowolona.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01

17/07/2014

Polska

Polska

jest bardzo dobry

Za taką cenę bardzo dobry odkurzacz. Mały ale bardzo dobrze odkurza .Jestem zadowolona.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.