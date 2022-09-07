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Izbeigta ražošana
FC8660/91
Energoefektivitātes klase B
AirflowMax tehnoloģija
TriActive+ uzgalis
EPA 10 mazgājams filtrs
AirflowMax tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu, nodrošinot putekļu maisa vienmērīgu atlocīšanu, lai iegūtu vislielāko sūkšanas jaudu, par ar pilnu maisu!
TriActive+ uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā, veicot 3 darbības: 1) tas uzmanīgi paceļ paklāju ar īpaši izstrādātu virsmu, lai izsūktu apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.
Īpaši izstrādātais 4 l putekļu nodalījums sniedz iespēju optimāli izmantot putekļu maisiņu, nodrošinot ilgāku tīrīšanas laiku.
Godalgas
4.0
no 5
4
Atsauksmes
irenstef
07/09/2022
България
Verificēts pircējs
Много съм доволна от продукта, който закупих.
Изключително добро съотношение качество - цена, което за мен е много важно.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8660/91 Прахосмукачка с торбичка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8660/91 Прахосмукачка с торбичка
Tom42
01/03/2016
Česká republika
Kvalitní výrobek
Používán párkrát, naprostá spokojenost, pracuje jak má a to na koberci i na vinylu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač
krenem00
13/07/2015
Česká republika
Vysavac je lehky a ma vyborny saci vykon
Vysavac je lehky a dostatecne dlouhy elektricky kabel. Vysavani ozkouseno na dlazbe a linu :-)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač