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AirflowMax tehnoloģija
TriActiveMax uzgalis
Allergy+
AirflowMax tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu, nodrošinot putekļu maisa vienmērīgu atlocīšanu, lai iegūtu vislielāko sūkšanas jaudu, par ar pilnu maisu!
TriActiveMax uzgalis ar "trīs vienā" tīrīšanas darbību pilnībā piesūcas grīdai, lai maksimāli palielinātu putekļu uzsūkšanu. 1) tas uzmanīgi paceļ paklāju ar īpaši izstrādātu virsmu, lai izsūktu apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.
Efektīvais motors ir optimizēts mazākam enerģijas patēriņam, lai iegūtu lielāku gaisa plūsmu.
Godalgas
4.8
no 5
8
Atsauksmes
88%
ieteica šo produktu
Бистра
01/09/2022
България
Verificēts pircējs
Препоръчвам
Отличен продукт - силна всмукателна мощ, лесно и бързо се сменят хартиените торбички и телескопична та тръба лесно се разгъва. Отличен продукт
Plusi
Хартиена сменяема торба, лесно маневрират колелата и силно засмуква боклуците
Mīnusi
Идва ми малко шумен
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Expert FC8721/09 Прахосмукачка с торбичка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Expert FC8721/09 Прахосмукачка с торбичка
Iki2020
27/04/2020
Hrvatska
Odličan
Usisavač je tih i vrlo jak. Savršeno usisavanje. Podiže tepih.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Expert FC8721/08 Usisavač s vrećicom
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Expert FC8721/08 Usisavač s vrećicom
Спас
09/10/2019
България
Verificēts pircējs
Продуктът има чудесни характеристики и дизайн!
Харесва ми силата на почистване,ниското ниво на шум,лекотата с която се движи и дизайна!
Plusi
Почти безшумна,лека и хубава!
Mīnusi
За сега няма!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Expert FC8721/09 Прахосмукачка с торбичка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Expert FC8721/09 Прахосмукачка с торбичка
Philips klāstā