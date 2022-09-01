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Izbeigta ražošana

Performer ExpertPutekļsūcējs ar maisiņu

FC8721/08

4.8
| (8) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu

1 godalga

Pilnvērtīgs sniegums
Jaunais Philips Performer Expert nodrošina labākos putekļu savākšanas rādījumus* uz visiem grīdas segumiem, pateicoties AirflowMax tehnoloģijai un unikālajam TriActiveMax uzgalim, kas izstrādāts efektīvākai putekļu savākšanai. Lieliski tīrīšanas rezultāti, pat pēc maisa uzpildīšanas!
Skatīt visas priekšrocības

Mazāks enerģijas patēriņš

Pilnvērtīgs sniegums

  • AirflowMax tehnoloģija

  • TriActiveMax uzgalis

  • Allergy+

Revolucionārā AirflowMax tehnoloģija īpaši lielai sūkšanas jaudai

Revolucionārā AirflowMax tehnoloģija īpaši lielai sūkšanas jaudai

AirflowMax tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu, nodrošinot putekļu maisa vienmērīgu atlocīšanu, lai iegūtu vislielāko sūkšanas jaudu, par ar pilnu maisu!

Jaunais "trīs vienā" TriActiveMax uzgalis palielina putekļu uzsūkšanu

Jaunais "trīs vienā" TriActiveMax uzgalis palielina putekļu uzsūkšanu

TriActiveMax uzgalis ar "trīs vienā" tīrīšanas darbību pilnībā piesūcas grīdai, lai maksimāli palielinātu putekļu uzsūkšanu. 1) tas uzmanīgi paceļ paklāju ar īpaši izstrādātu virsmu, lai izsūktu apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.

Energoefektīvs motors jaudīgiem rezultātiem

Energoefektīvs motors jaudīgiem rezultātiem

Efektīvais motors ir optimizēts mazākam enerģijas patēriņam, lai iegūtu lielāku gaisa plūsmu.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-1679488

Atsauksmes

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4.8

no 5

8

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

3
2
1

01/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Препоръчвам

Отличен продукт - силна всмукателна мощ, лесно и бързо се сменят хартиените торбички и телескопична та тръба лесно се разгъва. Отличен продукт

Plusi

Хартиена сменяема торба, лесно маневрират колелата и силно засмуква боклуците

Mīnusi

Идва ми малко шумен

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Expert FC8721/09 Прахосмукачка с торбичка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Expert FC8721/09 Прахосмукачка с торбичка

27/04/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Usisavač je tih i vrlo jak. Savršeno usisavanje. Podiže tepih.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Expert FC8721/08 Usisavač s vrećicom

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Expert FC8721/08 Usisavač s vrećicom

09/10/2019

България

България

Verificēts pircējs

Продуктът има чудесни характеристики и дизайн!

Харесва ми силата на почистване,ниското ниво на шум,лекотата с която се движи и дизайна!

Plusi

Почти безшумна,лека и хубава!

Mīnusi

За сега няма!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Expert FC8721/09 Прахосмукачка с торбичка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Expert FC8721/09 Прахосмукачка с торбичка

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