ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

Performer Expert Putekļsūcējs ar maisiņu

Izbeigta ražošana

Atbalsts

Performer ExpertPutekļsūcējs ar maisiņu

FC8721/08

Performer Expert Putekļsūcējs ar maisiņu

Izbeigta ražošana

Doties uz veikalu

Piesakieties vai izveidojiet kontu

Reģistrē savu produktu

Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Eco passport Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner - English (US)

  • PDF fails, 183 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Performer Expert Vacuum cleaner with bag FC8721/08 - English (US)

  • PDF fails, 1.3 MB
  • 13 March 2026

Bieži uzdotie jautājumi

Daļas un piederumi

Problēmu novēršana

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim