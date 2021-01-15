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  • Pilnvērtīgs sniegums dziļai tīrīšanai.
  • Pilnvērtīgs sniegums dziļai tīrīšanai.
  • Pilnvērtīgs sniegums dziļai tīrīšanai.
  • Pilnvērtīgs sniegums dziļai tīrīšanai.
  • Pilnvērtīgs sniegums dziļai tīrīšanai.
  • Pilnvērtīgs sniegums dziļai tīrīšanai.
  • Pilnvērtīgs sniegums dziļai tīrīšanai.
  • Pilnvērtīgs sniegums dziļai tīrīšanai.
  • Pilnvērtīgs sniegums dziļai tīrīšanai.
  • Pilnvērtīgs sniegums dziļai tīrīšanai.
  • Pilnvērtīgs sniegums dziļai tīrīšanai.
  • Pilnvērtīgs sniegums dziļai tīrīšanai.
  • Pilnvērtīgs sniegums dziļai tīrīšanai.
  • Pilnvērtīgs sniegums dziļai tīrīšanai.
  • Pilnvērtīgs sniegums dziļai tīrīšanai.
  • Pilnvērtīgs sniegums dziļai tīrīšanai.
  • Pilnvērtīgs sniegums dziļai tīrīšanai.
  • Pilnvērtīgs sniegums dziļai tīrīšanai.
  • Pilnvērtīgs sniegums dziļai tīrīšanai.
  • Pilnvērtīgs sniegums dziļai tīrīšanai.
  • Pilnvērtīgs sniegums dziļai tīrīšanai.
  • Pilnvērtīgs sniegums dziļai tīrīšanai.
  • Pilnvērtīgs sniegums dziļai tīrīšanai.
  • Pilnvērtīgs sniegums dziļai tīrīšanai.

Izbeigta ražošana

Performer UltimatePutekļu sūcējs ar maisiņu

FC8956/09

4.8
| (31) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu

1 godalga

Pilnvērtīgs sniegums dziļai tīrīšanai.
Inovatīvais Philips Performer Ultimate ir mūsu modernākais putekļsūcējs ar putekļu maisu.
Skatīt visas priekšrocības

TriActive LED tehnoloģija parāda neredzamus putekļus

Pilnvērtīgs sniegums dziļai tīrīšanai.

  • Savāc 99,9 % putekļu

  • 900W

  • 4 L

Intuitīvs digitālais displejs, lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju

Intuitīvs digitālais displejs, lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju

Intuitīvais digitālais displejs rāda atbilstošu informāciju, kas ļauj nodrošināt putekļsūcēja vislabāko veiktspēju: 4 tīrīšanas iestatījumi, pilna putekļu maisa indikators, automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas indikators

Iekļautie piederumi nodrošina ātru un rūpīgu tīrīšanu

Iekļautie piederumi nodrošina ātru un rūpīgu tīrīšanu

Iekļautie piederumi ietver: šauro uzgali, kas ļauj piekļūt šaurākām vietām un noder tīrīšanai pie grīdlīstēm un grūti sasniedzamās vietās, piemēram, ventilācijas atverēs; polsterējumu tīrīšanas rīku, kam ir maza, plakana galviņa un spēcīga sūkšanas jauda — šis piederums labi noder, tīrot auduma virsmas.

ErgoGrip tālvadības rokturis ar iebūvētām vadības pogām

ErgoGrip tālvadības rokturis ar iebūvētām vadības pogām

Pateicoties ergonomiskajai tālvadībai, jaudas iestatījumi atrodas pa rokai, lai būtu viegli pārslēgties starp tiem, nodrošinot tīrāmajai vietai un grīdas segumam atbilstošu jaudu un uzlabojot tīrīšanu. Nav jānoliecas, lai aizsniegtu ierīci, tāpēc tīrīšana ir vieglāka nekā jebkad, neapgrūtinot manevrēšanas spēju.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Atsauksmes

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4.8

no 5

31

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

3
1

15/01/2021

България

България

Verificēts pircējs

Прахосмукачката е страхотна

Най-важното за мен в почистването е качеството. С тази прахосмукачка се улавят и най малките косъмчета или замърсявания. Когато е включен светлинния лъч се виждат всички замърсявания по повърхностите. Предимство е контейнера за съхранение на допълнителните приставките както и подвижната четка на самата дръжка. Кабела е с дължина 12 метра и не се налага за всяка стая да преместваш захранването .За мен до момента това е най-добрата ръчна прахосмукачка. Като недостатък отчитам това , че е тежка и съответно при движение между помещенията може да се наранят врати или стени, ако не си внимателен.

Plusi

Светлинния лъч ,голямата всмукателна мощност, дължината на кабела

Mīnusi

тежка е

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Ultimate FC8956/09 Прахосмукачка с торбичка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Ultimate FC8956/09 Прахосмукачка с торбичка

16/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Savrsen usisavac

usisavac je tih i ima izuzetno veliku snagu usisavanja. Malo je tezi nego usisivaci slicnih karakteristika drugih marki ali jako je kvalitetan. Imam ga 6 mjeseci a prije toga sam imao isto Phillipsov usisivac 25 godina.

Plusi

Snaga, kvaliteta, vrijednost za novac

Mīnusi

Težina

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom

15/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Savršen!

Do ovog usisavača mučili smo se s drugima i nikako da bude dobro. Imamo psa i malu bebu, što znači puno dlaka, a važno je da bude čisto. Ovaj usisavač brzo skupi sve, čak i s tepiha, a vrećicu nismo mjesecima morali mijenjati. Super je i da nije preglasan, normalno možemo pričati tokom usisavanja. Preporodili smo se otkad ga imamo i preporučamo ga svima

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom

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Atrunas

  1. Savāc 99,9 % putekļu uz cietajām grīdām ar šaurām spraugām (IEC62885-2).