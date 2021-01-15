30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Savāc 99,9 % putekļu
900W
4 L
Intuitīvais digitālais displejs rāda atbilstošu informāciju, kas ļauj nodrošināt putekļsūcēja vislabāko veiktspēju: 4 tīrīšanas iestatījumi, pilna putekļu maisa indikators, automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas indikators
Iekļautie piederumi ietver: šauro uzgali, kas ļauj piekļūt šaurākām vietām un noder tīrīšanai pie grīdlīstēm un grūti sasniedzamās vietās, piemēram, ventilācijas atverēs; polsterējumu tīrīšanas rīku, kam ir maza, plakana galviņa un spēcīga sūkšanas jauda — šis piederums labi noder, tīrot auduma virsmas.
Pateicoties ergonomiskajai tālvadībai, jaudas iestatījumi atrodas pa rokai, lai būtu viegli pārslēgties starp tiem, nodrošinot tīrāmajai vietai un grīdas segumam atbilstošu jaudu un uzlabojot tīrīšanu. Nav jānoliecas, lai aizsniegtu ierīci, tāpēc tīrīšana ir vieglāka nekā jebkad, neapgrūtinot manevrēšanas spēju.
Godalgas
4.8
no 5
31
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
София Ш
15/01/2021
България
Verificēts pircējs
Прахосмукачката е страхотна
Най-важното за мен в почистването е качеството. С тази прахосмукачка се улавят и най малките косъмчета или замърсявания. Когато е включен светлинния лъч се виждат всички замърсявания по повърхностите. Предимство е контейнера за съхранение на допълнителните приставките както и подвижната четка на самата дръжка. Кабела е с дължина 12 метра и не се налага за всяка стая да преместваш захранването .За мен до момента това е най-добрата ръчна прахосмукачка. Като недостатък отчитам това , че е тежка и съответно при движение между помещенията може да се наранят врати или стени, ако не си внимателен.
Plusi
Светлинния лъч ,голямата всмукателна мощност, дължината на кабела
Mīnusi
тежка е
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Ultimate FC8956/09 Прахосмукачка с торбичка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Ultimate FC8956/09 Прахосмукачка с торбичка
Splico88
16/09/2020
Hrvatska
Akcijas daļa
Savrsen usisavac
usisavac je tih i ima izuzetno veliku snagu usisavanja. Malo je tezi nego usisivaci slicnih karakteristika drugih marki ali jako je kvalitetan. Imam ga 6 mjeseci a prije toga sam imao isto Phillipsov usisivac 25 godina.
Plusi
Snaga, kvaliteta, vrijednost za novac
Mīnusi
Težina
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom
Xanadoo
15/09/2020
Hrvatska
Akcijas daļa
Savršen!
Do ovog usisavača mučili smo se s drugima i nikako da bude dobro. Imamo psa i malu bebu, što znači puno dlaka, a važno je da bude čisto. Ovaj usisavač brzo skupi sve, čak i s tepiha, a vrećicu nismo mjesecima morali mijenjati. Super je i da nije preglasan, normalno možemo pričati tokom usisavanja. Preporodili smo se otkad ga imamo i preporučamo ga svima
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom
Savāc 99,9 % putekļu uz cietajām grīdām ar šaurām spraugām (IEC62885-2).